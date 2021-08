CFB Halifax Base Commander’s Update – Bulletin du commandant de la base

CFB Halifax Base Commander’s Update: August 9, 2021

To our CFB Halifax community,

I would like to start by welcoming all personnel, both military and civilian, who are newly employed across CFB Halifax. To those who are new to the geographic area, you will soon realize how lucky you are to live in such a warm and welcoming community here in the Halifax region, with much to explore across our beautiful province. For those returning after some time away, welcome home!

COVID-19 Update

It’s hard to believe we are almost 17 months into the COVID-19 pandemic, having successfully maintained a high operational tempo despite navigating multiple lockdowns and other related challenges. I want to thank each and every member of our Base team for their perseverance throughout this difficult period, and for the incredible amount of team work that has continued as we gradually move toward a post-pandemic workplace. Stories like that of Maureen O’Ball, our Household Goods & Effects (HG&E) Coordinator who has been expertly and tirelessly managing members’ challenges related to movement of personal effects this APS, make me proud to be your Base Commander. Here are some highlights of our COVID-19 response to date:

CAF Vaccination Campaign

Our local CAF vaccination campaign this spring/early summer was extremely successful, which contributed to our impressive vaccination rates across the entire CAF community. Many thanks to the dedicated professionals who organized and administered our local clinics and to all members who received their shots. As of mid-July, over 85% of eligible CAF members across the forces were fully vaccinated! I would also like to commend all of our civilian members who have been receiving their vaccinations through Nova Scotia’s vaccination program; by protecting yourselves you are also protecting our workplace and communities.

DM/CDS Directive: Reopening Strategy & Summer 2021 Posture: The latest DM/CDS Directive is the newest in an evolving framework by which the Defence Team can begin to adapt to our COVID-19 reality together. Fortunately, this latest update looks promising. Across the country, high vaccination rates and strict public health measures (PHMs) have brought COVID-19 case numbers down. This means that the DM and CDS are signaling our DND/CAF community (including Bases/Wings across Canada) to shift its focus to prepare for the continued resumption of activities that have been impacted over the past 15 months in accordance with local conditions. I encourage you to read this newest directive in full to provide you a better sense of the path forward. https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/policies-standards/cds-dm-directive-on-dnd-caf-reopning-strategy.html

Here at CFB Halifax, our Base team is working to ensure a continued smooth transition as we look ahead. Some of the key details are as follows:

Current posture: MARLANT is now in a Prevent (Green) posture effective 12 July 2021. More information on the Green posture and what that means for you can be found here -> https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4433929626638740.

MARLANT is now in a Prevent (Green) posture effective 12 July 2021. More information on the Green posture and what that means for you can be found here -> https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4433929626638740. Base Services: Many Base services are now offered in-person. See our latest Base Services Directory for details: https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4461690380529331.

Many Base services are now offered in-person. See our latest Base Services Directory for details: https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4461690380529331. Rapid Testing: COVID-19 Rapid testing sites have been established at three locations across CFB Halifax, with additional pop-up sites to be established in the coming weeks. The goal is to add an additional layer of protection to our established PHMs to prevent the spread of COVID-19 in the workplace. Rapid testing is voluntary, and no appointment is required. Although COVID-19 case numbers are down, and vaccination rates are up, it is more important than ever to be tested regularly as we interact more with each other. I encourage you to make rapid testing part of your weekly routine! See www.tridentnewspaper.com/rapidtest for all the details.

COVID-19 Rapid testing sites have been established at three locations across CFB Halifax, with additional pop-up sites to be established in the coming weeks. The goal is to add an additional layer of protection to our established PHMs to prevent the spread of COVID-19 in the workplace. Rapid testing is voluntary, and no appointment is required. Although COVID-19 case numbers are down, and vaccination rates are up, it is more important than ever to be tested regularly as we interact more with each other. I encourage you to make rapid testing part of your weekly routine! See www.tridentnewspaper.com/rapidtest for all the details. Resumption of on-site work: There is currently no limit on the number of employees we can have in the workplace based on our current COVID-19 posture, though we still need to ensure Defence Team members are following Public Health Measures at all times. Managers have been working with their branch/unit workforce to identify a safe back-to-work strategy for most members, understanding that they will need to be flexible based on individual members’ family care needs and other extenuating factors.

