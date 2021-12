HMCS Queen Charlotte members lead the pack in PEI Marathon / Des membres de l’équipage du NCSM Queen Charlotte en tête du peloton au marathon de l’Î.-P.-É. 

HMCS Queen Charlotte members lead the pack in PEI Marathon

By A/SLt Scott Ferris,

HMCS Queen Charlotte

Having run multiple half and even full marathons, there was no doubt that this trio from Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) Queen Charlotte were going to finish strong in the PEI Marathon.

So let’s let the results speak for themselves:

Half Marathon, First Place for Women – Sailor Third Class Jennie Orr, 1 hr 28 mins;

Half Marathon, Second Place for Men – Lieutenant Navy Michael Bergeron 1 hr 17 min

Full Marathon, Seventh of 244, for women aged 30-39 – Master Sailor Laura Deighan 3hr 49 min

The 17th PEI Marathon was held October 15-17, in Prince Edward Island, and for MS Deighan, it was her first full marathon.

“I’ve completed four half-marathons, but this was the first time I pushed myself to do the full one,” says Deighan. “I followed a training plan from a running book I have, and trained with four friends who were also doing the marathon, which kept our motivation, accountability, and sanity up,” she says with a good laugh.

S3 Orr admits she has run the PEI half-marathon more times than she can count. An avid runner, Orr has also completed nine full marathons and is training for the California International Marathon. “I had a setback earlier this year after an Achilles surgery but started running and training again in March,” says Orr. She’s been running for ten years and puts in 90-100 kilometres a week. “I just plain love running; I enjoy the running community, pushing my limits, and the friendships it has brought into my life.”

Pushing himself is also nothing new for Lt(N) Bergeron; after all, he is a Guinness World Record holder – fastest half marathon joggling with three objects. You can look it up! Lt(N) Bergeron has completed eight full marathons and keeps a running regimen of 80 km per week. The PEI Marathon has a special place for him.

“What makes the PEI Marathon different than any other race is the ambiance,” says Bergeron. “Being able to showcase my performance with friends, colleagues and family looking on makes this a unique experience for me.”

These experts have some great tips that might help you get out there:

MS Deighan says to just put one foot in front of the other. “Knowing you come out a little healthier, a little stronger, mentally and physically on the other side, is a huge bonus.”

S3 Orr gives this advice. “Be patient, do the work, enjoy the process, but most of all, have a little fun along the way.”

Lt(N) Bergeron is all about the challenge. “Don’t be afraid to push your limits, but also focus on nutrition and listen to your body.”

Des membres de l’équipage du NCSM Queen Charlotte en tête du peloton au marathon de l’Î.-P.-É.

Par l’Ens 2 Scott Ferris,

NCSM Queen Charlotte

Après avoir couru de nombreux demi-marathons et même des marathons complets, il ne faisait aucun doute que le trio du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Queen Charlotte allait terminer en force le marathon de l’Île-du-Prince-Édouard.

Laissons les résultats parler d’eux-mêmes:

Demi-marathon, première place chez les femmes : matelot de 3e classe Jennie Orr, 1 h 28 min

Demi-marathon, deuxième place chez les hommes : lieutenant de vaisseau Michael Bergeron, 1 h 17 min

Marathon complet, septième sur 244, chez les femmes de 30 à 39 ans : matelot-chef Laura Deighan, 3 h 49 min

Le 17e marathon de l’Î.-P.-É. a eu lieu du 15 au 17 octobre, à l’Île-du-Prince-Édouard, et pour le Matc Deighan, il s’agit de son premier marathon complet.

« J’ai déjà participé à quatre demi-marathons, mais c’est la première fois que je me suis forcée à faire le marathon complet », a déclaré le Matc Deighan. « J’ai suivi un plan d’entraînement tiré d’un livre sur la course, et je me suis entraînée avec quatre amis qui participaient eux aussi au marathon, ce qui nous a permis de rester motivés, responsables et sains d’esprit », a-t-elle ajouté en riant.

Le Mat 3 Orr admet qu’elle a couru le demi-marathon de l’Î.-P.-É. un nombre incalculable de fois. Fervente adepte de la course à pied, le Mat 3 Orr a couru neuf autres marathons complets et s’entraîne pour le marathon international de Californie. « J’ai eu un contretemps plus tôt cette année après avoir subi une intervention chirurgicale au talon d’Achille, mais j’ai recommencé à courir et à m’entraîner en mars », nous a confié le Mat 3 Orr. Elle court depuis dix ans et parcourt entre 90 et 100 kilomètres par semaine. « J’adore courir; j’aime le cercle des habitués de la course, le fait de repousser mes limites et les amitiés que j’ai nouées grâce à la course. »

Se dépasser ne constitue rien de nouveau pour le Ltv Bergeron non plus; après tout, il est détenteur d’un record Guinness mondial pour le coureur le plus rapide qui jongle avec trois objets durant un demi-marathon. Vous pouvez vous renseigner! Le Ltv Bergeron a couru huit marathons complets et s’astreint à un programme de course de 80 km par semaine. Le marathon de l’Î.-P.-É. revêt pour lui une importance particulière.

« Ce qui distingue le marathon de l’Î.-P.-É. de toutes les autres courses, c’est l’ambiance. Le fait de pouvoir mettre en valeur mes capacités devant des amis, des collègues et ma famille en fait une expérience exceptionnelle pour moi », a expliqué le Ltv Bergeron.

Ces trois experts ont quelques bons conseils qui pourraient vous aider à vous lancer.

Le Matc Deighan dit qu’il suffit de mettre un pied devant l’autre. « Savoir que l’on en sortira en meilleure forme, mentalement et physiquement, est un énorme avantage. »

Le Mat 3 Orr offre le conseil suivant : « soyez patient, mettez-y l’effort nécessaire, savourez l’instant et, surtout, essayez de vous amuser un peu. »

Le Ltv Bergeron aime relever les défis. « N’ayez pas peur de repousser vos limites, mais concentrezvous aussi sur la nutrition et écoutez votre corps. »