Committee members thanked after historic government apology

On July 9, following the National Apology to descendants of No. 2 Construction Battalion, the Halifax Defence Visible Minorities Advisory Group (DVMAG) presented National Apology Advisory Committee (NAAC) members with certificates of appreciation for their contributions and leadership in shaping this historic moment of remembrance and reconciliation. The event brought together NAAC members and local Defence Team members – including Rene Gannon and 2Lt Jerome Downey, Halifax DVMAG co-chairs, and Base Commander Capt(N) Sean Williams, DVMAG Champion – working in the anti-racism, equality and inclusion space. Certificates of recognition were also presented to Rene and Jerome for their service and support to the NAAC as well as their continuous efforts in fostering an inclusive and respectful work environment. Bravo Zulu to our Defence community and local leaders for honouring the legacy of No. 2 Construction Battalion and for paving the way towards a more equitable future!

Les membres du comité remerciés après les excuses historiques du gouvernement

Le 9 juillet, après la présentation d’excuses nationales aux descendants des membres du 2e Bataillon de la construction, le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD) d’Halifax a remis des certificats d’appréciation aux membres du Comité consultatif sur la présentation d’excuses nationales (CCPEN) en reconnaissance de leur leadership et de leur contribution à ce grand moment de commémoration et de réconciliation. Ont assisté à l’événement des membres du CCPEN et de l’Équipe de la Défense locale, dont Rene Gannon et l’Ens 1 Jerome Downey, coprésidents du GCMVD d’Halifax, et le commandant de la base, le Capv Sean Williams, champion du GCMVD, qui œuvrent en faveur de la lutte contre le racisme, de l’égalité et de l’inclusion. Des certificats de reconnaissance ont également été remis à Rene et Jerome pour leur service et leur soutien au CCPEN ainsi que pour leurs efforts continus visant à favoriser un milieu de travail inclusif et respectueux. Bravo Zulu à nos membres de la Défense et aux dirigeants locaux pour avoir honoré l’héritage du 2e Bataillon de construction et pour avoir ouvert la voie vers un avenir plus équitable