There is currently no limit on the number of employees we can have in the workplace based on our current COVID-19 posture, though we still need to ensure Defence Team members are following Public Health Measures at all times. Managers have been working with their branch/unit workforce to identify a safe back-to-work strategy for most members, understanding that they will need to be flexible based on individual members’ family care needs and other extenuating factors. Health and fitness: PSP Halifax gyms and other recreational activities are becoming more accessible, though online bookings are still required for many facilities. See the latest in sports, fitness and recreation by visiting https://www.cafconnection.ca/Halifax/Facilities.aspx!

For more information on MARLANT’s current COVID-19 posture, you can reference the MARLANT Safety and Environmental Management System (SEMS) DS23 – Operating in a COVID-19 Environment: http://halifax.mil.ca/MarlantSafetyEnvironment/pages/sems_sems.html (link accessible via DWAN only; SEMS DS23 documentation may also be requested through your supervisor/Chain of Command). For everything you need to know regarding the Nova Scotia Government’s COVID-19 posture, please visit www.novascotia.ca/coronavirus/.

Recent Successes/Current Operations

While COVID-19 has challenged us to change how we do business, our Base team continues to successfully adapt to the ever-changing pandemic environment. I take immense pride in hearing about our Branch/unit success stories. Here are just a few examples of what our team has been up to:

Supporting the Arctic and Offshore Patrol Ships (AOPS) program. Our Base Information Services (BIS) team has been supporting IT requirements for the newly commissioned HMCS Harry DeWolf as it prepares to deploy on Operation NANOOK, while the Base Logistics (BLog) procurement division has been working hard to source major procurements for the future HMCS Margaret Brooke to be prepared for sea trials/acceptance.

Supporting deployed/deploying ships and members: The BLog warehouse was a hub of activity in July, supporting the return of HMCS Halifax from Operation REASSURANCE while preparing HMCS Fredericton to leave as Halifax’s replacement. Meanwhile, our Base Administration team has been supporting ten operations including Ops IMPACT, ARTEMIS and REASSURANCE, supporting the Fleet in maintaining Human Resources Administrators onboard.

Ensuring our operations are COVID-safe. Whether assisting deployed and returning members with clean and properly sanitized rooms, offering virtual services or providing food services to members who are isolated prior to/post deployment, Base Administration has been instrumental to our COVID-19 response. BLog has tackled major procurements of Personal Protective Equipment (PPE) to ensure our members remain safe while at work, while our new Base Safety & Environment branch has been working with MARLANT Safety and Environment in support of workplace guidance documentation for operating in a COVID Environment.

Adopting new technologies. With the transition to remote work during the pandemic, BIS worked hard to onboard the local Defence Team onto Office 365. In 2021, this new capability has allowed the Base Personnel Selection Office to conduct two SCAN seminars to over 300 members in the AOR, has enabled our Base Command Team to host a series of Base Commander Town Halls, and – above all else – has kept our members connected. Additionally, the Stadacona BOR recently implemented the digital in/out routine, which directly supports the larger RCN initiative and will make the process more efficient for those being posted into/out of CFB Halifax.

Ensuring the recognition and promotion of our people continues. While very honoured to have been involved in various promotion/award ceremonies this year, I know that many others have occurred within Base units. Members like S1 Dolphin (BIS) and MWO Eastman (BLog) have received recent CDS Commendation awards, while others have worked tirelessly to achieve their next rank. Bravo Zulu to all of you!

Taking care of our members and our community. In 2021, our Base team has continued providing quality personal services to our members. BOR staff have reviewed thousands of personal files to ensure they were properly vetted and to accomplish end year requirements, while the release centre has been operational through the entirety of the pandemic to date. BLog’s TEME division continues to inspire in the community, volunteering with Ward 5 and the Halifax YWCA while planning an upcoming 24 hour ball-hockeyathon fundraiser in support of the Soldier On program.

