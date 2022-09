Back to Basics: The Final Naval BMQ of the season / Retour aux sources : Le dernier QMB naval de la saison

Back to Basics: The Final Naval BMQ of the season

By S1 Natassia Lei,

PLATOON! PLATOON, ATTENTION!

With a resounding bang of gleaming black boots on the parade square on August 26 in Shearwater, Platoon R0312E swiftly brought themselves to attention, awaiting the next command from Naval Fleet School (Atlantic) instructors. Eyes forward, heads held high with pride, right hands firmly grasping their rifles, every recruit would, in a few minutes, march off as Basic Military Qualification (BMQ) graduates ready to pursue naval training.

Basic military training has a long history in Nova Scotia. In the middle of the Second World War, HMCS Cornwallis was established in the Annapolis Valley, NS with a mandate for new entry and seamanship training. Following the unification of the Forces in 1968, HMCS Cornwallis became the primary training center for English-speaking recruits until its closure in 1994, at which time all recruits passed through St. Jean, QC at the Canadian Forces Leadership and Recruit School (CFLRS). Then, in March 2020, the Covid-19 pandemic hit, compelling the decentralization of BMQ to regional bases across Canada and the return of BMQ to Nova Scotia.

On a warm June evening, candidates emerged from the gate at the Halifax-Stanfield Airport. Immediately mustered into a van, they were driven to 12 Wing Shearwater where a few instructors swiftly greeted them. The recruits rapidly unloaded the van, were ushered into the barracks, and met their new platoon mates.

One of the primary goals of basic military training is to establish a solid physical and moral foundation under the direction of professional instructors. Candidates are drawn from every corner: from the prairies to the Pacific Coast; from Ontario and Quebec as well as the Atlantic provinces. For some, this was their first time away from home. For others, it was a fresh start to a new career and the potential of endless opportunities. Before they could begin the great adventure, however, candidates had to complete their transformation from civilians to military members.

The transformation began immediately. One by one, under the watchful eyes of their instructors, the candidates were marched through the barbershop to emerge at the other end with a smart new haircut. Candidates were outfitted with uniforms, issued their kit, and taught how to make their beds, how to march, and how to work as a team. Because of this, a great deal of emphasis is placed on individual accountability. It starts from the moment the candidates awake in the morning until the moment they fall asleep. From passing daily room inspections, to demonstrating motivation and drive during physical training, to achieving perfection at the drill hall, each and every candidate is always expected to present their best self. While this is trying at times, there is a purpose behind all the training. First, the high standard provides incentives for the candidates to better themselves. Second, while it may have seemed stressful at first, candidates adapt. The mental stressors in a training environment serve to condition them for the challenges they will face in their careers.

Once the initial foundation was laid, the candidates began learning more advanced military skills. The standards, set on day one, continued to be raised. It is with great credit that, rather than faltering and falling short, candidates drove themselves to not only meet but exceed the new challenges. Once versed in the basics, more advanced lessons are taught.

It was a great pleasure to watch the candidates, who in the beginning were out of step, arms swinging about, berets misaligned, begin to emerge from their civilian cocoons, and march as one unified platoon. Basic first aid was mastered, rust-free rifles were well-sighted, and gleaming blacked boots drove into the ground to the disciplined cadence of ‘left, right, left’.

The candidates’ final phase of training took place at Camp Aldershot, a few hundred kilometers down the road from the old HMCS Cornwallis. The field phase enabled them to put all their training into practice. They were physically and mentally challenged to perform under austere conditions. As the rain pelted down from above, soaking them, the candidates successfully completed the eight kilometer march-and-shoot as one unified platoon.

Following that event, they were challenged with various scenarios, intended to recreate tasks they could potentially face on deployment. For instance, one scenario required them to locate and return a black box from a downed aircraft, as well as providing medical aid to any personnel as needed. As a team, they successfully recovered the black box and applied first aid to the injured personnel they met along the way. These types of scenarios help develop the physical and mental resilience they will require over the course of their service.

Seven decades have passed since the first recruits entered the gates at CFB Cornwallis. As Platoon R0312E marched off parade on graduation day, I was struck by the pride emanating from the candidates’ bearing. The faces are different from those who marched through the old HMCS Cornwallis and yet hard work, strong ethics, and most importantly, pride at a job well done remains the same.

Retour aux sources : Le dernier QMB naval de la saison

Par la Mat 1 Natassia Lei

PELETON ! PELOTON, GARDE-À-VOUS !

Avec un bruit de bottes noires étincelantes sur le terrain de parade le 26 août à Shearwater, le peloton R0312E s’est rapidement mis au garde-à-vous, attendant le prochain ordre des instructeurs de l’École navale de l’Atlantique. Les yeux vers l’avant, la tête haute et fière, la main droite tenant fermement leur fusil, toutes les recrues allaient, dans quelques minutes, défiler en tant que diplômés de la qualification militaire de base (QMB), prêts à poursuivre leur formation navale.

