CFB Halifax opening doors to students through FSWEP / La BFC Halifax ouvre des portes aux étudiants grâce au PFETE

CFB Halifax opening doors to students through FSWEP

By Rayan Sheikhoni,

CFB Halifax Public Affairs

Students always look for opportunities where they can develop their professional skills, improve their employability and learn how to secure their future career. The Federal Students Work Experience Program (FSWEP) is the largest student employment program that provides hands-on, federal government work experience to students across Canada.

Canadian Forces Base (CFB) Halifax hires around 50 FSWEP students each year to work throughout its branches and smaller units. With every new hiring term, there are new experiences and development opportunities to enhance students’ professional abilities. Many students even return to work with CFB Halifax for more than one term, aiming to develop even more from their experience on Base.

One of these students is Ambrose Tierney. He has been working with Base Information Services (BIS) for more than one year now and has lots of positive experience to share. “Working with CFB Halifax has helped my professional development and assisted me through school and been supportive of me pursuing further education,” explains Tierney.

Working with CFB Halifax is also beneficial for students who are not sure how their education will be applied in real life or still don’t know what the next step in their educational journey will be. Student Nate MacLeod, who is working in the welding shop at the Base Logistics (BLog) Transportation, Electrical and Mechanical Engineering (TEME) unit this summer, claims that “working for CFB Halifax certainly influenced my decision for post-secondary education as I was unfamiliar with metal fabrication prior to seeing it in the dockyard, and I was intrigued by the trade right away and wanted to learn more.” Deonte James, who has worked with different units during his many FSWEP terms, adds that “working with CFB Halifax helped me to realize what is best for me in my education after having the opportunity to apply what I had [learned] in school into real life.”

Building relationships and growing skills that can be used when applying for future job opportunities are the most common responses you hear when you ask students about skills they have taken from working on Base. “Working for CFB Halifax has provided me with useful professional connections and skills that have improved my ability to find future employment,” explains Griffin Bjerke-Clarke, a student working with BLog. One of our newest student at the Base, Katie Robinson, works for the Halifax & Region Military Family Resource Centre and has built lots of positive connections and relationships during her work term. “Working with the Halifax & Region Military Family Resource Centre (H&R MFRC) has helped me grow great relationships with people and learn a lot about the strength of military families,” describes Robinson.

The benefits of the FSWEP program are not only limited to students who work at CFB Halifax. The program also benefits the units that employ those students.

“I have employed many FSWEP students over the years, all of whom proved to be very positive additions to the section,” explains Mike Hatt, Interim Material Acquisition and Supply Supervisor with BIS. “The students I have had the privilege of working with demonstrated an eagerness to learn and easily adapted to their totally different new workplace. Two of the students I have employed have since moved onto careers within the [Department of National Defence].”

Jennifer Denty, Museum Director for the Naval Museum of Halifax, is always grateful to have FSWEP students’ presence in the workplace. “We are lucky to benefit from the assistance of students throughout the year. They bring energy, new ideas, and fresh perspectives to the work undertaken by our unit which helps us to remain forward thinking and relevant,” she explains. “They help us to share the workload amongst our team, remind us to have some fun, and accomplish objectives which otherwise may be unattainable.”

CFB Halifax is an amazing start for students who are opened to learn new skills and seeking development and improvement in their professional lives. For students interested in applying for jobs through the FSWEP program, please visit the Federal Student Work Experience Program website.

For universities or students interested in connecting with the CFB Halifax Student Services coordinator to discuss co-op opportunities, or for CFB Halifax managers looking to hire a student, please contact DND-BESStudentSvcs@forces.gc.ca.

La BFC Halifax ouvre des portes aux étudiants grâce au PFETE

Par Rayan Sheikhoni,

Affaires publiques de la BFC Halifax

Les étudiants sont toujours à la recherche d’occasions où ils peuvent perfectionner leurs compétences professionnelles, améliorer leur employabilité et apprendre comment assurer leur future carrière. Le Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETE) est le plus important programme d’emploi étudiant qui offre une expérience de travail pratique au sein du gouvernement fédéral à des étudiants de partout au Canada.

La Base des Forces canadiennes (BFC) Halifax embauche chaque année environ 50 étudiants du PFETE pour travailler dans ses services et ses petites unités. Chaque nouvelle période d’embauche donne lieu à de nouvelles expériences et possibilités de perfectionnement pour améliorer les capacités professionnelles des étudiants. De nombreux étudiants reviennent même travailler à la BFC Halifax pour plus d’un trimestre dans le but de se perfectionner davantage grâce à leur expérience sur la base.

