CMF hosts maritime security conference in Bahrain / Le CMF accueille une conférence sur la sécurité maritime au Bahreïn

CMF hosts maritime security conference in Bahrain

By Combined Maritime Forces

Combined Maritime Forces (CMF) hosted senior military leaders from 38 nations during a four-day maritime security conference in Bahrain, Oct. 3-6.

Leaders from 40 navies and coast guards attended the annual maritime security conference, hosted by the world’s largest naval partnership, to discuss future partnership opportunities and initiatives.

The conference served as an opportunity to review initiatives achieved over the last 12 months and coordinate plans to enhance regional maritime security and partnerships in the future.

“Gathering this number of senior officers together from different nations really demonstrates the international cooperation that lies at the heart of CMF,” said United Kingdom Royal Navy Cmdr. Martin Heaney, lead planner for the conference. “Real progress has been made. Our multi-national headquarters team have worked really hard on this.”

CMF includes four combined task forces that focus on counter-narcotics, counter-smuggling, suppressing piracy, encouraging regional cooperation and working with other partners to strengthen maritime capabilities.

The multinational partnership is headquartered in Bahrain and consists of 34 member-nations whose forces operate in the Red Sea, Gulf of Aden, Northern Arabian Sea, Gulf of Oman, Arabian Gulf and Indian Ocean. CMF’s member-nations are united in upholding international rules-based order to protect the free flow of commerce, ensure regional maritime security and deter illicit activity by non-state actors.

Canada typically contributes to CMF through participation in the multinational counter-terrorism naval task group known as Combined Task Force (CTF) 150. Canada has had four rotations in command of this task group, most recently under Commodore Dan Charlebois from January to July of 2021, with HMCS Calgary and a CP-140 Aurora aircraft also supporting the mission.

Le CMF accueille une conférence sur la sécurité maritime au Bahreïn

Par les Forces maritimes combinées

Les Forces maritimes combinées (FMC) ont accueilli des chefs militaires supérieurs de 38 nations lors d’une conférence de quatre jours sur la sécurité maritime à Bahreïn, du 3 au 6 octobre.

Les dirigeants de 40 marines et garde-côtes ont participé à la conférence annuelle sur la sécurité maritime, organisée par le plus grand partenariat naval du monde, afin de discuter des possibilités et des initiatives de partenariat futures.

La conférence a été l’occasion de passer en revue les initiatives réalisées au cours des 12 derniers mois et de coordonner les plans visant à renforcer la sécurité maritime régionale et les partenariats à l’avenir.

“Réunir ce nombre d’officiers supérieurs de différentes nations démontre vraiment la coopération internationale qui est au cœur du FMC”, a déclaré le capitaine de frégate Martin Heaney de la Royal Navy, planificateur principal de la conférence. “De réels progrès ont été réalisés. Notre équipe de quartier général multinationale a travaillé très dur sur ce sujet.”

La CMF comprend quatre forces opérationnelles combinées qui se concentrent sur la lutte contre les stupéfiants, la contrebande, la suppression de la piraterie, l’encouragement de la coopération régionale et la collaboration avec d’autres partenaires pour renforcer les capacités maritimes.

Le partenariat multinational a son siège à Bahreïn et compte 34 nations membres dont les forces opèrent dans la mer Rouge, le golfe d’Aden, le nord de la mer d’Oman, le golfe Arabe et l’océan Indien. Les nations membres de la CMF sont unies pour faire respecter l’ordre international fondé sur des règles afin de protéger la libre circulation du commerce, d’assurer la sécurité maritime régionale et de dissuader les activités illicites des acteurs non étatiques.

Le Canada contribue habituellement à la FMC en participant au groupe opérationnel naval multinational de lutte contre le terrorisme connu sous le nom de Force opérationnelle combinée (COF) 150. Le Canada a eu quatre périodes de commandement de ce groupe opérationnel, la plus récente étant celle du Commodore Dan Charlebois, de janvier à juillet 2021. Le NCSM Calgary et un aéronef CP-140 Aurora ont également participé à la mission.