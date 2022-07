Former shipmates work together again at RIMPAC 2022 / D’anciens compagnons de bord se retrouvent à RIMPAC 2022

Former shipmates work together again at RIMPAC 2022

By Lt (N) Michelle Scott,

HMCS Vancouver

The Alistair MacDonald song ‘Heading for Halifax’ famously notes that for those born in Cape Breton ‘Wherever they go, there’s bound to be friends from back home’.

Arriving in Pearl Harbor, Hawaii, for Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022, Lieutenant-Commander Stephen Wall, Operations Officer in Her Majesty’s Australian Ship (HMAS) Supply, found that particularly true.

LCdr Wall was born and raised on Cape Breton Island, N.S., and served in Esquimalt-based ships as a Naval Warfare Officer for 16 years before joining the Royal Australian Navy (RAN).

The exercise gave him an opportunity to reconnect with many former shipmates on the Canadian frigates, also alongside in Pearl Harbor for RIMPAC, including his former Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS) Calgary shipmate Commander Kevin Whiteside, now HMCS Vancouver’s Commanding Officer.

“It was a great opportunity to leverage the deep technical knowledge of the system that RCN operators are known for,” said LCdr Wall. “We shared technical and training ideas and practices to improve both of our teams.”

LCdr Wall reached out to schedule a visit for his RAN team to discuss Close-In Weapons System (CIWS) 1B training and maintenance on HMAS Supply. The CIWS 1B is less widely employed on Australian ships, but his Canadian counterparts are well-versed in the weapon system located on the hangar top of each Halifax-class ship.

The cross-deck evolution helped the Australian sailors develop their understanding of the weapons system and obtain helpful tips and tricks from seasoned CIWS operators and maintainers.

“We discussed a wide variety of topics, both procedure-based and concept-based,” explained Sailor First Class (S1) Joop Koerten, Weapons Engineering Technician and Vancouver’s CIWS subject-matter-expert.

“I shared knowledge with the maintainers, including techniques for maintenance procedures, products I prefer to use, and the areas that need special attention to keep the system healthy,” S1 Koerten said.

The opportunity for cross-deck evolutions was built into RIMPAC’s shore phase, and the Vancouver crew took every opportunity to work with partner nations and allies. The training outside the planned RIMPAC evolutions not only improved the ship’s capacity for interoperability between nations, but also formed new friendships and strengthened old ones. Those relationships will continue to create future opportunities to learn as Vancouver carries on with allies in support of Operations Projection and Neon upon completion of RIMPAC.

For S1 Koerten, the experience of hosting sailors from HMAS Supply was a highlight of his first ever RIMPAC experience.

“RIMPAC is incredible; it’s like the all-stars for our line of work. It’s the perfect time to get exposure to other naval systems and develop your skill set. The diversity of everyone’s individual training and experiences creates a wealth of knowledge everyone can learn from,” he said.

Twenty-six nations, 38 surface ships, four submarines, nine national land forces, more than 30 unmanned systems, approximately 170 aircraft, and more than 25,000 personnel are training and operating in and around the Hawaiian Islands and Southern California from June 29 to Aug. 4. RIMPAC, the world’s largest international maritime exercise, provides a unique training opportunity while fostering and sustaining cooperative relationships among participants critical to ensuring the safety of sea lanes and security on the world’s oceans. RIMPAC 2022 is the 28th exercise in the series that began in 1971.

D’anciens compagnons de bord se retrouvent à RIMPAC 2022

Par la Ltv Michelle Scott,

NCSM Vancouver

La chanson « Heading for Halifax » d’Alistair MacDonald dit que pour ceux qui sont nés au Cap-Breton, « où qu’ils aillent, il y aura forcément des amis de chez nous. »

En arrivant à Pearl Harbor, à Hawaï, pour le Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022, le capitaine de corvette Stephen Wall, officier des opérations du navire australien de Sa Majesté (HMAS) Supply, a trouvé cela particulièrement vrai.

Le capitaine de corvette Wall est né et a grandi sur l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et a servi sur des navires basés à Esquimalt en tant qu’officier de guerre navale pendant 16 ans avant de rejoindre la Royal Australian Navy (RAN).

L’exercice lui a donné l’occasion de renouer avec de nombreux anciens compagnons de bord sur les frégates canadiennes, également à quai à Pearl Harbor pour RIMPAC, y compris son ancien compagnon de bord du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Calgary, le capitaine de frégate Kevin Whiteside, maintenant commandant du NCSM Vancouver.

« Ce fut une excellente occasion de tirer parti des connaissances techniques approfondies du système pour lesquelles les opérateurs de la MRC sont réputés », a déclaré le Capc Wall. « Nous avons partagé des idées et des pratiques techniques et de formation pour améliorer nos deux équipes. »

Le Capc Wall a pris contact pour programmer une visite de son équipe de la RAN afin de discuter de la formation et de la maintenance du système d’armement rapproché (CIWS) 1B sur le HMAS Supply. Le CIWS 1B est moins utilisé sur les navires australiens, mais ses homologues canadiens connaissent bien le système d’armes situé sur le toit du hangar de chaque navire de la classe Halifax.

L’évolution sur le pont a permis aux marins australiens de mieux comprendre le système d’armes et d’obtenir des conseils et des astuces utiles de la part d’opérateurs et de mainteneurs de CIWS expérimentés.

« Nous avons discuté d’une grande variété de sujets, tant sur le plan des procédures que des concepts », a expliqué le matelot de première classe (Mat1) Joop Koerten, technicien en génie de l’armement et expert en CIWS de Vancouver. »

« J’ai partagé mes connaissances avec les responsables de la maintenance, notamment les techniques de procédures de maintenance, les produits que je préfère utiliser et les zones qui nécessitent une attention particulière pour maintenir le système en bonne santé, » a déclaré le Mat1 Koerten.

La phase terrestre du RIMPAC prévoyait des évolutions sur plusieurs ponts, et l’équipage de Vancouver a saisi toutes les occasions de travailler avec les nations partenaires et les alliés. L’entraînement en dehors des évolutions RIMPAC prévues a non seulement amélioré la capacité du navire à assurer l’interopérabilité entre les nations, mais a également permis de nouer de nouvelles amitiés et de renforcer les anciennes. Ces relations continueront de créer de nouvelles occasions d’apprendre alors que le Vancouver poursuivra ses activités avec ses alliés à l’appui des opérations Projection et Neon, une fois le RIMPAC terminé.

Pour le Mat1 Koerten, l’expérience d’accueillir des marins du HMAS Supply a été un moment fort de sa toute première expérience RIMPAC.

« RIMPAC est incroyable, c’est comme un match des étoiles pour notre activité. C’est le moment idéal pour se familiariser avec d’autres systèmes navals et développer ses compétences. La diversité de la formation et des expériences de chacun crée une richesse de connaissances dont tout le monde peut tirer parti », a-t-il ajouté.

Vingt-six nations, 38 navires de surface, quatre sous-marins, neuf forces terrestres nationales, plus de 30 systèmes sans pilote, environ 170 aéronefs et plus de 25 000 personnes s’entraînent et opèrent dans les îles hawaïennes et en Californie du Sud, du 29 juin au 4 août. RIMPAC, le plus grand exercice maritime international au monde, offre une occasion unique de formation tout en favorisant et en maintenant des relations de coopération entre les participants, essentielles pour assurer la sécurité des voies maritimes et des océans du monde. RIMPAC 2022 est le 28e exercice de la série qui a débuté en 1971.