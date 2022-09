HMCS Winnipeg on Operation Projection / Le NCSM Winnipeg dans l’opération Projection

Commander Annick Fortin, Commanding Officer of HMCS Winnipeg, and Sub-Lieutenant Lynn Murdock-Finegold, pay respects to Indonesian vessel Kri John Lie (358) during a cooperative deployment after departing Jakarta, Indonesia during Operation Projection on September 3.

La capitaine de frégate Annick Fortin, commandante du NCSM Winnipeg, et l’enseigne de vaisseau de 1re classe Lyann Murdock-Finegold saluent le navire indonésien Kri John Lie (358) lors d’un déploiement conjoint après avoir quitté Jakarta, en Indonésie, au cours de l’opération Projection, le 3 septembre.