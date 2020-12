A holiday message from the Base Commander

By Capt(N) Sean Williams,

Base Commander, CFB Halifax

Greetings CFB Halifax,

As I write these words, our realities – both individual and in the public sphere – are evolving rapidly. While we are all doing our best to keep each other safe and mitigate risks tied to the COVID-19 pandemic, I understand how anxious and restless many of you may feel. This has been a challenging year to say the least. But please remember that we are all in this together, even when apart, and that we are made stronger by our unity, patience and resiliency.

For me, one of the most humbling parts of the holidays is finding time to reflect in gratitude over the past year. While 2020 has been largely defined by complex challenges and devastating losses – with the tragic events that took place in Portapique last April, followed by the heartbreaking loss of our colleagues during Operation REASSURANCE and Operation INSPIRATION, as well as all those lost to COVID-19 – this has also been a time of boundless solidarity and compassion. I, myself, have witnessed countless acts of kindness, generosity and humanity over the course of the last 12 months, and that is something to be thankful for.

While it might be hard to remember a time when COVID-19 wasn’t a constant in our lives, I’d like to take a step back and reflect on a few great moments from earlier this year. In late January, via Operation LENTUS, CAF personnel supported the people of Newfoundland and Labrador after a major snowstorm that led to states of emergency in many communities. Soldiers, sailors and aviators worked together and helped local folks with wellness checks, removal of snow and transportation support, among other crucial tasks. Also in January, CFB Halifax hosted an important Bell Let’s Talk event aimed at encouraging dialogue around mental health and fostering positive change in our Defence community. Further, the months that followed saw commemorations for important events such as Black History Month, Pink Shirt Day (Anti-Bullying Day), International Women’s Day and the North American Indigenous Games 2020 Volunteer Launch, all of which helped raise awareness within our Defence Team and strengthen our ties with the local community.

After five months leading our CFB Halifax team, I have seen firsthand how integrated and integral the Base is to our local Defence community. I am inspired by our joint efforts to support the Fleet, our people and local lodger units across our region, especially so in the context of the COVID-19 pandemic. The Base Information Services team has dedicated much of its time delivering IT solutions to Defence Team members that allow them to work safely and efficiently both at home and in the office. Our colleagues at Base Administration have ensured safe accommodations and healthy meals are available to live-in members, while maintaining critical administrative support for Orderly Room and release activities. The multifaceted Base Logistics team has successfully procured and distributed thousands of masks to members working on Base, provided local transportation services for personnel and supplies as well as facilitated materiel distribution in support of deployed operations. Our fire protection services and physical security team have provided 365 days of uninterrupted service, while QHM has assisted with hundreds of hot and cold moves.

I’d be remiss not to mention lodger units beyond our core Base organization such as MARLANT Safety and Environment (MARL SE) and CF Health Services Centre (Atlantic). MARL SE has worked tirelessly to keep us up-to-date with public health guidelines and measures that have kept us safe and secure in the workplace, while the CF Health Services Centre (Atlantic) team has done a tremendous job providing quality care to local military members during a very tumultuous time for the healthcare sector. Moreover, the RPOps(H) team has kept managing its large infrastructure portfolio, ensuring that our facilities and workplaces on Base continue to be safe and functional during this time. This list of thanks and appreciation is by no means exhaustive. Many other units have been adapting to our new normal as well, with creative solutions for maintaining or exceeding operational output, keeping us connected, keeping our facilities clean and drumming up morale – be it with virtual PSP work-outs, Base Logistics virtual baking competitions or online musical performances led by the Stadacona Band of the Royal Canadian Navy. Your efforts are acknowledged, applauded and appreciated.