La formation militaire de base a une longue histoire en Nouvelle-Écosse. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, le NCSM Cornwallis a été établi dans la vallée de l’Annapolis, en Nouvelle-Écosse, avec pour mandat de former les nouvelles recrues et les marins. Après l’unification des Forces en 1968, le NCSM Cornwallis est devenu le principal centre de formation des recrues anglophones jusqu’à sa fermeture en 1994, date à laquelle toutes les recrues sont passées par Saint-Jean, au Québec, à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes (ELRFC). Puis, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 a frappé, obligeant la décentralisation du QMB vers des bases régionales à travers le Canada et le retour du QMB en Nouvelle-Écosse.

Par une chaude soirée de juin, les candidats sortent de la porte de l’aéroport de Halifax-Stanfield. Immédiatement rassemblés dans une camionnette, ils ont été conduits à la 12e Escadre Shearwater où quelques instructeurs les ont rapidement accueillis. Les recrues ont rapidement déchargé la camionnette, ont été introduites dans les casernes et ont rencontré leurs nouveaux camarades de peloton.

L’un des principaux objectifs de la formation militaire de base est d’établir une base physique et morale solide sous la direction d’instructeurs professionnels. Les candidats viennent de tous les coins : des Prairies à la côte du Pacifique, de l’Ontario et du Québec, ainsi que des provinces de l’Atlantique. Pour certains, c’était la première fois qu’ils quittaient leur foyer. Pour d’autres, c’était un nouveau départ vers une nouvelle carrière et le potentiel d’opportunités infinies. Avant de pouvoir commencer la grande aventure, toutefois, les candidats devaient achever leur transformation de civils en militaires.

La transformation a commencé immédiatement. Un par un, sous l’œil attentif de leurs instructeurs, les candidats ont traversé le salon de coiffure pour ressortir à l’autre bout avec une nouvelle coupe de cheveux élégante. Les candidats ont été équipés d’uniformes, ont reçu leur équipement et ont appris à faire leur lit, à marcher et à travailler en équipe. Pour cette raison, une grande importance est accordée à la responsabilité individuelle. Cela commence dès le moment où les candidats se réveillent le matin jusqu’au moment où ils s’endorment. Qu’il s’agisse de passer l’inspection quotidienne des chambres, de faire preuve de motivation et de dynamisme pendant l’entraînement physique ou d’atteindre la perfection à la salle d’exercices, chaque candidat doit toujours donner le meilleur de lui-même. Bien que cela soit parfois difficile, il y a un but derrière tout cet entraînement. Tout d’abord, les normes élevées incitent les candidats à s’améliorer. Deuxièmement, même si cela peut sembler stressant au début, les candidats s’adaptent. Les facteurs de stress mental dans un environnement de formation servent à les conditionner pour les défis qu’ils devront relever au cours de leur carrière.

Une fois les bases initiales posées, les candidats ont commencé à apprendre des compétences militaires plus avancées. Les normes, établies le premier jour, ont continué à être relevées. Il est tout à l’honneur des candidats que, plutôt que de faiblir et d’échouer, ils se sont efforcés non seulement de relever les nouveaux défis, mais de les dépasser. Une fois les bases acquises, des leçons plus avancées sont enseignées.

C’était un grand plaisir de voir les candidats, qui au début étaient désaxés, les bras ballants, les bérets mal alignés, commencer à sortir de leur cocon civil et à marcher comme un seul peloton unifié. Les premiers soins de base ont été maîtrisés, les fusils rouillés ont été bien vus et les bottes noires étincelantes se sont enfoncées dans le sol au rythme discipliné de « gauche, droite, gauche. »

La phase finale de l’entraînement des candidats s’est déroulée au Camp Aldershot, à quelques centaines de kilomètres de l’ancien NCSM Cornwallis. La phase sur le terrain leur a permis de mettre en pratique toute leur formation. Ils ont été mis au défi physiquement et mentalement de performer dans des conditions austères. Alors que la pluie tombait d’en haut, les trempant, les candidats ont terminé avec succès la marche et le tir de huit kilomètres en tant que peloton unifié.

Après cette épreuve, ils ont été mis au défi par divers scénarios destinés à recréer les tâches auxquelles ils pourraient être confrontés lors d’un déploiement. Par exemple, un scénario leur demandait de localiser et de ramener une boîte noire d’un avion abattu, ainsi que de fournir une aide médicale à tout le personnel si nécessaire. En équipe, ils ont réussi à récupérer la boîte noire et à apporter les premiers soins au personnel blessé qu’ils ont rencontré en cours de route. Ces types de scénarios contribuent à développer la résilience physique et mentale dont ils auront besoin tout au long de leur service.

Sept décennies se sont écoulées depuis que les premières recrues ont franchi les portes de la BFC Cornwallis. Alors que le peloton R0312E défilait le jour de la remise des diplômes, j’ai été frappé par la fierté qui émanait du port des candidats. Les visages sont différents de ceux qui ont défilé dans l’ancien NCSM Cornwallis, mais le travail acharné, l’éthique solide et, surtout, la fierté du travail bien fait demeurent les mêmes.