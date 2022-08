CPO2 Andy Hewlett on 20 years with the CAF / Le Pm 2 Andy Hewlett parle de ses 20 ans au sein des FAC

There’s no life like it: CPO2 Andy Hewlett on 20 years with the CAF

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Growing up in Newfoundland and Labrador, Chief Petty Officer Second Class Andy Hewlett always knew he wanted to serve his country, signing on first as an Air Cadet before joining the Canadian Armed Forces (CAF) six years later, on July 5, 2002.

“I’ve been in uniform since I was 12 years old,” he said. “Those first few years as an Air Cadet taught me about citizenship, leadership, drill and community service. I knew from a very early age that I was meant to have a life of service and that I would be wearing a uniform for a long time.”

This past July, while deployed with HMCS Halifax on Operation Reassurance, CPO2 Hewlett celebrated 20 years with the Royal Canadian Navy (RCN).

He joined HMCS Halifax as the ship’s Operations Chief in mid-June, having previously been posted to Canadian Joint Operations Command (CJOC) in Ottawa.

Being at sea while celebrating his “20-year adventure” milestone felt significant, CPO2 Hewlett said, especially as the date fell during Halifax’s deployment on Operation Reassurance, a mission he said he felt “proud and honoured” to be part of, in support of NATO’s ongoing assurance and deterrence measures in response to Russian aggression.

“My career is very important to me. I believe in the CAF and RCN, and the missions we participate in. I believe in the values that we stand up for,” he said. “I’m lucky to spend my days with amazing teams and people from all walks of life.”

CPO2 Hewlett said the well-known adage ‘join the Navy, see the world’ has held true for him as a Naval Communication, having deployed to Afghanistan in 2009, the Arabian Sea with Task Force Artemis in 2013 and 2014, and the Mediterranean Sea and Black Sea with a previous Operation Reassurance rotation in 2017.

CPO2 Hewlett has also served as Chief of Force Development and Chief of Naval Staff, and was president of the committee for NDHQ Warrant Officers’ & Sergeants’ Mess in Ottawa.

One of the biggest challenges of his career came in May 2020, when he was the CJOC lead in coordinating and executing the respectful repatriation for the six CAF members who died when HMCS Fredericton’s CH-148 Cyclone helicopter (Stalker 22) crashed during operations off the coast of Greece.

“My number one priority was that I did right by our fallen, and that they received a proper return back to Canadian soil. They paid the ultimate sacrifice in service of Canada, and we needed to honour that sacrifice,” he said.

Over his past two decades of service, CPO2 Hewlett has seen a lot of changes, especially in the area of diversity and inclusion — and he’s played a key role in championing that change.

In 2006, he was the first CAF member to march in a Pride parade and hold the Pride flag while in uniform. The following year, as the Halifax Pride parade coordinator, he advocated for the RCN to have a marching contingent in the parade, and celebrated when a message was released authorizing members to attend the parade as spectators while in uniform.

Over the coming years, CPO2 Hewlett said he’s continued to celebrate as CAF members were authorized to march together as proud members of their community, and as Pride flags have been raised at CAF bases across the country and on naval ships.

“It’s amazing to see how we have evolved as a society, and as an institution.”

Il n’y a pas de vie comme ça : le Pm 2 Andy Hewlett parle de ses 20 ans au sein des FAC

Par Joanie Veitch,

L’équipe Trident

Ayant grandi à Terre-Neuve-et-Labrador, le premier maître de deuxième classe Andy Hewlett a toujours su qu’il voulait servir son pays, s’engageant d’abord comme cadet de l’air avant de se joindre aux Forces armées canadiennes (FAC) six ans plus tard, le 5 juillet 2002.

« Je porte l’uniforme depuis l’âge de 12 ans », a-t-il déclaré. « Ces premières années en tant que cadet de l’air m’ont appris la citoyenneté, le leadership, l’exercice et le service communautaire. J’ai su très tôt que j’étais destiné à avoir une vie de service et que je porterais l’uniforme pendant longtemps. »

En juillet dernier, alors qu’il était déployé avec le NCSM Halifax dans le cadre de l’opération Reassurance, le Pm 2 Hewlett a célébré ses 20 ans de service au sein de la Marine royale canadienne (MRC).

Il s’est joint au NCSM Halifax à titre de chef des opérations du navire à la mi-juin, après avoir été affecté au Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) à Ottawa.

Le fait d’être en mer pour célébrer son « aventure de 20 ans » était significatif, a déclaré le Pm 2 Hewlett, d’autant plus que la date tombait pendant le déploiement du Halifax dans le cadre de l’opération Reassurance, une mission à laquelle il s’est dit « fier et honoré » de participer, à l’appui des mesures d’assurance et de dissuasion de l’OTAN en réponse à l’agression russe.

« Ma carrière est très importante pour moi. Je crois aux FAC et à la MRC, et aux missions auxquelles nous participons. Je crois aux valeurs que nous défendons », a-t-il déclaré. « J’ai la chance de passer mes journées avec des équipes extraordinaires et des personnes de tous horizons ».

Le Pm 2 Hewlett a déclaré que l’adage bien connu « rejoignez la Marine, voyez le monde » s’est avéré vrai pour lui en tant que communication navale, ayant été déployé en Afghanistan en 2009, en mer d’Arabie avec la Task Force Artemis en 2013 et 2014, et en mer Méditerranée et en mer Noire avec une précédente rotation de l’opération Réassurance en 2017.

Le Pm 2 Hewlett a également été chef du développement des forces et chef d’état-major de la marine, et il a été président du comité du mess des adjudants et des sergents du QGDN à Ottawa.

L’un des plus grands défis de sa carrière s’est présenté en mai 2020, alors qu’il était le responsable du COIC pour la coordination et l’exécution du rapatriement respectueux des six membres des FAC qui ont perdu la vie lorsque l’hélicoptère CH-148 Cyclone (Stalker 22) du NCSM Fredericton s’est écrasé pendant des opérations au large de la Grèce.

« Ma priorité absolue était de faire ce qu’il fallait pour nos soldats tombés au combat et de veiller à ce qu’ils soient rapatriés comme il se doit en sol canadien. Ils ont fait le sacrifice ultime au service du Canada, et nous devions honorer ce sacrifice », a-t-il déclaré.

Au cours de ses deux décennies de service, le Pm 2 Hewlett a été témoin de nombreux changements, surtout dans le domaine de la diversité et de l’inclusion, et il a joué un rôle clé dans la promotion de ces changements.

En 2006, il a été le premier membre des FAC à participer à un défilé de la Fierté et à tenir le drapeau de la Fierté en uniforme. L’année suivante, en tant que coordonnateur du défilé de la fierté gaie de Halifax, il a plaidé pour que la MRC ait un contingent de marcheurs dans le défilé et a célébré la publication d’un message autorisant les membres à assister au défilé en tant que spectateurs tout en portant l’uniforme.

Au cours des années qui ont suivi, le Pm 2 Hewlett a dit qu’il a continué à célébrer lorsque les membres des FAC ont été autorisés à défiler ensemble en tant que fiers membres de leur communauté, et lorsque les drapeaux de la Fierté ont été hissés dans les bases des FAC partout au pays et sur les navires de la Marine.

« C’est incroyable de voir comment nous avons évolué en tant que société et en tant qu’institution. »