CAF Transition Services: Online resources you can use during (and after) COVID-19

Personnel Selection Officers apply behavioural science knowledge and procedures to evaluate the factors that affect working relationships. They provide professional advice to military commanders, particularly in the areas of recruiting, selection, leadership, performance appraisal and other human resource issues.

The primary responsibilities of a Personnel Selection Officer are to:

Assess applicants to the Canadian Armed Forces (CAF) and recommend training;

Recommend CAF members for special training;

Support professional development, accreditation and transition programs;

Conduct applied and advanced behavioural research;

Conduct occupational analyses;

Teach military leadership, management and behavioural science courses;

Train Military Career Counsellors in interviewing techniques, personnel assessments and counselling techniques;

Write selection policy, design selection instruments, and develop selection assessment processes; and

Engage in strategic human resource concept design, planning and coordination.

Base Personnel Selection Office (BPSO) employees at CFB Halifax remain available by appointment and through e-mail (contact information can be found at the bottom of this article). Unfortunately, some in-person seminars and events, especially those for members transitioning, cannot be held due to the COVID-19 pandemic and physical distancing protocols.

Given the substantial number of SCAN and CTW events that have been postponed or cancelled, the Directorate of Transition Services and Policy (DTSP) has created an overview of online services that continue to be available:

1) My Transition Services App – This mobile application can be downloaded to most devices from any major App Store. It contains direct links to transitioning resources and tools like retirement financial planners, career planning resources, MNET, MySET, and useful checklists. To download the app, visit: https://www.canada.ca/en/mobile.html#record00088

2) SCAN Online – This tool houses a curated collection of online presentations on major SCAN topics in the form videos with accompanying voiceovers and scripts. The videos and scripts can be easily downloaded for offline use, and most presentations have links to further resources embedded in the ‘Related Information’ section. This page can be found on canada.ca at: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/benefits-military/transition/scan.html

3) Enhanced Transition Training (ETT) – This training is located on the DLN and further supplements the material covered in SCAN Online. This modularized training is mandatory for all members with a date of release (DOR). Transitioning members may select the stream that is most applicable to them – General, Medical, Executive, or Executive Medical. ETT can be found by searching ‘Enhanced Transition Training’ on the DLN as per the following link: https://dln-rad.forces.gc.ca/login-lien/index-eng.jsp

Note: ETT is also available to members without a DOR, however non-essential DLN courses are currently restricted to off-hours (between 1800 and 0700 and weekends). ETT is currently considered essential only for members with a DOR. Continue to check DLN for updates on extensions to these restrictions.

4) My Transition Guide – This guide can be accessed online or downloaded as a standalone pdf and is a tool that guides members through every step in the transition process. It’s easy to navigate and provides extensive information on everything related to transition, from finances, to medical considerations, to career and education planning. The CO’s Checklist, Interim Transition Process (12 Steps). Both are accessible at: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/corporate/reports-publications/transition-guide.html

5) Veteran Affair Canada – VAC offers Career Transition Services like resume writing, job search and interviewing techniques. You can refer to the following website or contact VAC directly (1-866-522-2122) to determine eligibility for these services: https://www.veterans.gc.ca/eng/education-and-jobs/finding-a-job/career-transition-services

6) CAF Military Career Transition website – For further details and resources, please visit the homepage on Canada.ca at: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/benefits-military/transition.html.

Your CFB Halifax BPSO team hopes this information is helpful. Stay Safe!

Base Personnel Selection Office (BPSO) Halifax

ILP (Individual Learning Plan) questions/claims, and ULO (University Liaison Officer) students to email: ulohalifax@gmail.com

BPSO (Transition, Education, Career counselling, Programs) email : bpsocfbhalifax@gmail.com

BPSO appointment request forms are to be sent to bpsocfbhalifax@gmail.com and PSOHalifax@forces.gc.ca

Main office phone: 902-721-8150. Voicemails will be answered within two business days.

——————————–

Services de transition des FAC : Les ressources en ligne que vous pouvez utiliser durant (et après) la pandémie de COVID-19

Les officiers de la sélection du personnel fournissent des services dans le domaine des sciences du comportement pour permettre aux Forces armées canadiennes (FAC) de mieux évaluer, recruter, intégrer et garder le personnel affecté aux opérations et au soutien. Ils donnent des conseils professionnels à des commandants militaires, en particulier dans les domaines du recrutement, de la sélection, de l’évaluation du rendement et d’autres questions liées aux ressources humaines.

