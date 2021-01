When it comes to mental health, now more than ever, every action counts

By Elizabeth Sharpe,

Base Public Affairs Intern

Did you know that January 28, 2021, will mark the 11th Bell Let’s Talk Day? On this day, Bell will donate towards mental health initiatives in Canada by contributing 5¢ for every applicable text, call, tweet or TikTok using #BellLetsTalk, social media video views and use of the Bell Let’s Talk Facebook frame or Snapchat filter. By learning more about mental health, we can all help reduce the stigma of mental illness in our workplace, our homes and our communities. The theme for this year’s campaign is “When it comes to mental health – now more than ever – every action counts”. So, how can you get involved?

Keep an eye on our CFB Halifax social media accounts in the lead-up to Bell Let’s Talk Day, as we will be sharing useful mental health resources available to our Defence Team members and their families; Register for the Government of Canada Bell Let’s Talk Day 2021 virtual webcast: https://csps.gc.ca/events/bell-letstalk2021/index-eng.aspx ; Celebrate Bell Let’s Talk Day with CFB Halifax by joining us virtually as we raise the Bell Let’s Talk flag on January 28 at 8:00 am AST: https://bit.ly/3nXt4Hm Send the CFB Halifax Public Affairs team (at CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca ) photos of you wearing Bell toques (or other Bell Let’s Talk swag) telling us about what mental health means to you. We will be happy to share your photos on our social media channels; On January 28, send out texts, calls, tweets or TikToks using #BellLetsTalk, watch social media Bell Let’s Talk videos and use the Bell Let’s Talk Facebook frame or Snapchat filter; and Visit the Bell Let’s Talk website to know more about how you can help yourself and others who may be suffering: https://letstalk.bell.ca/en/ways-to-help .

We commend Bell for their ongoing leadership and work in raising awareness of mental health issues through their Bell Let’s Talk campaign. Together, the Defence Team and its partners can help break down the barriers to mental health care both in the Canadian Armed Forces and the Canadian population at large.

Mental Health Resources & Supports

The COVID-19 pandemic has resulted in a high degree of uncertainty and disruption to our lives, and it is not unusual to feel a heightened degree of anxiety and worry. As we look ahead to Bell Let’s Talk Day, we’d like to remind all members of our local Defence community–both military and civilian–of the mental health resources and supports available to you and your family year-round.

Mental health resources at CFB Halifax: http://bit.ly/3stVvAq Video: Tips for Maintaining Mental Health during COVID-19: http://bit.ly/2XCn6Rw Video: Taking Care of Your Mental Health: Resources for Defence Team Members and Their Families: http://bit.ly/3qytohJ Defence Team COVID-19 mental health and wellness web page: http://bit.ly/3idekD2 Government of Canada mental health and wellness web page: http://bit.ly/3oXp1fL Nova Scotia Government mental health and wellbeing web page: http://bit.ly/38GYeOO

Don’t suffer in silence. CFB Halifax encourages all leaders, members and their families to recognize the signs of mental illness and seek help for themselves or their loved ones. The best chance for recovery is seeking care early.

En santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte!

Elizabeth Sharpe,

Stagiaire des affaires publiques de la base

Saviez-vous que ce 28 janvier 2021 marquera la 11e Journée Bell Cause pour la cause? Ce jour-là, Bell versera 5 cents à des initiatives canadiennes en santé mentale pour chaque texto, chaque appel et chaque vidéo TikTok pertinents, mais également pour chaque gazouillis affichant le mot-clic #BellCause, chaque visionnement de la vidéo officielle sur les médias sociaux et chaque utilisation du cadre Facebook ou du filtre Snapchat Bell Cause pour la cause. En en apprenant davantage sur la santé mentale, nous pouvons tous contribuer à réduire la stigmatisation de la maladie mentale dans notre milieu de travail, nos foyers et notre société. « En santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte », tel est le thème de la campagne de cette année. Alors, comment pouvez-vous y participer?

À l’approche de la Journée Bell Cause, gardez un œil sur les comptes de médias sociaux de la BFC Halifax , où nous proposerons des ressources utiles en matière de santé mentale aux membres de notre Équipe de la Défense et de leur famille. Inscrivez-vous à la webdiffusion virtuelle de la Journée Bell Cause pour la cause 2021 du gouvernement du Canada : https://csps.gc.ca/events/bell-letstalk2021/index-fra.aspx . Célébrez la Journée Bell Cause pour la cause avec la BFC Halifax en vous joignant virtuellement à nous pour le lever du drapeau Bell Cause le 28 janvier à 8 h (HNA) : https://bit.ly/3nXt4Hm Envoyez à l’équipe des Affaires publiques de la BFC Halifax (à l’adresse CFBHalifaxPublicAffairs@forces.gc.ca ) des photos de vous portant des tuques Bell Cause (ou un autre article de Bell Cause pour la cause) et expliquez-nous ce que la santé mentale signifie pour vous. Nous serons heureux de publier vos photos sur nos médias sociaux. Le 28 janvier, utilisez le mot-clic #BellCause dans vos textos, appels, gazouillis ou vidéos TikTok, visionnez des vidéos Bell Cause sur les réseaux sociaux et utilisez le cadre Facebook ou le filtre Snapchat Bell Cause pour la cause . Consultez le site Web de Bell Cause pour la cause pour en savoir davantage sur la façon dont vous pouvez vous aider vous-même et aider d’autres personnes qui pourraient souffrir : https://cause.bell.ca/fr/facon-aider .

Nous félicitons Bell pour son leadership et son travail de sensibilisation aux questions de santé mentale dans le cadre de sa campagne Bell Cause pour la cause. Ensemble, l’Équipe de la Défense et ses partenaires peuvent aider à éliminer les obstacles aux soins de santé mentale tant dans les Forces armées canadiennes que dans la population canadienne en général.

Ressources et le soutien en santé mentale

La pandémie de COVID-19 a causé un niveau élevé d’incertitude et a perturbé nos vies. Il n’est pas inhabituel de ressentir un degré accru d’anxiété et d’inquiétude. En prévision de la Journée Bell Cause, nous tenons à rappeler à tous les membres de la Défense à l’échelle locale, militaires et civils, les ressources et le soutien en santé mentale qui sont à leur disposition et à celle de leur famille tout au long de l’année.

Ressources en santé mentale à la BFC Halifax : http://bit.ly/3stVvAq Vidéo : Conseils sur le maintien de la santé mentale en période de COVID-19 : http://bit.ly/2XCn6Rw Vidéo : Prendre soin de sa santé mentale : Ressources pour les membres de l’Équipe de la Défense et leur famille : http://bit.ly/3qytohJ Page Web de l’Équipe de la Défense sur la santé mentale et le bien-être en période de COVID-19 : http://bit.ly/3idekD2 Page Web du gouvernement du Canada sur la santé mentale et le bien-être : http://bit.ly/3oXp1fL Page Web du gouvernement de la Nouvelle-Écosse sur la santé mentale et le bien-être : http://bit.ly/38GYeOO

Ne souffrez pas en silence. La BFC Halifax encourage les dirigeants, les militaires et leur famille à reconnaître les signes de maladie mentale et à demander de l’aide pour eux-mêmes ou leurs proches. Pour avoir de meilleures chances de vous rétablir, vous devez chercher à vous soigner rapidement.