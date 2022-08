HMCS Venture stood up to deliver RCN leadership education / Le NCSM Venture s’est levé pour offrir une formation au leadership de la MRC

HMCS Venture stood up to deliver RCN leadership education

By Naval Personnel and Training Group (NPTG)

On Friday, July 15, in a signing ceremony held at Work Point at CFB Esquimalt, Commander (Cdr) Mike Stefanson was officially appointed as the inaugural Commanding Officer of HMCS Venture (the RCN’s naval leadership training centre). The ceremony was presided over by Commodore David Mazur, Acting Assistant Chief of Naval Staff, Personnel and Training (A/CNS P&T).

HMCS Venture is the name of the new unit that will operate out of the Collier Building under the command of NPTG. HMCS Venture, and its link to leadership training, dates back to 1910 and is maintained as part of the unit’s name.

HMCS Venture will be responsible for the development and delivery of RCN leadership education from foundational courses to capstone training for both officers and non-commissioned members (NCMs) as part of Naval Personnel and Training Group’s (NPTG) continued evolution and realignment of the Group’s structure.

The more familiar Naval Officer Training Centre (NOTC) (a former division within Naval Fleet School (Pacific)) will move to HMCS Venture with minimal disruption. This division will focus primarily on Naval Warfare Officer (NWO) management and training from post-Basic Military Officer Qualification (BMOQ) to the NWO Primary Qualification level, as well as Fleet Navigating Officer (FNO) training and management.

“Like all Naval Warfare Officers, I started my naval career at Venture,” Cdr Stefanson said after the ceremony. “Now, returning to HMCS Venture, this time as the Commanding Officer of the new naval leadership training centre, what has inspired me most, is seeing that the instructors and staff of this school are still deeply committed and passionate about developing the future leaders of the RCN. Similarly, the students are still keen to learn, to serve and to lead.”

Two other divisions will fall under the command of HMCS Venture. These include a Naval Technical Officer (NTO) Division which will focus on training from post-BMOQ up to Head of Department, and a Leadership Division which has responsibility for both RCN officer and NCM leadership training initiatives. Discussion is ongoing concerning a possible fourth division which would be responsible for Patrol Craft Training (PCT).

“With the role of HMCS Venture now expanding to deliver leadership training to not only NWOs but also NTOs and NCMs, I am excited about the prospect of helping to develop both the competence and character of all of our students, staff and instructors,” stated Cdr Stefanson.

Leadership and outreach programs currently administered by Naval Fleet School (Pacific) (NFSP) and Naval Training Development Centre (Pacific) (NTDCP) will be incorporated into HMCS Venture’s structure including:

Regular and Reserve Force Decentralized Basic Military Qualification (DBMQ) and Decentralized Basic Military Officer Training (DBMOQ) as assigned from Military Personnel Generation (MPG);

the Raven Indigenous Summer Employment Program, along with other outreach programs;

command-level leadership and professional development training for prospective RCN unit command teams;

an RCN Navigation Centre of Excellence for the provision of advice to RCN boards, working groups, and offices of primary interest (OPI), as well as the conduct of collective training and team training for both Canada Fleet Pacific and Canada Fleet Atlantic;

Professional leadership development and leadership training not already part of career course curriculae;

Second Language Training within Maritime Forces Pacific (MARPAC); and

culture change initiatives.

HMCS Venture’s establishment will provide the RCN with a dedicated institution for the development and delivery of leadership instruction similar to that provided by the Canadian Army or Royal Canadian Air Force and will help the RCN deliver on institutional culture change objectives put forth by the Chief Professional Conduct and Culture (CPCC).

Cdr Stefanson will be supported at HMCS Venture by Lieutenant-Commander (LCdr) Meghan Lobb in the role of Executive Officer, and Chief Petty Officer First Class (CPO1) Steve Wist as unit Coxswain.

HMCS Venture is being created as part of NPTG’s overall realignment initiative. Working Groups comprised of relevant offices of primary interest and corporate experts have been busy identifying and synchronizing the steps necessary to stand this unit up while maximizing existing human and financial resource allocations, as well as utilizing existing infrastructure available to NPTG.

In late April, Rear-Admiral Topshee (now Vice-Admiral Topshee, Commander RCN) signed a Tasking Order which directed the continued evolution and realignment of NPTG’s structure. The intent is to make the changes necessary to better achieve NPTG’s mission as the RCN’s principal command for the education and training of sailors.

“The approach to realigning NPTG is deliberate and methodical while prioritizing the development and delivery of naval training as part of the RCN’s reconstitution initiatives,” said Capt(N) Coates. “In practical terms, it means using existing human and budgetary resources more efficiently and to better effect given the anticipated operational realities of today and the coming years with minimal disruption.”

