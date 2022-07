Cyclists out for Navy Bike Ride in Halifax / Les cyclistes se mobilisent pour la Défi vélo de la Marine à Halifax

Cyclists come out for Navy Bike Ride in Halifax

By Trident Staff

Sunshine and a light breeze made for near-perfect riding conditions for the dozens of cyclists who took part in the Halifax Shadow Ride — the CFB Halifax edition of the Navy Bike Ride — at 12 Wing Shearwater on June 16.

A non-competitive, recreational event put on by PSP Halifax, participants could choose from four distances — all starting on the Shearwater Flyer Trail — with many opting to go the full 37 kilometre route to Lawrencetown Beach and back.

The event was held in support of the national Navy Bike Ride, a virtual event running from June 12 to August 7.

“We figured this would get people outdoors, being active and having fun together. It’s a great event and our way to contribute to the Navy Bike Ride,” said Kevin Miller, fitness and sports coordinator with PSP Halifax.

While registration was down from pre-COVID numbers, 44 people showed up for the event — including CFB Halifax Base Commander Capt(N) Sean Williams, who led the cyclists as they set off on the trail and completed the full distance.

PSP staff were on hand both at the ride start, in front of the Shearwater Fitness & Sports Centre, and at checkpoints along the trail, offering water and encouragement along the way.

Les cyclistes se mobilisent pour la Défi vélo de la Marine à Halifax

Par l’équipe du Trident

Le 16 juin dernier, le soleil et une légère brise ont permis à des dizaines de cyclistes de participer à l’édition de la BFC Halifax de la Défi vélo de la Marine, à la 12e Escadre Shearwater.

Les participants avaient le choix entre quatre distances, toutes partant du Shearwater Flyer Trail, et beaucoup ont choisi de parcourir les 37 kilomètres jusqu’à la plage de Lawrencetown et de revenir.

L’événement a été organisé dans le cadre de l’événement Défi vélo de la Marine nationale, un événement virtuel qui se déroule du 12 juin au 7 août.

«Nous avons pensé que cela permettrait aux gens de sortir, d’être actifs et de s’amuser ensemble. C’est un événement formidable et notre façon de contribuer à la randonnée cycliste de la Marine», a déclaré Kevin Miller, coordonnateur du conditionnement physique et des sports des PSP de Halifax.

Bien que le nombre d’inscriptions ait été inférieur à celui d’avant le COVID, 44 personnes se sont présentées à l’événement, y compris le commandant de la base de la BFC Halifax, le capitaine de vaisseau Sean Williams, qui a dirigé les cyclistes qui se sont lancés sur la piste et ont parcouru toute la distance.

Le personnel des PSP était présent au départ de la randonnée, devant le Centre de conditionnement physique et de sports de Shearwater, et aux points de contrôle le long du sentier, offrant de l’eau et des encouragements en cours de route.