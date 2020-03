CFB Halifax Blood donor clinic on March 13

Canadian Blood Services invites you to come to CFB Halifax in the Windsor Room at Juno Tower, located at 2648 Lorne Terrace on Friday, March 13, from 9:30 a.m. to 1:30 p.m., to give blood. By giving blood today, you help ensure that others wake up healthier tomorrow. Book your appointment today to help reach the goal of 58 donations. For more information, visit www.blood.ca

La société canadienne du sang vous invite à venir donner du sang à la Tour Juno de la BFC Halifax, 2648 Lorne Terrace, le vendredi 13 mars (de 9 h 30 à 13 h 30). En donnant du sang aujourd’hui, vous aidez des gens à se réveiller en meilleure santé demain. Réservez votre rendez-vous aujourd’hui afin d’atteindre l’objectif de 58 dons. Pour plus de renseignements, consultez www.sang.ca