HMCS Harry DeWolf reservists helped intercept smuggling vessel / Des réservistes à bord du NCSM Harry DeWolf contribuent à l’interception d’un navire de contrebande

HMCS Harry DeWolf reservists helped intercept smuggling vessel

By RCN

A group of Naval Reservists hailing from cities across Canada played a vital role during Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) Harry DeWolf’s recent drug seizures as part of Operation Caribbe, Canada’s participation in U.S.-led enhanced counter-narcotics operations in the Caribbean Sea and Eastern Pacific. Reservists make up about a fifth of the 65-member ship’s company.

For Sailor 1st Class (S1) James Forneri, from the Naval Reserve Division HMCS Griffon in Thunder Bay, Ont., the deployment on Op Caribbe allowed him to work alongside a partner nation for the first time.

“That team is super professional, it was amazing working alongside them,” S1 Forneri said, referencing the United States Coast Guard (USCG) Law Enforcement Detachment embarked in Harry DeWolf for Op Caribbe. The Law Enforcement Detachment performed the boarding, searching and evidence collecting tasks during drug seizure operations, while Royal Canadian Navy (RCN) sailors drove the ship’s multi-role rescue boats, operated the boats’ C6 guns and supported the USCG team logistically.

As the lead ship of the new Harry DeWolf class of Arctic and Offshore Patrol Ships, the ship and its crew returned to its home port of Halifax on December 16, 2021 after completing an historic circumnavigation of North America. The ship departed Halifax on August 3, sailing north to take part in Operation Nanook, Canada’s premiere Arctic operation. While in the Arctic, the ship and its crew charted its course via the fabled Northwest Passage, a first for the RCN since 1954.

Upon completion of Nanook, the ship sailed on to Canada’s West Coast, then down the western seaboard of North America and into the Caribbean Sea and Eastern Pacific, where it took part in Caribbe.

It was during Caribbe that the ship made its first two drug busts – milestones for both Harry DeWolf and the class. The Naval Reservists on board played vital roles in what happened during those two drug seizures.

In the days leading up to the November 18 seizure, Sailor 1st Class (S1) Alexander Shelton, a naval combat information operator whose home unit is HMCS Brunswicker in Saint John, N.B., was part of the team that tracked the suspect vessel, interpreting intelligence to help create a plan of approach.

In the early hours of the morning of the interdiction, boatswains Sailor 2nd Class (S2) Mohamed Kaseem, from HMCS Prevost in London, Ont., S1 Jeremy Théberge, from HMCS Jolliet in Sept-Îles, Que., and S1 Jacob Fleck-Giesbrecht, from HMCS Nonsuch in Edmonton, ensured the ship’s two multi-role rescue boats were fueled and ready to deploy.

Boatswains and boat drivers S1 Andrew Henderson, from Nonsuch, and S1 Samuel Gagné, from HMCS Scotian in Halifax, were in the boarding party ready room alongside members of the USCG Law Enforcement Detachment, preparing to chase down the suspect vessel.

S1 Luc Gillis, a naval communicator from HMCS Griffon, and S1 Forneri drove the boats and manned their C6 gun mounts, providing command presence during the boarding procedure.

The approach was directed by naval warfare officers like Lieutenants (Navy) Scott Patchett, from Prevost, and Joe Cheng, from HMCS Discovery in Vancouver. They are responsible for safely guiding Harry DeWolf closer to its target.

The final parts of the team which intercepted the vessel were made up of members always standing by to assist. Logistics officer Lieutenant Commander Craig Lemoine, from Winnipeg’s HMCS Chippawa, kept the members supplied, and cook S1 Veronique Bouchard, a police officer whose home reserve unit is Montreal’s HMCS Donnacona, ensured the crew was fueled from dawn to dusk in the galley. He also prepared the hangar to receive possible detainees or rescuees from the U.S. Coast Guard team.

For many of the reservists on board, their participation in the deployment illustrates the beauty of the reserve life – the balance between a civilian career and military experiences creates endless opportunities.

