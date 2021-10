CFB Halifax COVID-19 Proof of Full Vaccination Guidelines/Directives de la BFC Halifax concernant la preuve de vaccination complète contre la COVID-19

CFB Halifax COVID-19 Proof of Full Vaccination Guidelines

In order to align CFB Halifax with the Nova Scotia Government’s COVID-19 proof of full vaccination policy, all patrons age 12 and over who wish to access Base facilities for discretionary purposes will be required to show proof of vaccination effective Monday, October 4, 2021.

Remember: individuals tasked with enforcing the proof of vaccination policy across the Base are simply doing their jobs. Any form of harassment will not be tolerated. Please be kind, always.

Directives de la BFC Halifax concernant la preuve de vaccination complète contre la COVID-19

Afin de rendre la BFC Halifax conforme à la politique sur la preuve de vaccination complète contre la COVID-19 de la Nouvelle-Écosse, tous les clients âgés de 12 ans et plus qui souhaitent accéder aux installations de la base à des fins discrétionnaires doivent présenter une preuve de vaccination, à compter du lundi 4 octobre 2021.

Rappel : Les personnes chargées de faire appliquer la politique de preuve de vaccination sur la base ne font que leur travail. Aucune forme de harcèlement ne sera tolérée. Faites toujours preuve de gentillesse.