Pour permettre aux FAC de combler leurs besoins en matière d’instruction et d’effectifs, ils remplissent les tâches suivantes :

Donner des conseils professionnels aux commandants militaires

Effectuer des travaux de recherche appliquée et avancée en matière de comportement

Effectuer des analyses de professions

Enseigner le leadership, la gestion et les sciences du comportement

Former d’autres personnes à l’utilisation des techniques d’entrevue, d’évaluation du personnel et de counselling

Gérer et administrer des programmes à l’intention des militaires qui facilitent leur passage de la vie militaire à la vie civile

Rédiger la politique de sélection, concevoir des instruments de sélection et élaborer des processus d’évaluation de la sélection

Être membres des centres d’évaluation

Conseiller les dirigeants sur les enjeux organisationnels, les problèmes de leadership et les questions climatiques

Les employés du Bureau de sélection du personnel de la BFC Halifax demeurent disponibles sur rendez-vous et par courriel (les coordonnées se trouvent au bas de cet article). Malheureusement, certains séminaires et autres activités en personne, notamment ceux qui sont destinés aux militaires en période de transition, ne peuvent avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures d’éloignement physique.

Étant donné le nombre substantiel d’événements SPSC et ARP qui ont été reportés ou annulés, le DSTP vous fourni un sommaire des services en ligne qui sont encore disponibles pour les membres:

L’application Mes services de transition – Cette application mobile peut être téléchargée sur la plupart des appareils électroniques à partir de n’importe quel majeur App Store. Elle contient des liens directs à des ressources et des outils de transition, tels que les planificateurs financiers de retraite, les ressources pour la planification de carrière, OESC, MonTEC, et des listes de contrôle utiles. Pour télécharger l’application, visitez le site : https://www.canada.ca/fr/mobile.html

2) SPSC en ligne – Cet outil abrite une collection de présentations en ligne sur les principaux thèmes du SPSC sous forme de vidéos avec voix et transcriptions. Les vidéos et les transcriptions peuvent être facilement téléchargés pour utilisation hors ligne, et la plupart des présentations ont des liens à d’autres ressources intégrées dans la section “Informations connexes”. Cette page se trouve à canada.ca à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition/spsc-video.html.

3) Formation améliorée sur la transition (FAT) – Cette formation se trouve sur le RAD et complémente le matériel couvert dans SPSC en ligne. Cette formation modulaire est obligatoire pour tous les membres ayant une date de libération (DDL). Les membres en transition peuvent choisir le dossier qui les représente le mieux – général, médical, exécutif, ou exécutif médical. La FAT peut être trouvée en cherchant “Formation améliorée sur la transition” sur le RAD en suivant le lien suivant : https://dln-rad.forces.gc.ca/login-lien/index.html.

Remarque : La FAT est également disponible pour les membres sans DDL, mais les cours sur DLN qui sont considérés non essentiels sont actuellement limités après les heures de travail (entre 18h00 et 7h00 et les week-ends). La FAT est actuellement considérée comme essentiel uniquement pour les membres ayant une DDL. Continuez à consulter le DLN pour obtenir des mises à jour sur les possibilités d’extension de ces restrictions.

4) Mon guide de transition – Ce guide peut être consulté en ligne ou téléchargé sous forme autonome en pdf. Il s’agit d’un outil qui guide les membres à travers toutes les étapes du processus de transition. Il est facile à naviguer et fournit des informations détaillées sur tout ce qui concerne la transition, des finances aux considérations médicales en passant par la planification de la carrière et de l’éducation. Liste de contrôle du processus de transition initial pour le commandant (12 étapes). Ce document est accessible à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/guide-de-transition.html.

5) Ancients Combattants du Canada – Les ACC offrent des services de transition de carrière tels que rédaction de CV, la recherche d’emploi et les techniques d’entrevue. Vous pouvez vous référer au site Web suivant ou communiquer directement avec ACC (1-866-522-2022) pour déterminer l’admissibilité à ces services : https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/finding-a-job/career-transition-services.

6) Site Web de la Transition de carrière pour les militaires des FAC – Pour plus de détails et de ressources, veuillez consulter notre page d’accueil de Canada.ca à l’adresse suivante: https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/transition.html.

L’équipe du Bureau de sélection du personnel de la BFC Halifax espère que ces informations vous seront utiles. Prenez soin de vous!

Bureau de sélection du personnel de la base

Pour les questions/demandes relatives aux plans d’apprentissage individuels, et pour les étudiants relevant de l’officier de liaison – université : ulohalifax@gmail.com

OSPB (transition, éducation, orientation professionnelle, programmes) : bpsocfbhalifax@gmail.com

Les formulaires de demande de rendez-vous avec l’OSPB doivent être envoyés aux adresses bpsocfbhalifax@gmail.com et PSOHalifax@forces.gc.ca

Téléphone du bureau principal :

902-721-8150

Vous recevrez une réponse à votre message téléphonique dans un délai de deux jours ouvrables.