“I really enjoy travelling and having the opportunity to contribute to Operation Caribbe has been an incredible experience for me,” said S1 Shelton.

For S1 Bouchard, this deployment was the experience of a lifetime – taking part in Harry DeWolf’s historic maiden voyage.

S1 Gillis and S1 Forneri joined for the challenge of operating the first vessel in the RCN’s new fleet of Arctic and Offshore Patrol Ships.

“It’s an incredible experience for any reservist, and anyone interested should definitely put their name forward,” said S1 Gillis. “I’m now returning to my home unit, another small, tight-knit family, and can’t wait to share my experiences with them,” he said of Naval Reserve Division HMCS Griffon.

Whether it was a first deployment, or another to add to the memory book, reservists aboard Harry DeWolf for its historic first voyage helped the ship circumnavigate North America by way of the Northwest Passage and Panama Canal, saw polar bears and icebergs while interacting with Canada’s Inuit communities, interdicted two vessels of interest resulting in the seizure of 2,589 kg of cocaine on Operation Caribbe, and enhanced professional skills as sailors in their trades.

Des réservistes à bord du NCSM Harry DeWolf contribuent à l’interception d’un navire de contrebande

Par MRC

Un groupe de réservistes de la Marine venant de partout au Canada a joué un rôle essentiel lors des récentes saisies de drogue effectuées par le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Harry DeWolf dans le cadre de l’opération Caribbe, qui constitue la participation du Canada aux opérations antidrogues renforcées dirigées par les É.‑U. dans la mer des Caraïbes et le Pacifique Est. Les réservistes représentent environ le cinquième des 65 membres de l’équipage du navire.

Pour le matelot de 1re classe (mat 1) James Forneri, de la Division de la Réserve navale, le NCSM Griffon, de Thunder Bay, en Ontario, sa participation à l’Op Caribbe lui a permis de travailler pour la première fois aux côtés de marins d’un pays partenaire.

« Cette équipe est très professionnelle, c’était formidable de travailler à ses côtés », a déclaré le Mat 1 Forneri, faisant référence au détachement d’application de la loi de la Garde côtière des États-Unis embarqué sur le NCSM Harry DeWolf pour l’Op Caribbe. Le détachement d’application de la loi a procédé à l’arraisonnement, aux fouilles et à la collecte de preuves pendant les opérations de saisie de drogues, tandis que les marins de la Marine royale canadienne (MRC) ont conduit les embarcations de sauvetage polyvalentes du navire, ont manié les canons C6 des embarcations et ont apporté un soutien logistique à l’équipe de la Garde côtière des États-Unis.

Premier navire de la nouvelle classe HARRY DEWOLF de navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique, le NCSM Harry DeWolf est retourné à son port d’attache d’Halifax avec son équipage, le 16 décembre 2021, après avoir effectué une tournée historique de l’Amérique du Nord. Le navire a quitté Halifax le 3 août en direction du nord pour prendre part à l’opération Nanook, la principale opération du Canada dans l’Arctique. Pendant qu’il se trouvait dans l’Arctique, il a traversé le légendaire passage du Nord-Ouest, une première pour la MRC depuis 1954.

Après sa participation à l’opération Nanook, le navire s’est dirigé vers la côte Ouest du Canada, puis a navigué le long de la côte Ouest de l’Amérique du Nord avant d’entrer dans la mer des Caraïbes et le Pacifique Est, où il a pris part à l’opération Caribbe.

C’était au cours de l’opération Caribbe que le navire a effectué ses deux saisies de drogue qui constituent des étapes importantes pour le navire Harry DeWolf et la classe. Les réservistes de la Marine qui se trouvaient à bord ont joué un rôle essentiel dans l’exécution de ces deux saisies de drogue.

Dans les jours qui ont précédé la saisie du 18 novembre, le Mat 1 Alexander Shelton, opérateur d’équipement d’informations de combat (Marine) dont l’unité d’appartenance est le NCSM Brunswicker de Saint John, au Nouveau-Brunswick, faisait partie de l’équipe qui a suivi le navire suspect et qui a interprété les données de renseignement servant à l’établissement d’un plan d’approche.

