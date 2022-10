HMCS Margaret Brooke visits storm-ravaged towns on Newfoundland’s south coast / Le NCSM Margaret Brooke visite des villes ravagées par la tempête sur la côte Sud de Terre-Neuve

HMCS Margaret Brooke visits storm-ravaged towns on Newfoundland’s south coast

By RCN,

The ship’s company of His Majesty’s Canadian Ship Margaret Brooke lent a helping hand to fellow Canadians while on their way home from Operation Nanook in the Canadian Arctic.

The ship and its crew stopped at several small communities along the coast of Newfoundland and Labrador to conduct wellness checks in the wake of Hurricane Fiona. Tucked into coves and hugging the rocky coastline of Canada’s easternmost province, these semi-isolated communities are only accessible by boat.

“This is what I signed up for,” said Petty Officer 2nd (PO2) Class Caroline Hamilton, Assistant Chief Boatswain Mate. “This is why I put on the uniform every day, why I wear the flag. Let’s go help our people, our communities.”

Crew members described the warm welcome they received from the people of Francois, Grey River, Ramea, Burgeo and LaPoile, all located east of hard-hit Port aux Basques along Newfoundland’s southwest shore.

“After suffering through that hurricane, the people welcomed us with open arms,” said Lieutenant(N) Lisa Tubb, Public Affairs Officer for the ship. “You have no idea how wonderful it was – they lined the jetties and welcomed us like family.”

Once ashore, the crew took photos and notes of damage at the request of community leaders, sending the information back to Joint Task Force Atlantic in Halifax to coordinate any response required.

The level of damage done to each community varied; however, in Ramea, the town’s drinking water was contaminated by the salty ocean that crashed over retaining walls during the storm surge.

“Newfoundlanders have been happy to see us!” said PO2 Class Hamilton. “In some communities we have been the first people they have seen from outside following Hurricane Fiona. Sometimes they don’t want to let us go!”

For Margaret Brooke’s Executive Officer, Lieutenant-Commander (LCdr) Kyle Aubrey, being able to connect with these semi-isolated communities was a great reminder for everyone about why they choose to join the Navy – to protect and serve Canadians.

“Seeing their appreciation, even for just a visit to check in on how they were doing, made for a rewarding experience for the whole team,” LCdr Aubrey said. “I’m so proud of our sailors for rising to the occasion and showing that the Margaret Brooke crew is second to none.”

On September 29, the ship assisted the community of LaPoile in clean-up efforts from Hurricane Fiona, before making its way back to Halifax for a well-deserved rest period following an intense two months in Canada’s North. Next up on Margaret Brooke’s schedule is pre-deployment preparations for a deployment in the new year on Operation Carribe, Canada’s contribution to U.S.-led counter-narcotics operations in the Caribbean Basin and the Eastern Pacific Ocean.

Le NCSM Margaret Brooke visite des villes ravagées par la tempête sur la côte Sud de Terre-Neuve

L’équipage du Navire canadien de Sa Majesté Margaret Brooke a prêté main-forte à ses compatriotes sur le chemin du retour de l’opération Nanook dans l’Arctique canadien.

Le navire et son équipage se sont arrêtés dans plusieurs petites collectivités le long de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador pour effectuer des vérifications du bien-être à la suite de l’ouragan Fiona. Nichées dans des anses et longeant le littoral rocheux de la province la plus à l’Est du Canada, ces collectivités semi-isolées ne sont accessibles que par bateau.

« C’est pour cela que je me suis enrôlée, a déclaré la maître de 2e classe (M 2) Caroline Hamilton, premier maître de manœuvre adjointe. C’est pour cette raison que je mets l’uniforme tous les jours, que je porte le drapeau. Allons aider nos gens, nos collectivités. »

Les membres de l’équipage ont décrit l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu des habitants de François, Grey River, Ramea, Burgeo et La Poile, tous situés à l’est de Port aux Basques, qui a été durement touché, le long de la côte Sud-Ouest de Terre-Neuve.

« Après avoir subi cet ouragan, la population nous a accueillis à bras ouverts, a déclaré la lieutenant de vaisseau Lisa Tubb, officier des affaires publiques du navire. Vous n’avez pas idée à quel point c’était merveilleux – elle s’est alignée le long des jetées et elle nous a accueillis comme des membres de la famille. »

Une fois à terre, l’équipage a pris des photos et des notes à propos des dommages à la demande des dirigeants de la collectivité, et a renvoyé l’information à la Force opérationnelle interarmées (Atlantique) à Halifax pour coordonner toute intervention nécessaire.

L’ampleur des dégâts varie d’une collectivité à l’autre; cependant, à Ramea, l’eau potable de la ville a été contaminée par l’océan salé qui s’est abattu au-dessus des murs de soutènement pendant l’onde de tempête.

« Les Terre-Neuviens ont été heureux de nous voir!, a déclaré la M 2 Hamilton. Dans certaines collectivités, nous avons été les premières personnes qu’ils ont vues de l’extérieur après le passage de l’ouragan Fiona. Parfois, ils ne veulent pas nous laisser partir! »

Pour le commandant en second du Margaret Brooke, le capitaine de corvette (Capc) Kyle Aubrey, l’établissement de liens avec ces collectivités semi-isolées a été un excellent rappel pour tous des raisons pour lesquelles ils ont choisi de s’enrôler dans la Marine – pour protéger et servir la population canadienne.

« Le fait de voir leur appréciation, même s’il ne s’agit que d’une visite pour vérifier comment ils vont, a été une expérience enrichissante pour toute l’équipe, a déclaré le Capc Aubrey. Je suis tellement fier de nos marins qui ont su se montrer à la hauteur de la situation et montrer que l’équipage du Margaret Brooke est sans égal. »

Le 29 septembre, le navire a aidé la collectivité de La Poile à nettoyer les dégâts causés par l’ouragan Fiona, avant de rentrer à Halifax pour une période de repos bien méritée après deux mois intenses dans le Nord canadien.

La prochaine étape pour le Margaret Brooke sera les préparatifs en vue d’un déploiement au cours de la nouvelle année dans le cadre de l’opération Carribe, la contribution du Canada aux opérations de lutte contre les stupéfiants menées par les États-Unis dans le bassin des Caraïbes et dans l’Est de l’océan Pacifique.