Since my arrival, I have also witnessed how institutional discrimination and systemic barriers to inclusion have impacted our workforce. While several initiatives have been launched to address these deeply rooted issues – such as town halls on systemic racism, hateful conduct and unconscious bias training as well as ongoing consultations with MARLANT Defence Advisory Groups and the Employment Equity team – we still have much work to do if we are to dismantle discrimination in all its forms and affect long-lasting, meaningful change. But I am encouraged and inspired by the respectful dialogue that has commenced as a result of these efforts. As my predecessor stated before me, I am fully dedicated to amplifying local actionable solutions to bettering our organizational culture. As such, CFB Halifax remains steadfast in its priorities: providing our Defence Team with a safe, inclusive and respectful environment; supporting our community members, friends, neighbours and allies; and preserving a robust operational capacity, both at home and abroad. These key objectives will continue to guide and inform our work in 2021.

As we continue to navigate through this uncertain time, remember that you are not alone and that several resources exist to support you and your family. Defence Team members are encouraged to access the Defence Team COVID-19 – Mental Health and Wellness page to help maintain and improve mental health and personal well-being. For CAF members, the Member Assistance Program (1-800-268-7708) and Family Information Line (1-800-866-4546) are available 24/7. For DND members, the Employee Assistance Program (1-800-268-7708 or 1-800-567-5803 *TTY—for people with hearing impairments) is available 24/7. You can connect with a local Chaplain by calling 902-721-8660 (weekdays) and 902-427-7788 (evenings and weekends), or book an appointment with the mental health unit at the Base clinic at 902-721-8012. You can also find mental health-related resources on our CFB Halifax Facebook Page (@BaseHalifax). Please don’t struggle in silence: talk to your supervisor, your Chain of Command, EAP coordinator or a trusted colleague if you need support.

Finally, I want to thank our Defence community for everything you’ve done to keep our community safe and secure this year. Whether it be practicing physical distancing, finding new ways to stay connected, volunteering among our more vulnerable neighbours or maintaining operational readiness while deployed – you are the ones who have kept us moving forward during a very difficult time. I would also like to extend my sincere thanks our incredible military families. While many of our Defence Team members are far from home this time of year, their families are serving and sacrificing alongside them. Every single one of these families deserves our everlasting gratitude, respect and support. Moreover, let us not forget the important work of our local Base emergency services – including Military Police Unit Halifax, the Halifax Naval Fire Department, the Commissionaires and emergency response personnel – who are working hard during the holiday season to ensure that the Base remains safe and operational. Please join me in thanking Defence Team members and their families today!

Wishing you all a safe and restful holiday season, and a prosperous New Year.

Remember to take care of yourselves and each other.

Your Base Commander,

Capt(N) Sean Williams

Message des Fêtes du commandant de la base

Bonjour chers membres de la BFC Halifax,

Au moment où j’écris ces mots, nos réalités – aussi bien personnelles que collectives − évoluent rapidement. Nous faisons notre possible pour nous protéger les uns les autres et atténuer les risques liés à la pandémie de COVID-19 et je comprends l’inquiétude et la nervosité que beaucoup d’entre vous ressentent. En effet, cette année a été difficile, c’est le moins que l’on puisse dire, mais rappelez-vous que nous sommes ensemble dans cette épreuve et que, même éloignés les uns des autres, notre unité, notre patience et notre résilience nous rendent plus forts.

Dans le temps des fêtes, prendre un moment pour réfléchir à l’année écoulée avec gratitude m’invite toujours à l’humilité. Si l’année 2020 a été largement marquée par des défis complexes et des pertes dévastatrices – je pense aux événements tragiques de Portapique en avril, suivis de la perte bouleversante de nos collègues dans le cadre de l’opération REASSURANCE et de l’opération INSPIRATION, ainsi que de tous ceux qui nous ont quitté des suites de la COVID-19 − elle a également été une année de solidarité et de compassion sans borne. J’ai moi-même été témoin d’innombrables actes de gentillesse, de générosité et d’humanité au cours des douze derniers mois; autant de raisons d’être reconnaissant.

