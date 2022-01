HMCS Fredericton returns after five-month NATO deployment / Le NCSM Fredericton rentre à la maison après un déploiement de cinq mois pour l’OTAN

HMCS Fredericton returns after five-month NATO deployment

By Joanie Veitch,

Trident Staff

After a five-month deployment on Operation Reassurance serving as the flagship to Standing NATO Maritime Group One (SNMG1), Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) Fredericton returned to Halifax on December 18.

While its primary role was as the SNMG1 flagship, Fredericton also kept busy with maritime security patrols and multinational exercises as part of Operation Reassurance, in support of NATO assurance and deterrence measures in Central and Eastern Europe.

In September, Fredericton took part in Dynamic Mariner 21-2, a multinational exercise held off the north coast of Scotland.

“Fredericton acted as a multi-role point defence platform, participating in myriad simulated combat scenarios while at sea,” said Commander (Cdr) Drew Graham, the ship’s Commanding Officer.

“The main value of these exercises is to provide sailors with the experience they need against real fighter aircraft and submarines, which they can bring home and spread throughout the fleet. The sailors learned how to cooperate with other navies and their sailors, creating organizational knowledge that is not soon forgotten.”

Other activities during Fredericton‘s deployment included the Flag Officer Sea Training program off the southern coast of England and Passing Exercise training with various Baltic states.

Due to a fire on board ship on November 18, Fredericton had to pull out of Flotex Silver, the Royal Norwegian Navy’s exercise off the coast of Norway.

“The crew fought the fire in accordance with their training, and fortunately no one was injured. It was in a tough place to fight a fire and we were in some rough weather so the task of fighting that fire was challenging. The crew all performed extremely well,” said Cdr Graham.

Damage from the fire consisted mainly of cabling and some control systems that were melted or suffered heat damage. While in Trondheim, Norway for repairs, a team from Fleet Maintenance Facility Cape Scott arrived to remove and replace the cables, assisted by Fredericton’s crew.

Commodore (Cmdre) Bradley Peats commanded SNMG1 from Fredericton for most of the ship’s deployment, transferring to Spanish ship SPS Almirante Juan de Borbón while Fredericton was on a two-week rest and maintenance period.

Cmdre Peats took command of SNMG1 in January 2021 and will continue as commander until January 2022. Reviewing his year of command, Cmdre Peats reflected on the familiarity that comes with being at sea and operating with partner and allied nations.

“Our ability to integrate seamlessly, sometimes even for a day, has proven NATO’s interoperability, operational excellence and continued professionalism at sea,” he said.

“There was no greater demonstration of this than when I temporarily transferred my command Flag from HMCS Halifax to the Danish ship HDMS Absalon in April and again in October from HMCS Fredericton to the Spanish ship SPS Almirante Juan de Borbón while both Canadian frigates entered their scheduled rest and maintenance periods,” he said, referencing both Halifax and Fredericton, which served back-to-back Reassurance deployments.

On a personal level, Cmdre Peats said he’s enjoyed this past year of command. “Sailors are more similar than they are different and the tactics, techniques and procedures we use to operate warships are such that we are interoperable and therefore much stronger together.”

Le NCSM Fredericton rentre à la maison après un déploiement de cinq mois pour l’OTAN

Par Joanie Veitch,

Équipe du Trident

À la fin d’un déploiement de cinq mois pour l’opération Reassurance où il a servi comme navire amiral du 1er Groupe maritime permanent de l’OTAN (SNMG1), le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Fredericton est rentré à Halifax le 18 décembre.

Bien que son rôle principal était de servir comme navire-animal pour SNMG1, le Fredericton effectuait également des patrouilles de sécurité et des exercices multinationaux dans le cadre de l’opération Reassurance en soutien aux mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et en Europe de l’Est.

Au mois de septembre, le Fredericton a pris part à l’exercice multinational Dynamic Mariner 21-2 au large de la côte nord de l’Écosse.

« Le Fredericton a servi comme plate-forme de défense ponctuelle multifonction et a pris part à une multitude de scénarios de combat simulé en mer », explique le capitaine de frégate (capf) Drew Graham, commandant du navire.

« La principale utilité de ces exercices est d’offrir aux marins l’expérience dont ils ont besoin contre de vrais avions-chasseurs et sous-marins. Ils reviennent ainsi avec leurs apprentissages et partagent leur expérience avec les autres membres de la flotte. Les marins ont appris à collaborer avec d’autres marines et leurs marins, ce qui est source d’un savoir organisationnel qu’ils n’oublieront pas de sitôt. »

D’autres activités qui ont eu lieu au cours du déploiement du Fredericton comprennent le programme d’entraînement maritime des officiers généraux au large de la côte sud de l’Angleterre et l’exercice de franchissement de formation en collaboration avec divers pays baltes.

Le 18 novembre, le Fredericton a dû se retirer de l’exercice de la Marine royale norvégienne Flotex Silver, qui a eu lieu au large de la Norvège, en raison d’un incendie qui s’est déclaré à bord.

« L’équipage a combattu l’incendie conformément à sa formation. Heureusement, personne n’a été blessé. L’incendie se trouvait à un endroit où il était difficile à combattre ce qui, en combinaison avec le mauvais temps, nous a compliqué la tâche. L’équipage a fait un excellent travail », raconte le capf Graham.

Les dégâts causés par le feu ont principalement touché le câblage et quelques systèmes de régulation ont fondu ou ont été sévèrement endommagés par la chaleur. Lors d’un arrêt à Trondheim, en Norvège, pour des réparations, une équipe de l’Installation de maintenance de la flotte de Cape Scott est venue en renfort afin de retirer et remplacer les câbles avec l’aide de l’équipage du Fredericton.

Le commodore (cmdre) Bradley Peats a assumé le commandement de SNMG1 à bord du Fredericton pour la majorité du déploiement du navire, ainsi qu’à bord du SPS Almirante Juan de Borbón au cours de la période de maintenance et de repos de deux semaines du Fredericton.

Le cmdre Peats a assumé le commandement de SNMG1 en janvier 2021, et il demeurera aux commandes jusqu’en janvier 2022. En passant son année de commandement en revue, le cmdre Peats a réfléchi à la familiarité qui vient avec le fait d’être en mer et d’opérer aux côtés de nations partenaires et alliées.

« Notre habileté à nous intégrer aisément, ne serait-ce parfois que pour une journée, démontre l’interopérabilité, l’excellence opérationnelle et le professionnalisme continu en mer de l’OTAN », explique-t-il.

« Il n’existe nulle meilleure démonstration de cela que le transfert temporaire de mon drapeau de commandement du NCSM Fredericton au navire danois KDM Absalon en avril, puis une autre fois en octobre du NCSM Fredericton au SPS Almirante Juan de Borbón, lors du début des périodes de repos et de maintenance des deux frégates canadiennes », explique le cmdre Peats en parlant du Halifax et du Fredericton, qui ont servi lors de déploiements consécutifs pour l’opération Reassurance.

Sur le plan personnel, le cmdre Peats a dit avoir apprécié son année de commandement. « Les marins partagent plus de similitudes que de différences et les tactiques, techniques et procédures que nous utilisons pour manœuvrer nos navires de guerre sont telles que nous pouvons collaborer de façon interopérationnelle et sommes ainsi beaucoup plus forts ensemble. »