Mental Health Supports

Despite all of our successes on Base this year, I recognize that the pandemic and other related (or unrelated) work and life stressors have no doubt impacted some of our members’ mental health. But please know that you don’t have to suffer in silence, as many specialized resources exist to support you and your family. For CAF members, the Member Assistance Program (1-800-268-7708) and Family Information Line (1-800-866-4546) are available 24/7. You can connect with a local Chaplain by calling 902-721-8660 (weekdays) and 902-427-7788 (evenings and weekends), or book an appointment with the mental health unit at the Base clinic at 902-721-8012. For DND members, the Employee Assistance Program (EAP) (1-800-268-7708 or 1-800-567-5803 *TTY—for people with hearing impairments) is available 24/7. Our local EAP Office can be reached at 902-240-8251.

Now more than ever we all need to find a way to get some rest, whether that be going for a walk, talking to a friend/family member or getting some extra sleep. Please take care of one another and don’t be afraid to ask for help.

Upcoming Events/Activities

As public health measures continue to ease across Nova Scotia, our event calendar begins to grow at CFB Halifax and across the Halifax region! Here is a list of upcoming events, both on and off Base that I encourage our members to learn about /explore:

Virtual Navy Bike Ride (12 June to 29 August): It isn’t too late! Individuals can register (for free) any time at www.navybikeride.com. Share your biking photos online using the hashtag #Clicks4Klicks so we can see what you’ve been up to.

Virtual Navy 10K Run (1 June – 24 August): https://www.cafconnection.ca/Halifax/Navy10k-1

National Peacekeepers’ Day (9 August). Learn more here: https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/canadian-armed-forces/peacekeeping

Learn more here: https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/history/canadian-armed-forces/peacekeeping Halifax Pride Festival (12-22 August). During this time, CFB Halifax will raise the Pride Flag in support to/celebration of our 2SLGBTQ+ members. www.halifaxpride.com.

During this time, CFB Halifax will raise the Pride Flag in support to/celebration of our 2SLGBTQ+ members. www.halifaxpride.com. PO2 Craig Blake Memorial Fitness Challenge (27 August): https://www.cafconnection.ca/Halifax/FitChallenge.aspx



CFB Halifax Blood Drive (3 September): CFB Halifax will host Canadian Blood Services for a Blood Drive (location to be confirmed). I encourage members who are able/willing to give blood if you can.

A Final Thank You

The summer is historically a time of transition within our Defence community as we welcome the Active Posting Season. At the Base level, we have just welcomed a new Base Chief Petty Officer, CPO1 Mondelli, and will soon bid adieu to our Base Logistics and Base Information Services Commanding Officers while welcoming new leaders into those critical roles.

For those members leaving our Base team – both military and civilian, junior and senior ranks – I want to thank you for your many contributions to our Base community and DND/CAF as a whole. It’s never easy to say goodbye, but I wish you all of the best in your future endeavours.

For our new members on Base, I want to welcome you once again, and wish you well as you learn (or re-learn) more about life at CFB Halifax. You are joining a fantastic team, and I can’t wait to meet you in the coming months.

And finally, for our DND/CAF families, I want to thank you for the important role you play in supporting our members. You are the backbone of our community, allowing our Base team to continue supporting operations at home and abroad. Wishing you health and happiness in the days and months ahead.

Please stay safe and well, everyone. Thank you again.

Yours aye,

Capt(N) Sean Williams

Base Commander, CFB Halifax

Bulletin du commandant de la base : 9 août 2021

À la communauté de la BFC Halifax,

J’aimerais souhaiter d’abord la bienvenue à tout le personnel, tant militaire que civil, qui est nouvellement employé à la BFC Halifax. Pour ceux qui sont nouveaux dans la région, vous vous rendrez vite compte de la chance que vous avez de vivre dans une communauté aussi chaleureuse et accueillante, dans la région d’Halifax, et de tout ce qu’il y a à explorer dans notre belle province. Pour ceux qui reviennent après un temps d’absence, bon retour à la maison!

