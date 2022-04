Cancelled: 2022 CAF Sports Awards Ceremony / Annulé: Cérémonie du mérite sportif des FAC

Cancelled: 2022 CAF Sports Awards Ceremony



By Canadian Armed Forces Sports

In 2020 and 2021, due to the pandemic, a virtual CAF Sports Awards Ceremony was developed to celebrate and recognize the 2019 and 2020 accomplishments. However, as we have not been in a position to resume sports, there will not be any nominations solicited for the 2021 sporting year.

We hope to be able to come back with the nomination process for the CAF Sports Award program to continue to recognize serving and former members of the CAF for their outstanding athletic performances and remarkable contributions to sport. The cancellation of the nomination process for 2022 includes the following:

CAF Sports Hall of Fame

CAF Honour Roll

Dedication to CAF Sports Award

Outstanding Contribution Award

Sports Achievement Awards (Female athlete, Male athlete, Coach, Official and Team of the Year).

Unconquered Award

Nominations for the Unconquered Award will be considered for serving or retired CAF members who have confronted a life-altering situation and used perseverance and determination through sport or physical recreation to overcome challenges and, most importantly, serve as a role model to give hope and inspiration to others in similar situations. Unconquered Award nominations are to be forwarded directly to Regional Soldier On Coordinators NTL Friday 6 May 2022.

The nomination process for the 2023 ceremony. will be announced early in the new year with hopes to get back together for an in-person ceremony in October 2023.

Annulé: Cérémonie du mérite sportif des FAC



Par Sports des Forces armées canadiennes

En raison de la pandémie en 2020 et 2021, une Cérémonie du mérite sportif virtuelle a été organisée afin de célébrer et de reconnaître les réalisations sportives en 2019 et 2020. Toutefois, à ce jour, comme nous ne sommes pas en position de reprendre les activités sportives, nous ne solliciterons pas de candidatures pour l’année sportive 2021.

Nous espérons être en mesure de renouer avec le processus de nomination en 2023, dans le cadre du Programme de sports des FAC afin de continuer à reconnaître les militaires actifs et les vétérans des FAC pour leurs performances sportives exceptionnelles et leur contribution remarquable au sport. L’annulation du processus de mise en candidature pour l’exercice 2022 comprend les éléments suivants :

Le Temple de la renommée des sports des FAC

le Tableau d’honneur des FAC

le Prix du dévouement au sport des FAC

le prix Contribution exceptionnelle des FAC

les Prix d’accomplissement sportif (athlète féminine, athlète masculin, entraîneur, officiel et équipe de l’année).

Prix de l’invincible

Tout membre actif ou vétéran des FAC qui, face à une expérience ayant transformé sa vie, a fait preuve de persévérance et de détermination grâce au sport ou à l’activité physique pour surmonter les défis et qui, surtout, est un modèle et une source d’inspiration et d’espoir pour toutes les personnes qui se trouvent dans une situation semblable peut être mis en nomination pour le Prix de l’invincible. Les mises en nomination pour le Prix de l’invincible peuvent être envoyées directement aux coordonnateurs régionaux du programme Sans limites au plus tard le vendredi 6 mai 2022.

Le processus de mise en candidature pour la Cérémonie du mérite sportif 2023 sera annoncé au début de la nouvelle année dans l’espoir de tirer parti du sport pour se réunir à nouveau dans le cadre d’une cérémonie en présentiel en novembre 2023.