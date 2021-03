CFB Halifax Base Commander Statement in honour of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination

Hello CFB Halifax,

I write this message to you all as the Champion of our MARLANT Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG). That being said, I fully acknowledge that I am not a member of a visible minority community, and therefore cannot speak about issues of race, discrimination and other such realities from lived experience. I rely heavily on the advice and expertise from our incredible DVMAG co-chairs, Rene Gannon and LCdr Paul Smith, as well as stories from you–our members–to help inform me in this role. The following statement was written with oversight from Rene and Paul; I thank them for their continued guidance and insight.

Each year on March 21, the International Day for the Elimination of Racial Discrimination (IDERD) is observed across the globe. Today, as we approach this important commemorative day, I hope we can come together (while apart) to reflect on the important work that still needs to be done to eliminate racial discrimination within our organization and promote a culture free from hate, inequity and other barriers to inclusion. This year, the national Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG) team is commemorating IDERD with a thematic focus on inclusivity and culture change across the Defence community. This organizational change we aspire to won’t be an easy shift, as racism and other discriminatory behaviours are often fuelled by biases (both conscious and unconscious), societal pressures and long-standing institutional dynamics that see the majority of decision-making power held by one particular group. Further, these forms of discrimination generally don’t exist on their own, but are part of a wide range of intersectional discriminatory practices based on sex, gender identity, sexual orientation, class, ability, etc. To affect change at every level of our organization and put an end to discriminatory practices, we are going to need a holistic understanding of these issues and engagement from every sector of our workforce.

Last year, in response to the Black Lives Matter events that sparked a global movement of anti-racist action and solidarity–and in alignment with CAF/DND and RCN statements regarding systemic racism in the workforce–CFB Halifax began a critical self-reflection by acknowledging that racism exists within its ranks and by exploring informed ways of combatting systemic racism. My predecessor consulted extensively with our local DVMAG team, which is something I am honoured to continue doing. Locally, we have actioned a variety of initiatives, such as holding multi-stakeholder roundtable discussions; expanding our Employment Equity team and communications; and organizing large-scale hateful conduct training for our CAF members. Nationally, new policies addressing hateful conduct–such as new workplace harassment and violence prevention training; a mandatory “Introduction to Indigenous Cultures” course for all CAF members (via the Defence Learning Network); the establishment of the CAF/DND Anti-Racism Secretariat; and the launch of the MND External Advisory Panel on Anti-Racism and Discrimination (with a focus on anti-Indigenous and anti-Black racism, LGBTQ2+ prejudice, gender bias and white supremacy)–have been created to fight systemic discrimination within our institution. Although these efforts are significant, they are merely a first step on the long road ahead toward meaningful, sustained culture change.

While senior leadership (myself included) do have some influence in this process, we know that our ideas alone are not–and cannot be–the answer. The fact that racial discrimination is an institutionalized problem means we all have a role to play in bringing about real change. This change needs to happen at every level, which means we are committed to working with members at all ranks and classifications to find concrete solutions to building an inclusive, diverse and equitable workforce. Together, we need to listen to and elevate the voices of minority group Defence Team members, learning from their histories, lived experiences and evolving stories. We also need to educate ourselves (and others) to become better allies and citizens while empowering our local Defence community to take action in the hopes of cultivating a more equitable work culture. In saying all this, I acknowledge that we must not lean too heavily on our visible minority members or rely on them to be the problem-solvers for complex issues that were not created by them. We all must do the work; one team, one fight.

This March 21, please take a moment to reflect on how we can all help eliminate racial discrimination and lift each other up in the process. Know that you can always reach out to the DVMAG team (Halifax.DVMAG@forces.gc.ca) as they are a key player in this conversation. This Defence Advisory Group provides advice and insight to DND/CAF leadership on issues relevant to visible minority Defence Team members, and to the effective implementation of employment equity. This group of dedicated volunteers also organizes outreach initiatives; shares educational tools; assists in policy development; promotes maximum participation in self-identification; and recommends concrete solutions to systemic employment barriers. If you are interested in contributing to our efforts to eliminate racial discrimination, joining the DVMAG is a great place to start, and we are always looking for new members, regardless of whether or not you identify as a visible minority.

Moving forward, I encourage all of us at CFB Halifax to stand up against discrimination and racism, report hateful conduct when you see it and promote our values of respect for diversity, inclusion and justice whenever possible. We all have an obligation to ensure the safety and well-being of our fellow Defence Team members. And with the ongoing challenges tied to the COVID-19 pandemic, it is more important than ever that we avoid spreading hate, stigma and biases, and instead focus on our ability to support and respect one another each and every day.

I look forward to continuing to work with DVMAG, other key stakeholders and the entire Defence community to tackle this complex issue and bring about meaningful change–something I hope we can accomplish as a team.

Thank you,

Capt(N) Sean Williams

CFB Halifax Base Commander

MARLANT Defence Visible Minority Advisory Group (DVMAG) Champion

Déclaration du Commandant de la BFC Halifax à l’occasion de La Journée internationale pour l’​élimination de la discrimination raciale

Bonjour à l’équipe de la BFC Halifax,

Je vous écris ce message en tant que champion du Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD) des FMAR(A). Je reconnais toutefois que je ne suis pas issu d’une minorité visible et que je ne peux donc pas parler de questions liées à la race, à la discrimination et à d’autres réalités du genre à partir d’une expérience vécue. Je compte beaucoup sur les conseils et l’expertise des incroyables coprésidents du GCMVD, René Gannon et le capitaine de corvette Paul Smith, ainsi que sur vos témoignages, chers membres du groupe, pour rester informé. La présente déclaration a été rédigée avec l’aide de René et Paul que je remercie pour leurs conseils et leur perspicacité.

Chaque année, le 21 mars, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (JIEDR) est célébrée partout dans le monde. Aujourd’hui, à l’approche de cette importante journée commémorative, j’espère que nous pourrons nous unir (tout en étant séparés) pour réfléchir au travail important qui reste à faire afin d’éliminer la discrimination raciale au sein de notre organisation et promouvoir une culture exempte de haine, d’inégalités et de tout autre obstacle à l’inclusion. Cette année, l’équipe du GCMVD célèbre la JIEDR en mettant l’accent sur l’inclusion et le changement de culture à l’échelle de la Défense. Ce changement organisationnel auquel nous aspirons ne sera pas facile, car le racisme et d’autres comportements discriminatoires sont souvent alimentés par des préjugés (conscients et inconscients), des pressions sociétales et une dynamique institutionnelle qui font que la majorité des décisions sont prises par un groupe en particulier. De plus, ces formes de discrimination n’existent généralement pas seules, mais font partie d’un large éventail de pratiques discriminatoires intersectionnelles fondées sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, la classe sociale, etc. Pour changer les choses à tous les niveaux de notre organisation et mettre fin aux pratiques discriminatoires, nous devons parvenir à une compréhension de l’ensemble de ces questions et mobiliser tous les membres de notre personnel.

L’an dernier, en réponse aux événements de Black Lives Matter (la vie des Noirs compte) qui ont déclenché dans le monde un mouvement d’actions anti-raciales et de solidarité, et conformément aux déclarations des dirigeants des FAC/du MDN et de la MRC concernant le racisme systémique au sein de l’effectif, la BFC Halifax a entamé un processus d’introspection critique en reconnaissant que le racisme existe dans ses rangs et en explorant des façons de combattre de manière éclairée le racisme systémique. Mon prédécesseur a mené de vastes consultations auprès de l’équipe locale du GCMVD, et c’est un honneur pour moi de poursuivre sur cette lancée. À l’échelle locale, nous avons mis en œuvre diverses mesures, comme la tenue de tables rondes multilatérales, l’expansion de notre équipe d’équité en matière d’emploi et des communications, et l’organisation à grande échelle de séances de formation sur la conduite haineuse destinées aux membres des FAC. À l’échelle nationale, de nouvelles politiques portant sur la conduite haineuse, comme la mise à jour de la formation sur la prévention du harcèlement du MDN et des FAC, l’élaboration du cours obligatoire « Introduction aux cultures autochtones » pour tous les membres des FAC (sur le Réseau d’apprentissage de la Défense), l’établissement d’un secrétariat de lutte contre le racisme au sein des FAC et du MDN et la mise sur pied par le MDN d’un groupe consultatif externe sur la lutte contre le racisme et la discrimination (en particulier le racisme anti-Autochtones et anti-Noirs, les préjugés LGBTQ2, les préjugés sexistes et la suprématie blanche), ont été mises en place pour lutter contre le racisme systémique dans nos institutions. Ces efforts sont importants certes, mais ils ne sont qu’un premier pas vers un changement de culture sérieux et durable.