Le point sur la COVID-19

Il est difficile de croire que presque 17 mois se sont écoulés depuis le début de la pandémie de COVID-19 et que nous avons réussi à maintenir un rythme opérationnel élevé malgré de multiples confinements et d’autres défis connexes. Je tiens à remercier chacun des membres de l’équipe de la base pour leur persévérance tout au long de cette période difficile et pour l’incroyable travail d’équipe qui s’est poursuivi alors que nous nous dirigeons progressivement vers un milieu de travail post-pandémique. Des histoires comme celle de Maureen O’Ball, notre coordonnatrice des Articles de ménage et effets personnels, qui a réglé de façon experte et infatigable les problèmes des militaires liés au déménagement de leurs effets personnels pendant cette période active des affectations, me rendent fier d’être votre commandant de base. Voici quelques points saillants de notre réponse à la COVID-19 à ce jour.

Campagne de vaccination des FAC. Notre campagne de vaccination locale des FAC au printemps et au début de l’été a été extrêmement fructueuse, ce qui a contribué à l’obtention de taux de vaccination impressionnants dans l’ensemble de la communauté des FAC. Un grand merci aux professionnels dévoués qui ont organisé et administré nos cliniques locales et à tous les militaires qui ont reçu leurs vaccins. À la mi-juillet, plus de 85 % des membres admissibles des FAC dans l’ensemble des forces étaient entièrement vaccinés! J’aimerais féliciter aussi tous nos civils qui ont reçu leurs vaccins dans le cadre du programme de vaccination de la Nouvelle-Écosse; en vous protégeant, vous protégez également notre milieu de travail et nos communautés.

Directive du CEMD et de la SM : Stratégie de réouverture et posture d’été 2021 : La dernière directive du CEMD et de la SM est la plus récente d’un cadre évolutif grâce auquel l’Équipe de la Défense peut commencer à s’adapter ensemble à la réalité concernant la COVID-19. Heureusement, ce dernier message semble prometteur. Dans tout le pays, les taux de vaccination élevés et les mesures de santé publique (MSP) strictes ont fait baisser le nombre de cas de la COVID-19. Cela signifie que la SM et le CEMD signalent à la communauté du MDN et des FAC (y compris les bases et les escadres de tout le Canada) de se concentrer sur la préparation de la reprise des activités qui ont été touchées au cours des 15 derniers mois, conformément aux conditions locales. Je vous invite à lire cette nouvelle directive dans son intégralité afin de vous donner une meilleure idée de la voie à suivre : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directive-du-cemd-et-de-la-sm-strategie-de-reouverture.html.

Ici, à la BFC Halifax, l’Équipe de la base s’efforce d’assurer une transition continue et harmonieuse. Voici quelques-uns des principaux détails :

Posture actuelle : Les FMAR(A) sont maintenant dans une posture de prévention (verte) à compter du 12 juillet 2021. Vous trouverez de plus amples informations sur la posture verte et ce que cela signifie pour vous ici -> https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4433929626638740.

Les FMAR(A) sont maintenant dans une posture de prévention (verte) à compter du 12 juillet 2021. Vous trouverez de plus amples informations sur la posture verte et ce que cela signifie pour vous ici -> https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4433929626638740. Services de la base : De nombreux services de la base sont maintenant offerts en personne. Veuillez consulter notre Répertoire des services de la base pour obtenir plus de détails : https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4461690380529331.

De nombreux services de la base sont maintenant offerts en personne. Veuillez consulter notre Répertoire des services de la base pour obtenir plus de détails : https://www.facebook.com/BaseHalifax/posts/4461690380529331. Dépistage rapide : Des sites de dépistage rapide de la COVID-19 ont été mis en place à trois endroits de la BFC Halifax, et d’autres sites le seront au cours des prochaines semaines. L’objectif consiste à ajouter une couche supplémentaire de protection aux mesures sanitaires établies pour prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Le test rapide est volontaire, et aucun rendez-vous n’est nécessaire. Bien que le nombre de cas de la COVID-19 soit en baisse et que les taux de vaccination soient en hausse, il est plus important que jamais de se faire tester régulièrement, car nos interactions augmentent. Je vous encourage à intégrer le dépistage rapide dans votre routine hebdomadaire! Voir www.tridentnewspaper.com/rapidtest pour tous les détails.

