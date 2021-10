Halifax Wanderers to host 2021 DND Appreciation Match / Les Halifax Wanderers accueillent le match de reconnaissance de 2021 envers le MDN  

Halifax Wanderers to host 2021 DND Appreciation Match

By Elizabeth Sharpe,

CFB Halifax Public Affairs Intern

On October 23, the Halifax Wanderers Football (soccer) Club of the Canadian Premier League will once again be hosting a Department of National Defence (DND) / Canadian Armed Forces (CAF) Appreciation Match. The game will take place at the Wanderers Grounds in Halifax at 3:00 p.m. against The Forge Football Club from Ontario.

“As a club committed to making our community stronger through sport, we couldn’t be more pleased to be partnering with DND to celebrate the dedicated men and women who defend our community so selflessly,” states Derek Martin, President and Founder of the Halifax Wanderers Football Club.

This will be the Wanderers’ second DND Appreciation Match and the local Defence Team’s third time participating in a Wanderers game since the team’s inaugural season in 2019. This year’s event is a collaboration between the Wanderers, local Defence organizations (led by CFB Halifax) and the Halifax & Region Military Family Resource Centre.

This special match will involve participation from the Stadacona Band of the Royal Canadian Navy (RCN), 12 Wing Shearwater Pipes and Drums, 5th Canadian Division and other local units. The RCN mascot, SONAR, is also planning to attend the game with his Wanderers pal Rover to meet some fans and make new friends!

The Halifax & Region Military Family Resource Centre will be collecting monetary donations at the four main gates prior to the game and at an activation space during halftime behind the grandstand, so bring your change to support a great cause!

Local Defence Team members and their families can purchase tickets for the game through the Wanderers website. DND members can use the code HFXDND to get a 25% discount on their tickets in the Harbour Blue Seating Sections. The discount code will only work for tickets in this section (see image for details). Please note that Proof of full vaccination is required to attend this event, and will be checked upon entry to the Wanderers Grounds.

After a difficult 19+ months managing the COVID-19 pandemic, this is a chance for our Defence community to come together safely and celebrate through sport. Please join us!

HFX Wanderers x DND Ticket Deal Instructions:

Step 1 – Go to https://www.ticketmaster.ca/hfx-wanderers-fc-vs-forge-fc-halifax-nova-scotia-10-23-2021/event/31005AEDD7E719E7

Step 2 – Click the “unlock” button in top right corner of the page and type in promo code HFXDND

Step 3 – Choose section (Harbour Blue – 103 or 105) and number of tickets to purchase

Step 4 – Click checkout and proceed to payment.

Les Halifax Wanderers accueillent le match de reconnaissance de 2021 envers le MDN

Par Elizabeth Sharpe,

stagiaire aux Affaires publiques de la BFC Halifax

Le 23 octobre, le Halifax Wanderers Football (soccer) Club (club de soccer des Halifax Wanderers) de la Première Ligue canadienne sera de nouveau l’hôte d’un match de reconnaissance envers le ministère de la Défense nationale (MDN)/Forces armées canadiennes (FAC). Le match aura lieu à 15 h, à Halifax, sur le terrain des Wanderers, qui affronteront le club Forge FC de l’Ontario.

« Comme notre club s’est engagé à rendre notre communauté plus forte grâce au sport, nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer au MDN pour célébrer les hommes et les femmes dévoués qui défendent notre communauté avec autant d’abnégation », déclare Derek Martin, président fondateur du club de soccer des Halifax Wanderers. »

Il s’agit du deuxième match des Wanderers pour remercier le MDN et de la troisième participation de l’Équipe de la Défense locale à un match des Wanderers depuis la saison inaugurale de l’équipe en 2019. L’événement de cette année est le fruit d’une collaboration entre les Wanderers, les organisations de la Défense locale (dirigées par la BFC Halifax) et le Centre de ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions.

Ce match spécial mettra à contribution la Musique Stadacona de la Marine royale canadienne (MRC), le corps de cornemuses de la 12e Escadre Shearwater, la 5e Division du Canada et d’autres unités locales. Sonar, la mascotte de la MRC, prévoit également d’assister au match avec son ami Rover des Wanderers pour rencontrer des partisans et se faire de nouveaux amis!

Le Centre de ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions recueillera des dons en argent aux quatre entrées principales avant le match et à un emplacement réservé à cette fin à la mi-temps derrière les gradins, alors apportez votre monnaie pour soutenir une bonne cause!

Les membres de l’Équipe de la Défense locale et leurs familles peuvent acheter des billets pour le match sur le site Web des Wanderers. Les membres du MDN peuvent utiliser le code HFXDND pour obtenir un rabais de 25 % sur leurs billets dans les sections de sièges Harbour Blue. Le code de rabais ne fonctionne que pour les billets dans cette section (voir l’image pour les détails). Prenez note qu’une preuve de vaccination complète est exigée pour assister à cet événement, et elle sera vérifiée à votre entrée dans le complexe sportif des Wanderers.

Après avoir passé plus de 19 mois difficiles à gérer la pandémie de COVID-19, c’est l’occasion pour notre communauté de la Défense de se réunir en toute sécurité et de célébrer par le sport. Joignez-vous à nous!

Instructions concernant les billets à rabais pour le match des Halifax Wanderers à l’intention du MDN

Étape 1 – Allez sur le site https://www.ticketmaster.ca/hfx-wanderers-fc-vs-forge-fc-halifax-nova-scotia-10-23-2021/event/31005AEDD7E719E7.

Étape 2 – Cliquez sur le bouton « Déverrouiller » dans le coin supérieur droit de la page et Entrez le code de l’offre HFXDND.

Étape 3 – Sélectionnez une section (Harbour Blue – 103 ou 105) et le nombre de billets que vous désirez acheter.

Étape 4 – Cliquez sur « Suivant » et Passer à la caisse.