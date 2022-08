Capt(N) Andy MacKenzie assumes command of CFB Halifax / Le Capv Andy MacKenzie prend le commandement de la BFC Halifax

Capt(N) Andy MacKenzie assumes command of CFB Halifax

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Captain (Navy) Andy MacKenzie took over as Base Commander of CFB Halifax from Captain (Navy) Sean Williams during a Change of Command ceremony at the Consolidated Seamanship Training Facility at Stadacona on July 25.

In his final address as Commander, Capt(N) Williams said he had “mixed feelings” about leaving a role he’s enjoyed, in the city where he grew up.

“When you don’t know what to say, say thank you,” said Capt(N) Williams, crediting Rear-Admiral Brian Santarpia, Commander of Maritime Forces Atlantic (MARLANT) and Joint Task Force Atlantic, for giving him that advice, before expressing his gratitude to the Base Executive team and personnel across the base for their support.

“This is all about you,” he said to the audience. “The last two years have been very challenging. You’ve all gone above and beyond, constantly adapting to changing pandemic restrictions. Figuring out what we can do and how to do it safely, despite the uncertainty.”

Capt(N) Williams’ connections to the city and his leadership style were a large part of his success in leading CFB Halifax during the difficult period of the COVID-19 pandemic, among other challenges, RAdm Santarpia added.

“You’ve done a great job of quietly, confidently allowing people to get on with the job they needed to do. To support people when there were questions, and to be fair to everyone involved through difficult and challenging situations… you will be sorely missed,” said RAdm Santarpia.

For the next year, Capt(N) Williams will be at Canadian Forces College in Toronto, taking the National Security Programme.

Incoming Base Commander, Capt(N) MacKenzie, comes with an extensive background as a submarine warfare officer, serving in the “Silent Service” with both the Atlantic and Pacific Fleets.

A graduate of both the United States Navy Submarine Command Course and ‘Perisher’, the Norwegian Submarine Command Course, Capt(N) MacKenzie has held various command positions, including HMCS Windsor, HMCS Victoria and Sea Training (Submarines), as well as Deputy Commander of the Canadian Submarine Force.

After serving on the naval staff at National Defence Headquarters, in 2020 Capt(N) MacKenzie earned a Master of Science degree in justice and homeland security from Salve Regina University in Rhode Island.

Thanking RAdm Santarpia for the opportunity to lead the base and Capt(N) Williams for his guidance and leadership, Capt(N) MacKenzie said he’s looking forward to working “with and alongside” the people who make up CFB Halifax.

Beyond the main function of the job — administration of the base — Capt(N) MacKenzie said his goal is to continue to build a strong team.

“I look forward to building a team and work environment where everyone, whether military or civilian, regardless of rank or uniform, are proud to serve and represent this great institution of ours… where people feel they belong, and where people know that they contribute directly to this great country of ours.”

The Change of Command opened with a smudging ceremony, offered by Hon Capt(N) Debbie Eisan, and a prayer from Captain Troy Dennis, Senior Base Chaplain. Music was provided by an ensemble of the Stadacona Band.

Le Capv Andy MacKenzie prend le commandement de la BFC Halifax

Par Joanie Veitch,

L’Équipe Trident

Le Capitaine de vaisseau Andy MacKenzie a succédé au Capitaine de vaisseau Sean Williams au poste de commandant de la BFC Halifax lors d’une cérémonie de passation de commandement qui s’est déroulée le 25 juillet au l’Installation consolidée d’instruction en matelotage de Stadacona.

Dans son dernier discours en tant que commandant, le Capv Williams a déclaré qu’il avait des « sentiments mitigés » à l’idée de quitter un rôle qu’il a apprécié, dans la ville où il a grandi.

« Quand vous ne savez pas quoi dire, dites merci» , a déclaré le Capv Williams, en citant le Contre-amiral Brian Santarpia, commandant des Forces maritimes de l’Atlantique (FMAR(A)) et de la Force opérationnelle interarmées de l’Atlantique, pour lui avoir donné ce conseil, avant d’exprimer sa gratitude à l’équipe de direction de la base et au personnel de la base pour leur soutien.

« C’est de vous qu’il s’agit» , a-t-il déclaré à l’auditoire. « Les deux dernières années ont été très difficiles. Vous vous êtes tous surpassés, en vous adaptant constamment aux restrictions changeantes de la pandémie. Vous avez compris ce que nous pouvions faire et comment le faire en toute sécurité, malgré l’incertitude.»

Les liens du Capv Williams avec la ville et son style de leadership ont largement contribué à son succès à la tête de la BFC Halifax pendant la période difficile de la pandémie de COVID-19, entre autres défis, a ajouté le Cam Santarpia.

« Vous avez fait un excellent travail en permettant aux gens, de façon calme et confiante, de poursuivre le travail qu’ils avaient à faire. Vous avez soutenu les gens lorsqu’ils avaient des questions, et vous avez été juste envers toutes les personnes impliquées dans des situations difficiles… vous nous manquerez beaucoup» , a déclaré le Cam Santarpia.

L’année prochaine, le Capv Williams suivra le programme de sécurité nationale au Collège des Forces canadiennes à Toronto.

Le nouveau commandant de la base, le Capv MacKenzie, possède une vaste expérience en tant qu’officier de guerre sous-marine, ayant servi dans le « service silencieux » des flottes de l’Atlantique et du Pacifique.

Diplômé du cours de commandement des sous-marins de la marine américaine et de Perisher, le cours de commandement des sous-marins norvégiens, le Capv MacKenzie a occupé divers postes de commandement, notamment au NCSM Windsor, au NCSM Victoria et à l’entraînement en mer (sous-marins), ainsi que le poste de commandant adjoint de la Force sous-marine canadienne.

Après avoir fait partie de l’état-major de la Marine au Quartier général de la Défense nationale, le Capv MacKenzie a obtenu, en 2020, une maîtrise ès sciences en justice et sécurité intérieure de l’Université Salve Regina, à Rhode Island.

Remerciant le Cam Santarpia de lui avoir donné l’occasion de diriger la base et le Capv Williams pour ses conseils et son leadership, le Capv MacKenzie a dit qu’il avait hâte de travailler « avec et aux côtés » des personnes qui composent la BFC Halifax.

Au-delà de la fonction principale du poste – l’administration de la base – le Capv MacKenzie a dit que son objectif est de continuer à bâtir une équipe solide.

« J’ai hâte de bâtir une équipe et un milieu de travail où tous, militaires ou civils, peu importe leur grade ou leur uniforme, sont fiers de servir et de représenter cette grande institution qui est la nôtre… où les gens ont un sentiment d’appartenance et où les gens savent qu’ils contribuent directement à ce grand pays qui est le nôtre.»

La passation de commandement s’est ouverte par une cérémonie de purification, offerte par le capitaine de vaisseau honoraire Debbie Eisan, et par une prière du capitaine Troy Dennis, aumônier principal de la base. La musique a été assurée par un ensemble de la fanfare Stadacona.