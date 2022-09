Back on the water / De retour sur l’eau

Back on the water: Community support brings CANSail success back to Halifax and the Sea Cadet Program

By Capt Brittany Eldridge,

Regional Cadet Support Unit (Atlantic)

After two years away from sailing with the Royal Canadian Sea Cadet program, Cadet Chief Petty Officer Thierney Dignadice of Selkirk, Manitoba, is thrilled to be back.

“It’s great to be back on the water after about two years – I’d almost forgotten how exhilarating it was!”

And Dignadice is not the only one glad to be back. The staff at the Armdale Yacht Club worked with the five sea cadets who were selected to attend and staff the Advanced Sail Course this summer housed at 12 Wing Shearwater.

Achieving the CANSail 6 certification is no small feat – from Sail Canada:

“Sailors train to perform skills in a competitive race setting in order to achieve performance in all conditions. Sailors participate in a regional or provincial regatta and focus on training plans. This program is part of the ‘Learn to Train’ stage of the Long-Term Sailor Development Framework.”

These cadets are youth leaders, bringing sailing skills and passion for their sport to communities across the country.

And the three cadets that achieved a level six qualification this year? Thierney Dignadice of Selkirk, Manitoba, Sam Thompson of Edmonton, Alberta, and Beatrice KhunLee of Calgary, Alberta. All five of the cadets and staff cadets here this summer travelled from other parts of the country.

“It’s extremely impressive to move from level four to six in one summer. Usually our cadets do Intermediate, to Senior, to Advanced summer courses over three years, but most of these cadets missed that progression due to COVID shutdowns,” explains Lieutenant (Navy) Amanda Norquay, Sail Coordinator for the Regional Cadet Support Unit (Northwest). “The CANSail 6 achievement sets them up as instructors for all levels, and that will benefit them and the program going forward.”

Post pandemic training has been a challenge, with currency and the skill level of instructors lower than usual, and a possibility that this course would not run this year. The leadership at the Regional Cadet Support Unit (Atlantic) took on the challenge to ensure that this national training was available and reached into the civilian community to augment instruction. Cadets from across Canada were trained at the Armdale Yacht Club, and accommodated by 12 Wing Shearwater, allowing this course to run against the odds.

To complete three CANSail 6 and two CANSail 5 certifications as a course of five cadets is a wonderful way to prove that the sail program is back and as strong as ever. Many of the cadet’s plans include returning to the program as instructors, so next summer keep your eyes on the water – you might just be watching Canada’s youth achieve national qualifications while having a ton of fun while they are at it.Sea Cadets is a national program for Canadian youth aged 12 to 18 that aims to develop in youth the attributes of good citizenship and leadership, promote physical fitness and stimulate the interest of youth in the activities of the Canadian Armed Forces. For more information and to find a Sea Cadet Corps near you, visit www.canada.ca/cadets.

De retour sur l’eau : l’aide de la communauté permet de rééditer le succès de VoileCAN à Halifax et au sein du programme des cadets de la Marine

Par la Capt Brittany Eldridge,

Unité régionale de soutien aux cadets (Atlantique)

Après une interruption de deux ans de navigation dans le cadre du programme des cadets de la Marine royale canadienne, le cadet-maître de 1re classe Thierney Dignadice de Selkirk, au Manitoba, est ravi d’être de retour.

« C’est formidable de retourner sur l’eau après près de deux ans – j’avais presque oublié à quel point c’est exaltant! »

Et Dignadice n’est pas le seul à être heureux d’être de retour. Le personnel du club nautique d’Armdale a travaillé avec les cinq cadets de la Marine qui ont été choisis pour suivre et donner le cours de voile avancé cet été à la 12e Escadre Shearwater.

Obtenir la certification de niveau de VoileCAN 6 n’est pas une mince tâche – selon Voile Canada :

« Les marins s’entraînent à exercer leurs compétences dans un environnement de course, dans le but d’atteindre un niveau d’efficacité maximum dans toutes les conditions. Les navigateurs participent à une régate provinciale ou régionale et mettent l’accent sur un plan d’entraînement. Ce programme fait partie de l’étape “Apprendre à s’entraîner” du cadre de développement à long terme des navigateurs. »

Ces cadets sont de jeunes dirigeants qui font profiter les communautés de l’ensemble du pays de leurs compétences en voile et de leur passion pour leur sport.

Et quels sont les trois cadets qui ont obtenu une qualification de niveau 6 cette année? