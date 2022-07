Base Clean-up for summer / Nettoyage de la base pour l’été

On June 15 and 16, local Defence Team members came together to clean up various Base properties including Windsor Park, Willow Park, NAD, Dockyard, CFAD, and Stadacona during the 2022 Base Clean-up event. Big thanks to all the organizers and to all involved in clean-up activities!

Les 15 et 16 juin, des membres de l’Équipe de la Défense locale se sont réunis pour nettoyer diverses propriétés de la Base, y compris Windsor Park, Willow Park, le NAD, l’arsenal, le DMFC et Stadacona, dans le cadre de l’activité de nettoyage de la base 2022. Un grand merci à tous les organisateurs et à tous ceux qui ont participé aux activités de nettoyage!