MARLANT DVMAG Black History Month / Jeu-questionnaire du Mois de l’histoire des Noirs

MARLANT DVMAG Black History Month Quiz 2022

Please submit your quiz to +HFX Defence Visible Minorities Advisory Group@Halifax Halifax.DVMAG@forces.gc.ca no later than February 25 2022.

Gift cards will be selected from submitted quizzes by the DVMAG Champion, Capt(N) Williams, CFB Halifax Base Commander.

Download the quiz here!

1. Who invented the improved traffic light?





2. The automatic gear shifter was invented by this African American in 1932

3. Named as one of the first African American women to be granted a patent in the US, this woman invented the “folding bed”.

4. This man became a Base and flight surgeon and a jet pilot in the 1960’s.





5. This Halifax born man joined the Royal Canadian corps of Signals and was sent to Europe to aid in the Second World War.

6. This African Nova Scotian woman was the co-founder of the Nova Scotia Association for the Advancement of Coloured People

7. Name 3 teams in the Coloured Hockey League:

8. Who is credited for the early form of the slapshot in hockey? And who is credited for the goaltender “dropping to his knee” as a form of defence?

9. Who was the 1st Black Chief Petty Officer of the Canadian Navy?

10. In 1784 hundreds of White disbanded soldiers were forced to accept work at rates competitive with their Black neighbours which caused a riot…which Nova Scotia Black community was this riot?

11. Who was Marie Joseph Angelique?

12. On 19 Jun 1793, 60 years before a similar law was adopted in the United States, John Graves Simcoe of Upper Canada presented a law that would?

13. What was the name of Henry Bibb’s newspaper, one of the 1st Black newspapers in Canada?





14. The Black Loyalists that established themselves in Atlantic Canada were involved in which conflict?





15. On May 10, 1776, General Henry Clinton formed this group to participate in the American Revolutionary War. What is the name of this group?

Jeu-questionnaire du Mois de l’histoire des Noirs – 2022

Les jeux-questionnaires remplis doivent être envoyés au Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense d’Halifax à Halifax.DVMAG@forces.gc.ca au plus tard le 25 février 2022.

Le Champion du GCDPH, Capv Williams, commandant de la BFC Halifax, tirera au sort des cartes-cadeaux parmi les jeux-questionnaires soumis.

Cliquez ici pour télécharger les jeux-questionnaires

1. Qui a inventé le feu de signalisation moderne?





2. Le changement de vitesse automatique a été inventé par un Afro-Américain en 1932.





3. Nommée comme l’une des premières femmes afro-américaines à se voir accorder un brevet aux États-Unis, cette femme a inventé le « lit pliant ».

4. Cet homme est devenu médecin-chef de la base et de l’air et pilote d’avion militaire à réaction dans les années 1960.





5. Cet homme originaire de Halifax s’est joint au Corps des transmissions royal du Canada et a été envoyé en Europe pour aider pendant la Seconde Guerre mondiale.





6. Cette femme africaine de la Nouvelle-Écosse a été la cofondatrice de la Nova Scotia Association for the Advancement of Coloured People

7. Nommez trois équipes de la Coloured Hockey League :





8. À qui doit-on attribuer la première forme de lancer frappé au hockey? Et à qui doit-on attribuer l’invention du gardien de but qui « tombe à genoux » comme tactique de défense?

9. Qui a été le premier maître noir de Marine royale canadienne?

10. En 1784, des centaines de soldats blancs démobilisés ont été forcés d’accepter du travail à des taux concurrentiels par rapport à leurs voisins noirs, ce qui a provoqué une émeute… dans quelle communauté noire de la Nouvelle-Écosse cette émeute a-t-elle eu lieu?

11. Qui était Marie Joseph Angelique?

12. Le 19 juin 1793, 60 ans avant l’adoption d’une loi similaire aux États-Unis, John Graves Simcoe du Haut-Canada a présenté une loi visant à faire quoi?

13. Quel était le nom du journal d’Henry Bibb, l’un des premiers journaux noirs au Canada?

14. À quel conflit ont participé les loyalistes noirs qui se sont établis au Canada atlantique?

15. Le 10 mai 1776, le général Henry Clinton a formé ce groupe pour participer à la guerre d’Indépendance américaine. Quel est le nom de ce groupe?