Des sites de dépistage rapide de la COVID-19 ont été mis en place à trois endroits de la BFC Halifax, et d’autres sites le seront au cours des prochaines semaines. L’objectif consiste à ajouter une couche supplémentaire de protection aux mesures sanitaires établies pour prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Le test rapide est volontaire, et aucun rendez-vous n’est nécessaire. Bien que le nombre de cas de la COVID-19 soit en baisse et que les taux de vaccination soient en hausse, il est plus important que jamais de se faire tester régulièrement, car nos interactions augmentent. Je vous encourage à intégrer le dépistage rapide dans votre routine hebdomadaire! Voir www.tridentnewspaper.com/rapidtest pour tous les détails. Reprise du travail sur place : Il n’y a actuellement aucune limite au nombre d’employés que nous pouvons avoir sur le lieu de travail en fonction de notre posture actuelle relative à la COVID-19, mais nous devons tout de même nous assurer que les membres de l’Équipe de la Défense respectent les mesures de santé publique en tout temps. Les gestionnaires ont travaillé avec les effectifs de leur section/unité afin de définir une stratégie de retour au travail sûr pour la plupart des militaires, tout en sachant qu’ils devront faire preuve de souplesse en fonction des besoins familiaux de chacun et d’autres facteurs atténuants.

: Il n’y a actuellement aucune limite au nombre d’employés que nous pouvons avoir sur le lieu de travail en fonction de notre posture actuelle relative à la COVID-19, mais nous devons tout de même nous assurer que les membres de l’Équipe de la Défense respectent les mesures de santé publique en tout temps. Les gestionnaires ont travaillé avec les effectifs de leur section/unité afin de définir une stratégie de retour au travail sûr pour la plupart des militaires, tout en sachant qu’ils devront faire preuve de souplesse en fonction des besoins familiaux de chacun et d’autres facteurs atténuants. Santé et forme physique : Les gymnases et autres activités récréatives de PSP Halifax deviennent plus accessibles, bien que les réservations en ligne soient encore nécessaires pour de nombreuses installations. Découvrez les dernières nouveautés en matière de sports, de conditionnement physique et de loisirs en visitant https://www.connexionfac.ca/Halifax/Installations.aspx!

Pour en savoir plus sur la posture actuelle des FMAR(A) à l’égard de la COVID-19, vous pouvez consulter le document DS23 du système de gestion de la sécurité et de l’environnement (SGSE) des FMAR(A) – Fonctionnement dans un environnement COVID-19 : http://halifax.mil.ca/MarlantSafetyEnvironment/pages/sems_sems.html (lien accessible par DWAN seulement; vous pouvez aussi demander la documentation du SGSE DS23 par l’entremise de votre superviseur/chaîne de commandement). Pour tout ce que vous devez savoir sur la posture à l’égard de la COVID-19 du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, veuillez consulter le site www.novascotia.ca/coronavirus/ (en anglais seulement).

Succès récents/opérations en cours

Bien que la COVID-19 nous ait mis au défi de changer notre façon de faire, notre équipe de la Base continue de s’adapter avec succès à l’environnement pandémique en constante évolution. Je suis très fier d’entendre parler des réussites de nos directions et unités. Voici quelques exemples de ce que notre équipe a accompli :

Soutien au Programme des navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique (NPEA). Notre équipe des Services d’information de la base (SIB) a répondu aux besoins en matière de TI du NCSM Harry DeWolf, récemment mis en service, qui se prépare à partir en déploiement dans le cadre de l’opération NANOOK, tandis que la section de l’approvisionnement de la Logistique de la base (Log B) a travaillé d’arrache-pied pour trouver des sources d’approvisionnement importantes afin que le futur NCSM Margaret Brooke soit prêt pour les essais en mer et l’acceptation.

