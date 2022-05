DTPAO message to mark International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia / Message de l’OCFÉD à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

DTPAO message to mark International Day Against Homophobia, Transphobia, and Biphobia

By Capt Marie-Christine De Tilly,

Defence Team Pride Network



May 17 is a symbolic date for the LGBTQ2+ communities. Homosexuality was removed from the World Health Organization (WHO) list of mental illnesses on May 17, 1990. This date was thus chosen to become the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Despite many advances, there are still barriers when it comes to the concrete inclusion of trans people and LGBTQ2+ members in organizations such as the Defense.

To mark the occasion, the Defense Team Pride Advisory Organization invites you to listen to the webinar “Become an Ally to the LGBTQ2+ Communities” which aims to equip leadership and the Defense Team to become better allies, an important step contributing to the culture change efforts underway in many organizations. We encourage you to view the recording available on the Defence Team Pride Advisory Organization (DTPAO) intranet site (accessible on DWAN only).

The status of LGBTQ2+ people is eroding around the world. May 17 is a day that should be highlighted, because homophobia, transphobia and biphobia have no respite. The theme of this day’s international campaign confirms this: Every second, intolerance cuts lives short. Around the world, physical, psychological, sexual, medical, and institutional violence are reducing the life expectancy of LGBTQ+ people.

“Now more than ever, it is important to stand together and be kind to those closest to us and those around us. Love is essential and should not depend on a person’s sexual orientation, gender identity, or gender expression,” says Major André Jean, military co-chair of DTPAO, who hopes you will help him promote this day again this year by flying the Pride flag across the country to show your support and solidarity for LGBTQ2+ members of the Defense community, and to reinforce the message that everyone has a place. Feel free to share the event on your social networks.

Activists and allies in DND and the CAF have made this progress possible and are still working on it.

“Being yourself at work should not be optional, yet many testimonies show that situations of discrimination and harassment continue to occur despite official policies that condemn them. This is why the fight against homophobia and transphobia must continue. Coming out may provoke negative reactions – verbal or non-verbal – from some people. This doesn’t mean that you should give up, but it does emphasize the importance of celebrating May 17,” adds Luc Mader-Chartier, civil co-chair of the DTPAO.

Studies confirm that a work environment where people can be themselves and develop authentic relationships with their colleagues is strongly linked to well-being at work. Daily life is much easier when you don’t have to hide your personal life and your authentic self. This day is to educate everyone: “Be open-minded, and ask questions instead of discriminating. We need to understand that some people’s normality is not necessarily yours,” says Luc.

“We need your experience, your voice and your energy to make the organization effective and a positive force for everyone. DTPAO is always looking for members of the CAF and DND to join forces and lead the discussion at the national and local levels. If you are interested in joining DTPAO, please contact us to see how you can play a role in creating lasting positive change in diversity and inclusion throughout the Defence Team,” concludes Maj Jean.

Message de l’OCFÉD à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie

Par Capt Marie-Christine De Tilly,

Réseau de la fierté de l’Équipe de la Défense

Le 17 mai est une date symbolique pour les communautés LGBTQ2+. L’homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1990. Cette date a donc été ainsi choisie pour devenir la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Malgré de nombreuses avancées, il existe toujours des barrières lorsqu’il s’agit d’inclure concrètement les personnes trans et les membres LGBTQ2+ au sein d’organisations telles que la Défense.

Pour l’occasion, l’Organisation consultative de la Fierté de l’Équipe de la Défense (OCFÉD) vous invite à écouter le webinaire « Devenez un allié ou une alliée des communautés LGBTQ2+ » dont l’objectif est d’outiller le leadership et l’Équipe de la Défense à devenir de meilleur.e allié.e., une étape importante contribuant aux efforts de changement de culture en cours dans plusieurs organisations. Nous vous encourageons à consulter l’enregistrement disponible sur le site intranet de l’Organisation Consultative de la Fierté de l’Équipe de Défense (OCFÉD) (accessible sur le RED seulement).

La condition des personnes LGBTQ2+ tend à s’effriter dans le monde. Le 17 mai est une journée qui se doit d’être soulignée, car l’homophobie, la transphobie et la biphobie n’ont pas de répits. Le thème de la campagne internationale de cette journée confirme cet effritement : Chaque seconde, l’intolérance écourte des vies. À travers le monde, la violence physique, psychologique, sexuelle, médicale et institutionnelle réduisent l’espérance de vie de personnes LGBTQ+.

« Aujourd’hui plus que jamais, il est important d’être unis et d’être bienveillant envers ses proches et son entourage. L’amour est essentiel et ne devrait pas dépendre de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre d’une personne », tient à souligner major André Jean, coprésident militaire de l’OCFÉD qui espère que vous l’aiderez, encore une fois cette année, à faire la promotion de cette journée cette en déployant le drapeau de la Fierté dans tout le pays pour montrer votre soutien et votre solidarité envers les membres LGBTQ2+ de la Défense, et pour renforcer le message selon lequel tout le monde a sa place. N’hésitez pas à partager l’événement sur vos réseaux sociaux.

Des activistes et allié.es du MDN et des FAC ont permis ces progrès et y travaillent encore. « Être soi-même au travail ne devrait pas être optionnel, pourtant plusieurs témoignages démontrent que des situations de discrimination et de harcèlement continuent de survenir malgré des politiques officielles qui les condamnent. C’est pourquoi la lutte contre l’homophobie et la transphobie doit continuer. Un coming out peut provoquer des réactions négatives – verbales ou non verbales – de la part de certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu’il faut abandonner sa démarche, mais ça accentue l’importance de souligner le 17 mai », ajoute Luc Mader-Chartier, coprésident civil de l’OCFÉD.

Les études le confirment, un milieu professionnel où les personnes peuvent être elles-mêmes et développer des relations authentiques avec leur collègue est fortement relié avec le bien-être au travail. Le quotidien est beaucoup plus simple lorsqu’on n’a pas à cacher sa vie personnelle, son soi authentique. Cette journée est pour sensibiliser tout le monde : « Soyez ouvert d’esprit, et posez des questions au lieu de discriminer. Il faut comprendre que la normalité de certain.e.s n’est pas nécessairement la vôtre », mentionne Luc.

« Nous avons besoin de votre expérience, de votre voix et de votre énergie pour faire en sorte que l’organisation soit efficace et constitue une force positive pour tout le monde. L’OCFÉD est constamment à la recherche de membres des FAC et du MDN pour joindre leurs forces et mener la discussion aux niveaux national et local. Si vous souhaitez vous joindre l’OCFÉD, n’hésitez pas à nous contacter pour voir comment vous pouvez jouer un rôle dans la création de changements positifs durables en matière de diversité et d’inclusion dans l’ensemble de l’Équipe de la Défense », conclut maj Jean.