Si les hauts dirigeants (moi y compris) ont une certaine influence sur ce processus, nous savons que nous ne pouvons pas, à nous seuls, proposer la solution. Le fait que la discrimination raciale soit un problème ancré dans les institutions signifie que nous avons tous un rôle à jouer pour apporter de véritables changements. Ce changement doit se produire à tous les niveaux, si bien que nous nous engageons à travailler avec les militaires et les membres du personnel, tous grades et toutes classifications confondus, afin de trouver des solutions concrètes pour se doter d’un effectif inclusif, diversifié et équitable. Ensemble, nous devons écouter les membres de l’Équipe de la Défense issus de groupes minoritaires et faire entendre leur voix, nous inspirer de leur histoire, des expériences qu’ils ont vécues et de leurs témoignages qui ne cessent d’évoluer. Nous devons aussi nous éduquer (et éduquer les autres) pour devenir de meilleurs alliés et citoyens tout en donnant à la collectivité locale de la Défense les moyens d’agir dans l’espoir de favoriser une culture de travail plus équitable. Cela dit, je reconnais que nous ne devons pas trop compter sur les membres des minorités visibles pour résoudre des problèmes complexes qui n’ont pas été créés par eux. Nous devons tous faire le travail : une équipe, un combat.

En ce 21 mars, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à la façon dont nous pouvons tous contribuer à éliminer la discrimination raciale et, ce faisant, à nous soutenir les uns les autres. Sachez que vous pouvez toujours communiquer avec l’équipe du GCMVD (Halifax.DVMAG@forces.gc.ca), car elle joue un rôle clé dans cette conversation. Ce Groupe consultatif de la Défense fournit aux dirigeants du MDN et des FAC des conseils et des points de vue sur les questions qui concernent les membres de l’Équipe de la Défense issues des minorités visibles et sur la mise en œuvre efficace de l’équité en matière d’emploi. Ce groupe de bénévoles dévoués organise également des activités de sensibilisation, fait la promotion d’outils éducatifs, contribue à l’élaboration de politiques, veille à ce que le plus de personnes possible fassent une déclaration volontaire et recommande des solutions concrètes aux obstacles systémiques à l’emploi. Si vous souhaitez contribuer à notre combat contre la discrimination raciale, l’adhésion au GCMVD est un excellent point de départ pour vous, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, peu importe que vous vous identifiiez ou non comme membre d’une minorité visible.

À l’avenir, j’encourage tous les membres de la BFC Halifax à dénoncer la discrimination et le racisme, à signaler toute conduite haineuse lorsqu’ils en sont témoins et à promouvoir nos valeurs de respect de la diversité, d’inclusion et de justice dans la mesure du possible. Nous avons tous l’obligation d’assurer la sécurité et le bien-être des autres membres de l’Équipe de la Défense. Et compte tenu des défis que continue de poser la pandémie de COVID-19, il est plus important que jamais d’éviter de propager la haine, la stigmatisation et les préjugés, et de nous concentrer plutôt sur notre capacité de nous soutenir et de nous respecter les uns les autres chaque jour. Je me réjouis à l’idée de continuer à travailler avec le GCMVD, d’autres intervenants clés et l’ensemble de la collectivité de la Défense afin de s’attaquer à ce problème complexe et d’apporter des changements concrets, une mission que j’espère pouvoir accomplir en équipe.

Merci.

Capv Sean Williams

Commandant de la BFC Halifax

Champion du Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD) des FMAR(A)