Casualty clearers assess and treat a simulated casualty during a damage control exercise onboard HMCS Margaret Brooke during Operation NANOOK, September 14, 2022.

Des secouristes évaluent et traitent un blessé simulé, Jason Briggs, lors d’un exercice de contrôle des dommages à bord du NCSM Margaret Brooke pendant l’opération NANOOK, le 14 septembre 2022.