Part of the realignment is the creation of HMCS Venture while also merging the Naval Training Development Centre (Pacific) (NTDCP) with Naval Fleet School (Pacific) (NFSP).

At the same ceremony on Friday, Naval Training Development Centre (Pacific) was officially stood down.

Lessons learned from the Pacific merger of NTDC(P) with NFS(P) will be analyzed before embarking on envisioned changes to Naval Training Development Centre (Atlantic) and Naval Fleet School (Atlantic) next summer. Naval Fleet Schools Pacific, Atlantic and Québec, along with HMCS Venture, remain under the command of NPTG.

Responsibility for operational personnel management functions currently under NPTG’s command (namely the three Personnel Coordination Centres – Pacific, Atlantic and Québec – and Naval Personnel Management (NPM)) will be transferred to the authority of the Director General Naval Strategic Readiness (DGNSR). This adjustment to reporting relationships better reflects the way business is actually conducted while also helping to streamline the operational personnel management system overall. Discussions are currently underway to refine timelines but the devolution of PCCs to DGNSR is expected to be complete this summer with minimal disruption in the day-to-day function of the PCCs.

Le NCSM Venture s’est levé pour offrir une formation au leadership de la MRC



Par le Groupe du personnel et de l’instruction de la Marine (GPIM)

Le vendredi 15 juillet, lors d’une cérémonie de signature tenue au Work Point de la BFC Esquimalt, le capitaine de frégate Mike Stefanson a été officiellement nommé le tout premier commandant du NCSM Venture (le centre d’entraînement du commandement de la marine de la Marine royale canadienne). La cérémonie a été présidée par le commodore David Mazur, qui occupe par intérim le poste de Chef d’état-major adjoint de la Marine – Personnel et Instruction.

Le NCSM Venture est le nom de la nouvelle unité qui exercera ses activités dans le bâtiment Collier sous le commandement du Groupe du personnel et de l’instruction de la Marine (GPIM). Le nom du NCSM Venture et son lien avec le domaine de l’instruction en leadership, qui remonte à l’année 1910, est conservés dans le nom de l’unité.

Le NCSM Venture sera responsable de concevoir et de donner les cours d’éducation en matière de leadership de la MRC, depuis les cours de base jusqu’à l’entraînement-cadre pour les officiers et les militaires du rang (MR) dans le contexte de l’évolution continue du GPIM et du remaniement de sa structure.

Le Centre d’entraînement des officiers de la marine (CEOM), qui est davantage connu et qui est une ancienne division de l’École navale (Pacifique) [EN (P)], sera transféré au HMCS Venture sans perturbation majeure. Cette division se concentrera principalement sur la gestion et l’instruction des officiers de guerre navale (OGN), depuis l’instruction qui suit la Qualification militaire de base des officiers jusqu’au niveau de qualification élémentaire des OGN. Elle se concentrera également sur l’instruction et la gestion des officiers de navigation de la flotte (ONF).

« Comme tous les officiers de guerre navale, j’ai commencé ma carrière navale à Venture », a déclaré le capitaine de frégate Stefanson après la cérémonie. « Aujourd’hui je reviens à NCSM Venture en qualité de commandant du nouveau centre d’entraînement de commandement de la marine. Ce qui m’a le plus inspiré, c’est de constater que les instructeurs et les membres du personnel de cette école sont toujours profondément investis dans le perfectionnement des futurs leaders de la MRC et qu’ils sont passionnés par cette mission. De la même façon, les stagiaires sont toujours aussi désireux d’apprendre, de servir et d’agir comme leaders. »

Deux autres divisions seront sous le commandement du NCSM Venture. Il s’agit d’une division d’officiers de marine – service technique (OMST), qui se concentrera sur l’instruction qui suit la Qualification militaire de base des officiers jusqu’à l’instruction des chefs de service, et d’une division de leadership, qui sera responsable des initiatives d’instruction en leadership tant pour les officiers de la MRC que pour les MR. Des discussions sont en cours concernant une éventuelle quatrième division. Celle-ci serait responsable des patrouilleurs d’instruction (PCT).

« Comme le rôle du NCSM Venture s’élargit maintenant pour offrir de l’instruction en leadership non seulement aux OGN, mais aussi aux OMST et aux MR, je suis très enthousiaste à l’idée de participer au perfectionnement des compétences et au développement du caractère de l’ensemble de nos stagiaires, des membres de notre personnel et de nos instructeurs », a déclaré le capitaine de frégate Stefanson.

