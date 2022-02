BellLetsTalk Day / Journée #BellCause pour la cause

We want to extend our sincere gratitude to all local Defence Team members who submitted pictures and thoughtful messages showcasing how we can support ourselves and each other when it comes to our mental health. Please continue talking, supporting each other and seeking mental health assistance for you or your loved ones if or when it is needed. You are not alone.

Nous voulons exprimer notre sincère gratitude à tous les membres de l’Équipe de la Défense locale qui ont présenté des images et des messages réfléchis qui montrent comment nous pouvons nous soutenir et soutenir les autres au sujet de notre santé mentale. Continuez à parler, à vous soutenir mutuellement et à demander de l’aide en matière de santé mentale pour vous ou vos proches au besoin. Vous n’êtes pas seul.