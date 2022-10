Face of Base / Gens de la BFC Halifax

Face of Base: Jenny Koutroulakis

By CFB Halifax Public Affairs

We are very excited to introduce this week’s Face of Base: Jenny Koutroulakis! Jenny works as a Financial Clerk with Real Property Operations Unit – Atlantic Section Halifax (RPOU(A)). Her parents immigrated to Canada from Greece before Jenny was born and she was raised in Halifax. She attended Eastern College to study Payroll & Accounting.

Jenny provides financial support services by reviewing, verifying and processing financial transactions for RPOU(A) HFX, maintains a vendor database via Excel and communicates with various departments/units across DND regarding invoicing, vendor inquiries and purchase orders, among many other skills! Jenny enjoys working with her unit, describing everyone as “very hard working and supportive, and full of knowledge and help!” She considers herself lucky to work with such a great unit. Jenny was inspired to join DND as she always wanted to work for the federal government after finishing college.

Jenny is very passionate about creating awareness for causes that are important to her, and this month, she will be taking on one of her greatest challenges yet: attempting to walk/run the length of the Cabot Trail in Cape Breton by herself to raise donations and awareness for Muscular Dystrophy. Jenny has organized her own fundraiser called Rae of Sunshine – A Fundraiser for Muscular Dystrophy, as her niece was born with the disease. During her downtime, Jenny’s hobbies and interests include fitness, cooking, reading and exploring the outdoors! Some fun facts about Jenny: she auditioned for Canadian Idol and sang in front of the judges (wow!) and ran her first 100-mile race in 2019! Bravo Zulu, Jenny! We are all inspired by your passion for work and for your community. We are proud to have you as part of our local Defence Team family!

Gens de la BFC Halifax: Jenny Koutroulakis

Par des affairs publiques de la BFC Halifax

Nous sommes très heureux de vous présenter le profil des Gens de la BFC Halifax de cette semaine : Jenny Koutroulakis! Jenny travaille comme commis aux finances pour l’Unité des opérations immobilières (Atlantique) (UOI[A]) – section Halifax. Ses parents, originaires de la Grèce, ont immigré au Canada avant la naissance de Jenny, et celle-ci a grandi à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle a fréquenté le Eastern College où elle a suivi une formation sur la paye et en comptabilité.

Jenny fournit des services de soutien financier et, à cette fin, elle examine, vérifie et traite les transactions financières de l’UOI(A) Hfx, elle tient à jour la base de données des fournisseurs dans Excel et communique avec divers services et diverses unités à l’échelle du MDN concernant la facturation, les demandes de renseignements des fournisseurs et les commandes d’achat, entre autres compétences! Jenny aime travailler avec son unité, qu’elle décrit comme « très travaillante et collaborative, et remplie de connaissances et de conseils »! Elle s’estime chanceuse de travailler au sein d’une unité aussi formidable. Jenny a choisi de s’engager, car elle a toujours voulu travailler pour le gouvernement fédéral à la fin de ses études.

Jenny se passionne pour la sensibilisation aux causes qui lui tiennent à cœur et, en septembre de cette année, elle relèvera l’un de ses plus grands défis: tenter de parcourir à la marche ou à la course la piste Cabot au Cap-Breton pour amasser des dons et sensibiliser la population à la dystrophie musculaire. Jenny a organisé sa propre collecte de fonds intitulée « Rae of Sunshine – A Fundraiser for Muscular Dystrophy », car sa nièce est née avec cette maladie. Pendant son temps libre, Jenny aime faire du conditionnement physique, cuisiner, lire et explorer la nature! Voici quelques faits amusants à propos de Jenny: elle a auditionné pour Canadian Idol et a chanté devant les juges (wow!) et elle a participé à sa première course de 161 km en 2019!

Bravo Zulu, Jenny! Votre passion pour votre travail et votre communauté est une source d’inspiration pour nous tous. Nous sommes fiers de vous compter dans notre famille de l’Équipe de la Défense locale!