Il est parfois difficile de se rappeler l’époque où la COVID-19 ne faisait pas partie intégrante de nos vies, mais j’aimerais revenir en arrière pour réfléchir à quelques grands moments du début de l’année. Fin janvier, pendant l’opération LENTUS, les militaires des Forces armées canadiennes sont venus en aide à la population de Terre-Neuve-et-Labrador à la suite d’une importante tempête de neige qui a forcé de nombreuses collectivités à déclarer l’état d’urgence. Soldats, marins et aviateurs ont travaillé main dans la main pour soutenir les résidents en procédant à certaines tâches essentielles comme les vérifications du bien-être, le déneigement ou le transport. En janvier également, la BFC Halifax a accueilli un important événement Bell Cause pour la cause dont le but était de promouvoir le dialogue sur la santé mentale et de favoriser un changement positif au sein de la communauté de la Défense. Dans les mois qui ont suivi ont eu lieu des activités soulignant des événements importants telles que le Mois de l’histoire des Noirs, la Journée du chandail rose (Journée contre l’intimidation), la Journée internationale des femmes et le lancement du recrutement des bénévoles des Jeux autochtones de l’Amérique du Nord 2020, lesquelles ont toutes contribuées à sensibiliser l’Équipe de la Défense à ces sujets et à renforcer nos liens avec la collectivité.

Après cinq mois à la tête de l’équipe de la BFC Halifax, j’ai pu constater de près à quel point la base est intégrée à la communauté de la Défense locale et en fait partie intégrante. Je suis inspiré par nos efforts conjoints pour soutenir la flotte, nos membres et les unités hébergées dans toute la région, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. L’équipe des Services d’information de la base a consacré une grande partie de son temps à offrir des solutions de TI aux membres de l’Équipe de la Défense pour leur permettre de travailler de façon sécuritaire et efficace, à la maison comme au bureau. Nos collègues de l’Administration de la base ont veillé à ce que les membres résidents disposent de logements sécuritaires et de repas sains, tout en maintenant le soutien administratif essentiel à la salle des rapports et aux activités liées aux libérations. L’équipe de la Logistique de la base a réussi grâce à ses nombreux talents à obtenir et à distribuer des milliers de masques au personnel travaillant sur la base, à assurer des services de transport de personnel et de matériel, ainsi qu’à faciliter la distribution de matériel à l’appui des opérations de déploiement. Nos Services de protection contre les incendies et notre équipe de Sécurité matérielle ont assuré la continuité du service toute l’année, et, de son côté, le capitaine de port de Sa Majesté a accompagné des centaines de déplacements avec ou sans autopropulsion.

Je dois aussi mentionner les unités hébergées en marge de l’organisation de la base principale, telles que Sécurité et Environnement des FMAR(A) [SE FMAR(A)] ou le Centre des Services de santé des FC (Atlantique). SE FMAR(A) a travaillé et continue de travailler sans relâche pour nous tenir informés des directives et des mesures de santé publique qui garantissent notre sécurité en milieu de travail. L’équipe du Centre des services de santé des FC (Atlantique), elle, fait un travail considérable en assurant des soins de qualité aux militaires locaux en cette période très mouvementée pour le secteur des services de santé. Par ailleurs, l’équipe des Ops Imm (H) continue de gérer son important portefeuille d’infrastructures. Elle veille à ce que nos installations et nos lieux de travail sur la base restent sécuritaires et fonctionnels. Cette liste de remerciements et de reconnaissance n’est en rien exhaustive. Bien d’autres unités se sont adaptées à cette nouvelle normalité grâce à des solutions originales pour maintenir ou dépasser les résultats opérationnels, nous permettre de rester en contact, garder nos installations propres et maintenir le moral de tous − que ce soit avec les séances d’exercice physique virtuelles des PSP, les concours de pâtisseries en ligne des Services logistiques de la base ou les spectacles musicaux en ligne dirigés par la Musique Stadacona de la Marine royale canadienne. Vos efforts sont remarqués, applaudis et appréciés.