Aux premières heures du matin de l’interdiction, trois manœuvriers, le matelot de 2e classe (mat 2) Mohamed Kaseem, du NCSM Prevost de London, en Ontario, le Mat 1 Jeremy Théberge, du NCSM Jolliet de Sept-Îles, au Québec, et le Mat 1 Jacob Fleck-Giesbrecht, du NCSM Nonsuch d’Edmonton, se sont assurés que les deux embarcations de sauvetage polyvalentes du navire étaient pleines de carburant et prêtes à être utilisées.

Les manœuvrier et conducteur de bateau, le Mat 1 Andrew Henderson, du NCSM Nonsuch, et le Mat 1 Samuel Gagné, du NCSM Scotian d’Halifax, se trouvaient dans la salle de préparation de l’équipe d’arraisonnement avec les membres du détachement d’application de la loi de la Garde côtière des États-Unis, pour se préparer à poursuivre le navire suspect.

Le Mat 1 Luc Gillis, spécialiste en communications navales du NCSM Griffon, et le Mat 1 Forneri ont conduit les embarcations et manié les affûts pour canon C6, assurant une présence de commandement pendant la procédure d’arraisonnement.

L’approche a été dirigée par des officiers de guerre navale, à savoir les lieutenants de vaisseau Scott Patchett, du NCSM Prevost, et Joe Cheng, du NCSM Discovery de Vancouver. Les deux officiers avaient la responsabilité de guider en toute sécurité le NCSM Harry DeWolf vers sa cible.

Les derniers membres de l’équipe qui a intercepté le navire se tenaient toujours prêts à aider. L’officier de la logistique, le capitaine de corvette Craig Lemoine, du NCSM Chippawa de Winnipeg, a veillé à ce que les militaires ne manquassent de rien, et la cuisinière, le Mat 1 Véronique Bouchard, policière dont l’unité de réserve d’appartenance est le NCSM Donnacona de Montréal, a nourri l’équipage de l’aube au crépuscule dans la cuisine. L’équipe a également préparé le hangar pour accueillir les personnes qui seraient détenues ou secourues par l’équipe de la Garde côtière des États-Unis.

Pour bon nombre des réservistes à bord, le fait de participer à ce déploiement illustre la beauté de la vie de réserviste : l’équilibre entre une carrière civile et les expériences militaires offre des possibilités infinies.

« J’aime beaucoup voyager, et l’occasion qui m’a été donnée de contribuer à l’opération Caribbe a été pour moi une expérience incroyable », a déclaré le Mat 1 Shelton.

Pour le Mat 1 Bouchard, ce déploiement a été la plus belle expérience de sa vie : il a pris part au voyage inaugural historique du Harry DeWolf.

Les Mat 1 Gillis et Forneri ont voulu relever le défi de travailler à bord du tout premier navire de la nouvelle flotte de navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique de la MRC.

« Il s’agit d’une expérience incroyable pour tout réserviste, et toute personne intéressée doit absolument se manifester, a déclaré le Mat 1 Gillis, de la Division de la Réserve navale, le NCSM Griffon. Je retourne maintenant à mon unité d’appartenance, une autre petite famille très unie, et j’ai hâte de raconter mes expériences à mes camarades de bord. »

Qu’il s’agisse de leur premier déploiement ou d’un autre à ajouter à leur album souvenirs, les réservistes qui étaient à bord du Harry DeWolf lors de son premier voyage historique ont aidé le navire à faire le tour de l’Amérique du Nord et à franchir le passage du Nord-Ouest et le canal de Panama, ont vu des ours polaires et des icebergs tout en interagissant avec les communautés inuites du Canada, ont intercepté deux navires d’intérêt, ce qui a permis de saisir 2 589 kg de cocaïne dans le cadre de l’opération Caribbe, et ont perfectionné leurs compétences professionnelles en tant que marins, chacun dans son groupe professionnel.