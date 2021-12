Celebrate the Season / Venez célébrer les Fêtes!

Celebrate the Season

The Stadacona Band of the Royal Canadian Navy is on the road again for its annual holiday concert tour, performing a diversified program that celebrates festive traditions including Kwanza, Hanukkah, New Year’s, and of course Christmas.

With an east coast flair the concert features the vocal stylings of CTV Atlantic’s Liz Rigney and Petty Officer 2nd Class Brad Davidge along with the Stadacona Band’s new celtic ensemble. The price of the concert is FREE, but for COVID-19 contact tracing we ask that you reserve tickets online. More information can be found on the band’s Facebook page @StadaconaBand

To book your free tickets:

Dec 1st, 7pm – Capitol Theatre, Moncton: capitol.nb.ca

Dec 9th, 7pm – Spatz Theatre, Halifax: spatztheatre.ca

Dec 16th, 7pm – Astor Theatre, Liverpool: astortheatre.ns.ca

Covid-19 protocols are in place. All audience members must show proof of double vaccination, government issued ID and wear a mask.

Venez célébrer les Fêtes!

La Musique Stadacona de la Marine royale canadienne reprend la route pour sa tournée annuelle de concerts des Fêtes, présentant un programme diversifié qui célèbre les traditions festives, notamment Kwanza, Hanoukka, le Nouvel An et, bien sûr, Noël..

Le concert, qui a une touche de la côte Est, met en vedette les voix de Liz Rigney de CTV Atlantic et du maître de 2e classe Brad Davidge, ainsi que le nouvel ensemble celtique de la Musique Stadacona. Le concert est GRATUIT, mais pour la recherche des contacts dans le contexte de COVID-19, nous vous demandons de réserver vos billets en ligne. Pour en savoir plus, consultez la page Facebook de la Musique Stadacona.

Pour réserver vos billets gratuits :

Dec 1st, 7pm – Théâtre Capitol, Moncton : capitol.nb.ca

Dec 9th, 7pm – Théâtre Spatz, Halifax : spatztheatre.ca

Dec 16th, 7pm – Théâtre Astor, Liverpool : astortheatre.ns.ca

Des protocoles relatifs à la COVID-19 sont en place. Tous les membres du public doivent présenter une preuve de double vaccination, une pièce d’identité émise par le gouvernement et porter un masque.