Soutien aux navires et aux militaires en déploiement ou à la veille de partir : L’entrepôt de la Log B a eu un mois de juillet mouvementé, car il a soutenu le retour du NCSM Halifax de l’opération REASSURANCE tout en préparant le NCSM Fredericton à partir comme remplaçant du Halifax. Entre-temps, notre équipe d’Administration de la base a assuré le soutien de dix opérations, dont les opérations IMPACT, ARTEMIS et REASURRANCE, en aidant la flotte à maintenir à bord des administrateurs des ressources humaines.

Veiller à ce que nos opérations soient à l’abri de la COVID. Qu’il s’agisse d’aider les militaires en déploiement ou de retour en leur fournissant des chambres propres et correctement aseptisées, d’offrir des services virtuels ou de fournir des services alimentaires aux militaires isolés avant/après le déploiement, l’Administration de la base a joué un rôle essentiel dans notre réponse à la COVID-19. La Log B a procédé à d’importants achats d’équipement de protection individuelle (EPI) pour assurer la sécurité de nos militaires au travail, tandis que la nouvelle section de la Sécurité et de l’environnement de la base a collaboré avec les Services de la sécurité et de l’environnement des FMAR(A) à l’élaboration de documents d’orientation sur le lieu de travail pour les opérations dans un environnement de COVID.

Adopter de nouvelles technologies. Lors de la transition vers le travail à distance pendant la pandémie, les Services informatiques de la base ont travaillé dur pour aider l’Équipe de la Défense locale à adopter Office 365. En 2021, cette nouvelle capacité a permis au Bureau de sélection du personnel de la base d’organiser deux ateliers du Service de préparation à une seconde carrière (SPSC) pour plus de 300 militaires dans sa zone de responsabilité. Elle a permis à l’équipe de commandement de la base d’organiser une série d’assemblées générales du commandant de la base. Et, elle a permis, surtout, à nos militaires de rester en contact. De plus, la SRB Stadacona a récemment adopté des formalités d’arrivée et de départ numériques, qui appuie directement l’initiative de la MRC et rendra le processus plus efficace pour les personnes affectées à la BFC Halifax.

Nous continuons de veiller à la reconnaissance et à la promotion de nos employés. Je suis très honoré d’avoir participé à diverses cérémonies de promotion et de remise de prix cette année, mais je sais que beaucoup d’autres ont eu lieu au sein des unités de la base. Des militaires comme le Mat 1 Dolphin (SIB) et l’Adjum Eastman (Log B) ont reçu récemment des citations du CEMD, tandis que d’autres ont travaillé sans relâche pour atteindre leur prochain grade. Bravo Zulu à vous tous!

Prendre soin de nos militaires et de leurs familles. En 2021, notre équipe de la Base a continué à fournir des services personnels de qualité à nos militaires. Le personnel de la Salle des rapports de la base a examiné des milliers de dossiers personnels pour s’assurer qu’ils étaient correctement contrôlés et pour répondre aux exigences de fin d’année, tandis que le Centre de libération a été opérationnel pendant toute la durée de la pandémie jusqu’à présent. La section TGEM de la Log B continue d’inspirer la communauté, en faisant du bénévolat auprès de l’organisme Ward 5 et du YWCA de Halifax, tout en planifiant une collecte de fonds dans le cadre d’un tournoi de hockey-balle de 24 heures à l’appui du programme Sans limites.