Les programmes de leadership et de sensibilisation actuellement offerts par l’EN (P) et le Centre de développement de l’instruction de la Marine (Pacifique) [CDIM(P)] seront incorporés à la structure du NCSM Venture, notamment :

le programme Décentralisation de la Qualification militaire de base (D-QMB) de la Force régulière et de la Force de réserve et le programme Décentralisation de la Qualification militaire de base des officiers [D-QMB(O)], tels qu’ils sont assignés par la Génération du personnel militaire (GENPERSMIL);

le programme RAVEN d’emploi d’été pour les Autochtones, ainsi que d’autres programmes de sensibilisation;

l’instruction en leadership et en perfectionnement professionnel au niveau du commandement pour les futures équipes de commandement des unités de la MRC;

un centre d’excellence en navigation de la MRC pour la prestation de conseils aux comités, aux groupes de travail et aux bureaux de première responsabilité (BPR) de la MRC, ainsi que de l’instruction collective et de l’instruction en équipe pour la Flotte canadienne du Pacifique et la Flotte canadienne de l’Atlantique;

le perfectionnement du leadership professionnel et l’instruction en leadership qui ne font pas déjà partie des programmes de cours de qualification;

la formation en langue seconde au sein des Forces maritimes du Pacifique [FMAR(P)];

les initiatives de changement de culture.

La création du NCSM Venture dotera la MRC d’une institution spécialisée dans la conception et la prestation d’une instruction en commandement semblable à celle offerte par l’Armée canadienne ou l’Aviation royale canadienne. Cette institution aidera la MRC à atteindre les objectifs de changement de culture institutionnelle fixés par le Chef – Conduite professionnelle et culture (CCPC).

Au sein du NCSM Venture, le capitaine de frégate Stefanson sera épaulé par la capitaine de corvette Meghan Lobb, qui agira à titre de commandante en second, ainsi que par le premier maître de 1re classe Steve Wist, qui agira à titre de capitaine d’armes de l’unité.

Le NCSM Venture est créé dans le cadre de l’initiative de remaniement global du GPIM. Des groupes de travail composés des BPR compétents et d’experts corporatifs se sont affairés à définir et à coordonner les étapes nécessaires à la mise sur pied de cette unité tout en maximisant les allocations de ressources humaines et financières existantes, ainsi qu’en utilisant l’infrastructure existante à la disposition du GPIM.

À la fin du mois d’avril, le contre-amiral Topshee (maintenant le vice-amiral Topshee, commandant de la MRC) a signé un ordre d’assignation des tâches exigeant l’évolution continue du GPIM et le remaniement de sa structure. Cet ordre vise à apporter les changements nécessaires pour mieux réaliser la mission du GPIM en tant que principal commandement de la MRC pour l’éducation et l’instruction des marins.

« L’approche utilisée dans le remaniement du GPIM est mesurée et méthodique, tout en mettant l’accent sur la conception et la prestation de l’instruction navale dans le cadre des initiatives de reconstitution de la MRC », a déclaré le capitaine de vaisseau Coates. « Concrètement, il s’agit d’utiliser les ressources humaines et budgétaires existantes de manière plus efficace et à meilleur escient compte tenu des réalités opérationnelles prévues pour l’immédiat et pour les années à venir, sans perturbation majeure. »

Une partie du remaniement consiste à créer le NCSM Venture et à regrouper le CDIM(P) et l’EN (P).

Lors de la même cérémonie, vendredi, le CDIM(P) a officiellement cessé ses activités.

Les leçons retenues du regroupement du CDIM(P) et de l’EN (P) seront analysées avant d’entreprendre les changements envisagés pour le Centre de développement de l’instruction de la Marine (Atlantique) [CDIM(A)] et l’École navale (Atlantique) [EN (A)] l’été prochain. L’EN (P), l’EN (A) et l’École navale (Québec) [EN (Q)], ainsi que le NCSM Venture, demeurent sous le commandement du GPIM.

La responsabilité des fonctions de gestion du personnel opérationnel, qui sont actuellement sous le commandement du GPIM (à savoir les trois centres de coordination du personnel – Pacifique, Atlantique et Québec – et la gestion du personnel de la Marine), sera transférée sous l’autorité du Directeur général – État de préparation stratégique de la Marine (DGEPSM). Cet ajustement des rapports hiérarchiques reflète mieux la façon dont les activités sont réellement menées et aide à simplifier le système de gestion du personnel opérationnel dans son ensemble. Des discussions ont actuellement lieu pour préciser les échéances, mais le transfert des responsabilités des centres de coordination du personnel au DGEPSM devrait se terminer cet été, sans perturbation majeure dans le fonctionnement quotidien des centres de coordination du personnel.