Depuis mon arrivée, j’ai également pu constater les conséquences de la discrimination institutionnelle et des obstacles systémiques à l’inclusion que notre effectif peut rencontrer. Plusieurs initiatives ont été mises sur pied pour lutter contre ces problèmes profonds. Je pense aux assemblées générales sur le racisme systémique, aux formations sur les comportements haineux et les partis pris inconscients, ainsi qu’aux consultations régulières avec les groupes consultatifs de la Défense des FMAR(A) et l’équipe de l’équité en matière d’emploi. Nous avons encore beaucoup de travail à faire si nous voulons mettre un terme à la discrimination sous toutes ses formes et opérer un changement réel et durable. Il est encourageant et inspirant de constater qu’un dialogue respectueux s’est noué grâce à ces efforts. Comme mon prédécesseur avant moi, je suis déterminé à donner de l’ampleur aux solutions concrètes à l’échelle locale dans le but de renforcer notre culture organisationnelle. Ainsi, la BFC Halifax réitère ses priorités : offrir à l’Équipe de la Défense un environnement sécuritaire, inclusif et respectueux, soutenir les membres de notre communauté, nos amis, nos voisins et nos alliés, et maintenir une solide capacité opérationnelle, au pays comme à l’étranger. Ces objectifs clés continueront d’orienter et de façonner notre travail en 2021.

En ces temps incertains, souvenez-vous que vous n’êtes pas seul. Plusieurs ressources sont là pour vous aider, ainsi que votre famille. Nous encourageons les membres de l’Équipe de la Défense à se rendre sur la page intitulée Santé mentale et bien-être de l’Équipe de la Défense en période de COVID-19 créée pour les aider à préserver et à améliorer leur santé mentale et leur bien-être personnel. Les membres des FAC ont aussi accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Programme d’aide aux membres des Forces canadiennes (1-800-268-7708) et à la Ligne d’information pour les familles (1-800-866-4546). Pour les membres du MDN, le Programme d’aide aux employés (1-800-268-7708 ou 1-800-567-5803 [ATS pour les personnes ayant une déficience auditive]) est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez également communiquer avec un aumônier d’ici en appelant le 902-721-8660 les jours de semaine ou le 902-427-7788 le soir et le week-end. L’unité de soins de santé mentale de la clinique de la base prend aussi des rendez-vous au 902-721-8012. Enfin, vous trouverez des ressources sur la santé mentale sur la page Facebook de la BFC Halifax (@BaseHalifax). Ne luttez pas en silence : si vous avez besoin d’aide, parlez à votre supérieur, à votre chaîne de commandement, à votre coordonnateur du PAE ou à un collègue en qui vous avez confiance.

Pour conclure, je souhaite vous remercier, chers membres de la communauté de la Défense, pour tout ce que vous avez fait cette année pour assurer la sécurité de chacun et chacune. Par le respect de l’éloignement physique, la mise en œuvre de nouvelles façons de rester en contact les uns avec les autres, le bénévolat auprès de nos voisins les plus vulnérables ou encore le maintien de l’état de préparation opérationnelle en déploiement, c’est grâce à vous que nous avons pu aller de l’avant pendant cette période très difficile. Je tiens également à remercier sincèrement nos incroyables familles de militaires. Beaucoup de membres de l’Équipe de la Défense sont loin de chez eux à cette époque de l’année, et comme eux, leurs familles servent le Canada et consentent des sacrifices. Chacune d’entre elles mérite notre gratitude, notre respect et notre soutien à jamais. Et pour finir, mentionnons le travail essentiel des services d’urgence de la base, notamment l’Unité de police militaire de Halifax, le Service d’incendie de la Marine d’Halifax, les commissionnaires et le personnel d’intervention en cas d’urgence. Ces hommes et ces femmes travaillent d’arrache-pied pendant la saison des fêtes pour que la base reste sécuritaire et opérationnelle. Je vous invite aujourd’hui à vous joindre à moi pour remercier les membres de l’Équipe de la Défense et leurs familles!

Je vous souhaite à tous un temps de fêtes sécuritaire et reposant, et une nouvelle année florissante.

N’oubliez de prendre soin de vous et des autres.

Le commandant de la base,

Capv Sean Williams