Flag raising for Emancipation Day / Levée du drapeau pour le jour de l’emancipation

On July 29, in the presence of the Halifax Defence Visible Minorities Advisory Group (DVMAG), the Pan-African flag was raised at CFB Halifax headquarters ahead of Emancipation Day (August 1). Emancipation Day recognizes the date of August 1, 1834, when the practice of slavery officially ended for millions of African people and their descendants in Canada and around the world. Our Base family is encouraged to join with Halifax and Dartmouth residents to learn more about the history of African Nova Scotian people and communities, and to continue working to address and eradicate systemic anti-Black racism.

—

Le 29 juillet, en présence du Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD) d’Halifax, le drapeau panafricain fut hissé au quartier général de la BFC Halifax en prévision du Jour de l’émancipation (le 1er août). Le Jour de l’émancipation souligne la date du 1er août 1834, lorsque la pratique de l’esclavage a officiellement pris fin pour des millions d’Africains et leurs descendants au Canada et dans le monde entier. Nous encourageons notre famille de la base à se joindre aux résidents d’Halifax et de Dartmouth pour en apprendre davantage sur l’histoire des personnes et des communautés afro-néo-écossaises, et pour continuer à lutter contre le racisme systémique envers les Noirs et à l’éradiquer.