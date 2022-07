Futsal soccer training sessions / L’entraînement de football futsal a commencé

Futsal soccer training sessions

By Trident Staff

Members of the CFB Halifax men’s and women’s base soccer teams have begun hosting futsal training sessions on Tuesday evenings for interested members of the greater CFB Halifax community. The intent of these sessions is to foster a strong community of soccer players in the region, to increase physical fitness, and, most importantly, to have fun.

Futsal is fast-paced, indoor version of soccer, played on a smaller surface than a traditional soccer pitch, with only five players for each time on the court at a time. All CAF members are invited to come learn the basics.

The details for the Futsal sessions are as follows:

When: 5 – 7 p.m. on Tuesdays

Where: Fleet Fitness and Sports Centre

Who: All CAF members in the CFB Halifax region

What: Yo-Yo test conditioning training (short beep test-like activity), followed by Futsal

Should you have any further questions, please contact SLt Eve Baker at Eve.Baker@forces.gc.ca or MCpl Ben Sullivan at Benjamin.Sullivan@forces.gc.ca

L’entraînement de football futsal a commencé

Par l’équipe Trident

Les membres des équipes de soccer de base masculine et féminine de la BFC Halifax ont commencé à organiser des séances d’entraînement de futsal le mardi soir pour les membres intéressés de la grande communauté de la BFC Halifax. L’objectif de ces séances est de favoriser la création d’une solide communauté de joueurs de soccer dans la région, d’améliorer la condition physique et, surtout, de s’amuser.

Le futsal est une version intérieure et rapide du soccer, jouée sur une surface plus petite qu’un terrain de soccer traditionnel, avec seulement cinq joueurs à la fois sur le terrain. Tous les membres de la FAC sont invités à venir apprendre les bases.

Les détails pour les sessions de Futsal sont les suivants :

Quand : 17 h – 19 h le mardi

Où : Centre de conditionnement physique et de sports de la Flotte

Qui : Tous les membres des FAC de la région de la BFC Halifax

Quoi : Un court test de conditionnement suivi d’une séance de futsal.

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec le Ens1 Eve Baker à Eve.Baker@forces.gc.ca ou le Cplc Ben Sullivan à Benjamin.Sullivan@forces.gc.ca.