Soutien en santé mentale

Malgré tous nos succès sur la base cette année, je reconnais que la pandémie et d’autres facteurs de stress liés (ou non) au travail et à la vie ont sans doute eu un impact sur la santé mentale de certains de nos militaires. Sachez toutefois que vous n’avez pas à souffrir en silence, puisqu’il existe plusieurs ressources spécialisées pour vous aider, vous et votre famille. Pour les membres des FAC, le Programme d’aide aux militaires (1-800-268-7708) et la ligne d’information familiale (1-800-866-4546) sont disponibles en tout temps. Vous pouvez communiquer avec un aumônier local en appelant au 902-721-8660 (en semaine) et au 902-427-7788 (le soir et la fin de semaine), ou prendre rendez-vous avec l’unité de santé mentale de la clinique de la base, au 902-721-8012. Pour les employés du MDN, le Programme d’aide aux employés (1­800-268-7708 ou 1-800-567-5803 *ATS pour les personnes malentendantes) est disponible en tout temps. Vous pouvez contacter le bureau local du Programme d’aide aux employés au 902-240-8251.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons tous trouver un moyen de nous reposer, que ce soit en faisant une promenade, en parlant à un ami ou à un membre de la famille ou en dormant un peu plus. Prenez soin les uns des autres et n’ayez pas peur de demander de l’aide.

Événements/activités à venir

Alors que les mesures de santé publique continuent de s’alléger en Nouvelle-Écosse, notre calendrier d’activités commence à s’étoffer à la BFC Halifax et dans toute la région d’Halifax! Voici une liste d’événements à venir, tant sur la base qu’à l’extérieur, que j’encourage nos militaires à découvrir et à explorer :

Défi Vélo virtuel (du 12 juin au 29 août) : Il n’est pas trop tard! Vous pouvez vous inscrire (gratuitement) à tout moment sur https://defivelomarine.ca/. Partagez vos photos de vélo en ligne en utilisant le mot-clic #Clicks4Klicks pour que nous puissions voir ce que vous avez fait.

Course virtuelle de 10 km de la Marine (du 1er juin au 24 août) : https://www.connexionfac.ca/Halifax/Navy10k-2

Journée nationale des Gardiens de la paix (9 août). Pour en savoir plus : https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/commemorative-events/peacekeepers-day

Festival de la fierté d’Halifax (du 12 au 22 août ). Pendant cette période, la BFC Halifax hissera le drapeau de la fierté en guise de soutien et de célébration de nos militaires LGBTABI+. www.halifaxpride.com (en anglais seulement). Défi du conditionnement physique à la mémoire du M 2 Craig Blake (27 août) : https://www.connexionfac.ca/Halifax/Ma-Communaute/Evenements-speciaux/Defi-du-conditionnement-physique-a-la-memoire-du-M-2-Craig-Blake.aspx

Collecte de sang de la BFC Halifax (3 septembre) : La BFC Halifax accueillera la Société canadienne du sang pour une collecte de sang (lieu à confirmer). J’encourage les militaires qui le peuvent ou le veulent à donner du sang.

Un dernier merci

L’été est historiquement une période de transition au sein de notre communauté de la Défense, alors que nous accueillons la période active des affectations. Au niveau de la base, nous venons d’accueillir un nouveau Premier maître de la base, le PM 1 Mondelli, et nous ferons bientôt nos adieux aux commandants de la Logistique et des Services d’information de la base, tout en accueillant de nouveaux dirigeants dans ces rôles essentiels.

Je tiens à remercier tous ceux qui quittent l’Équipe de la base, qu’ils soient militaires ou civils, qu’ils aient un grade subalterne ou supérieur, pour leurs nombreuses contributions à la communauté de la base et au MDN et aux FAC dans leur ensemble. Il n’est jamais facile de dire au revoir, mais je vous souhaite tout le succès possible dans vos projets.

J’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouvellement arrivés à la base et bonne chance dans votre apprentissage (ou réapprentissage) de la vie à la BFC Halifax. Vous vous joignez à une équipe fantastique, et j’ai hâte de vous rencontrer au cours des prochains mois.

Et finalement, pour nos familles du MDN et des FAC, je veux vous remercier pour le rôle important que vous jouez dans le soutien de nos militaires. Vous êtes l’épine dorsale de notre communauté, permettant à notre équipe de la base de continuer à soutenir les opérations au pays et à l’étranger. Je vous souhaite santé et bonheur dans les jours et les mois à venir.

Restez en sécurité et en santé. Merci encore.

Le commandant de la BFC Halifax,

Capv Sean Williams