Ambrose Tierney est l’un de ces étudiants. Il travaille avec les Services d’information de la base (SIB) depuis plus d’un an maintenant et a beaucoup d’expériences positives à raconter. « Le travail à la BFC Halifax a contribué à mon perfectionnement professionnel, m’a aidé à poursuivre mes études et m’a encouragé à poursuivre mes études », a expliqué M. Tierney.

Le travail avec la BFC Halifax est également bénéfique pour les étudiants qui ne sont pas certains de la façon dont leur éducation sera appliquée dans la vie réelle ou qui ne savent pas encore quelle sera la prochaine étape de leur parcours éducatif. L’étudiant Nate MacLeod, qui travaille cet été dans l’atelier de soudage de l’unité de Transport et génie électrique et mécanique (TGEM) de la Logistique de la base (Log B), déclare que « le fait de travailler pour la BFC Halifax a certainement influé sur ma décision de faire des études postsecondaires, car je ne connaissais pas bien la fabrication du métal avant de la voir dans l’arsenal maritime, et j’ai tout de suite été intrigué par le métier et j’ai voulu en savoir plus ».

Deonte James, qui a travaillé avec différentes unités au cours de ses nombreux stages du PFETE, a ajouté que « le fait de travailler avec la BFC Halifax m’a aidé à me rendre compte de ce qui est le mieux pour moi dans mes études après avoir eu l’occasion d’appliquer dans la vraie vie ce que j’avais appris à l’école ».

L’établissement de relations et l’acquisition de compétences qui peuvent être utilisées lors de la présentation de sa candidature pour des emplois futurs sont les réponses les plus courantes que l’on entend lorsqu’on demande aux étudiants quelles compétences ils ont acquises en travaillant à la base.

« Travailler pour la BFC Halifax m’a permis d’établir des relations professionnelles utiles et d’acquérir des compétences qui ont amélioré ma capacité de trouver un emploi futur », a expliqué Griffin Bjerke-Clarke, un étudiant qui travaille avec la Log B. L’une de nos plus récentes étudiantes à la base, Katie Robinson, travaille pour le Centre de ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions et a établi de multiples liens et relations positifs pendant son stage. « Travailler avec le Centre de ressources pour les familles des militaires d’Halifax et régions (CRFM H et R) m’a permis d’établir de bonnes relations avec les gens et d’en apprendre beaucoup sur la force des familles militaires », a expliqué Mme Robinson.

Les avantages du PFETE ne se limitent pas aux étudiants qui travaillent à la BFC Halifax. Le programme profite également aux unités qui emploient ces étudiants.

« J’ai employé de nombreux étudiants du PFETE au fil des ans, et tous se sont avérés des ajouts très positifs à la section », a expliqué Mike Hatt, superviseur intérimaire de l’acquisition du matériel et de l’approvisionnement aux SIB.

« Les étudiants avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler ont fait preuve d’une grande soif d’apprendre et se sont facilement adaptés à leur nouveau milieu de travail totalement différent. Deux des étudiants que j’ai employés ont depuis fait carrière au sein du ministère de la Défense nationale. »

Jennifer Denty, directrice du Musée naval d’Halifax, est toujours reconnaissante de la présence des étudiants du PFETE dans son milieu de travail.

« Nous avons la chance de profiter de l’aide des étudiants tout au long de l’année. Ils apportent de l’énergie, de nouvelles idées et de nouveaux points de vue dans le travail entrepris par notre unité, ce qui nous aide à rester tournés vers l’avenir et pertinents, a-t-elle expliqué. Ils nous aident à partager la charge de travail entre les membres de notre équipe, nous rappellent de nous amuser et d’atteindre des objectifs qui, autrement, seraient peut-être inatteignables. »

La BFC Halifax est un excellent point de départ pour les étudiants qui sont ouverts à l’acquisition de nouvelles compétences et qui cherchent à se perfectionner et à s’améliorer dans leur vie professionnelle. Pour les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature pour des emplois dans le cadre du PFETE, veuillez consulter le site Web du Programme fédéral d’expérience de travail étudiant.Les universités ou les étudiants qui souhaitent communiquer avec le coordonnateur des services aux étudiants de la BFC Halifax pour discuter des possibilités d’alternance travail-études, ou les gestionnaires de la BFC Halifax qui souhaitent embaucher un étudiant, peuvent communiquer avec DND-BESStudentSvcs@forces.gc.ca.