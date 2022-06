CRCN Message of appreciation to Public Servants / Message de remerciements de la part du cmdt MRC aux fonctionnaires 

CRCN Message of appreciation to Public Servants

RCN Public Servants,

I want to take this opportunity to express my gratitude and appreciation to each member of the Royal Canadian Navy’s Public Servant workforce. Over the past two years, we have been living in unprecedented times brought on by the COVID-19 pandemic. The perseverance, dedication and professionalism that you have displayed in spite of these challenges has been simply outstanding. Your resiliency, flexibility and the quality of work that you perform on a daily basis has been exemplary. You should be very proud.

You are a vital members of the RCN Team. You provide the critical expertise, stability and continuity that is integral to enabling the RCN’s operational output. Before the COVID-19 pandemic, and throughout the past two years, you have supported the RCN in deploying ships and submarines to sea, meeting our NATO commitments and continuing to work with our allies around the world. The RCN has a wide and diverse public servant workforce that belongs to nine separate unions and is employed in 30 different occupational groups. Without the contributions from all of you, from frontline operational workers to behind-the-scenes support staff, the RCN’s success at home and abroad would not be possible. Your hard work does not go unnoticed. On behalf of the entire RCN leadership team, thank you for all that you do for the Royal Canadian Navy, the Department of National Defence and your fellow Canadians.

Yours Aye,

Vice-Admiral Angus Topshee

Commander Royal Canadian Navy

Message de remerciements de la part du cmdt MRC aux fonctionnaires

Aux fonctionnaires de la MRC,

Je tiens à remercier chacun des fonctionnaires de la Marine royale canadienne. Au cours des deux dernières années, nous avons connu des circonstances sans précédent à cause de la pandémie de COVID-19. La persévérance, le dévouement et le professionnalisme dont vous avez fait preuve en dépit de toutes les difficultés sont tout simplement exceptionnels. Votre résilience, votre souplesse et votre travail au quotidien ont été exemplaires. Vous pouvez en être très fiers.

Vous jouez un rôle essentiel au sein de l’équipe de la MRC. Vous fournissez l’expertise, la stabilité et la continuité indispensables au rendement opérationnel de la MRC. Avant la pandémie de COVID-19, et tout au long des deux dernières années, vous avez aidé la MRC à déployer des navires et des sous-marins en mer, à respecter nos engagements envers l’OTAN et à continuer de travailler avec nos alliés partout dans le monde. La MRC compte un effectif de fonctionnaires vaste et diversifié qui appartient à neuf syndicats distincts et qui travaille dans 30 groupes professionnels différents. Sans la contribution de chacun d’entre vous, des travailleurs opérationnels de première ligne au personnel de soutien en coulisse, le succès que remporte la MRC au pays et à l’étranger ne serait pas possible. Votre assiduité au travail ne passe pas inaperçue. Au nom de toute l’équipe de commandement de la MRC, je vous remercie de tout ce que vous faites pour la Marine royale canadienne, le ministère de la Défense nationale et vos concitoyens.

Cordialement,

Vice-amiral Angus Topshee

Commandant de la Marine royale canadienne