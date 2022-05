CDS announces first 2022 General and Flag Officer senior promotions and appointments / Le CEMD annonce les premières nominations et promotions chez les officiers généraux pour 2022

CDS announces first 2022 General and Flag Officer senior promotions and appointments

By DND

General Wayne Eyre, Chief of the Defence Staff, has announced the first Canadian Armed Forces (CAF) General and Flag Officer senior appointments and promotions for 2022. The CAF’s requirement for General and Flag Officers is driven by the need to lead defence priorities at the institutional level, create and sustain a diverse and inclusive culture, and project leadership abroad.

Rear-Admiral A.I. Topshee will be promoted to the rank of Vice-Admiral and appointed Commander of the Royal Canadian Navy, in Ottawa, replacing Vice-Admiral C.A. Baines, who will retire from the Canadian Armed Forces.



Lieutenant-General J.J.M.J. Paul will be appointed Commander Canadian Army, in Ottawa.

Major-General S.R. Kelsey will be promoted to the rank of Lieutenant-General and appointed Deputy Commander Allied Joint Force Command Naples, in Naples Italy, replacing Lieutenant-General J.J.M.J. Paul.

Major-General E.J. Kenny will be promoted to the rank of Lieutenant-General and appointed Commander of the Royal Canadian Air Force, in Ottawa, replacing Lieutenant-General A.D. Meinzinger, who will retire from the Canadian Armed Forces.

The CAF’s promotion-selection process is evolving to select from among the best leaders who demonstrate strength of character and professional excellence.

Further promotions, appointments, and retirements will be announced once they’ve been confirmed.

Le CEMD annonce les premières nominations et promotions chez les officiers généraux pour 2022

Par MND

Le général Wayne Eyre, chef d’état‑major de la Défense, a annoncé les premières nominations et promotions des officiers généraux des Forces armées canadiennes (FAC) qui auront lieu en 2022. Les officiers généraux nommés par les FAC sont choisis pour leur capacité à diriger les priorités de défense au niveau institutionnel, à créer et à maintenir une culture diversifiée et inclusive, et à faire preuve de leadership à l’étranger.

Le contre‑amiral A.I. Topshee sera promu au grade de vice‑amiral et nommé commandant de la Marine royale canadienne, à Ottawa, en remplacement du vice‑amiral C.A. Baines, qui prendra sa retraite des Forces armées canadiennes.

Le lieutenant-général J.J.M.J. Paul sera nommé commandant de l’Armée canadienne à Ottawa.

Le major-général S.R. Kelsey sera promu au grade de lieutenant‑général et nommé commandant adjoint du Commandement allié de forces interarmées de Naples, à Naples, en Italie, en remplacement du lieutenant‑général J.J.M.J. Paul.

Le major-général E.J. Kenny sera promu au grade de lieutenant‑général et nommé commandant de l’Aviation royale canadienne, à Ottawa, en remplacement du lieutenant‑général A.D. Meinzinger, qui prendra sa retraite des Forces armées canadiennes.

Le processus de sélection en vue d’une promotion des FAC évolue de manière à choisir des candidats parmi les meilleurs dirigeants qui font preuve de force de caractère et d’excellence professionnelle.



D’autres promotions, nominations et départs à la retraite seront annoncés dès qu’ils auront été confirmés.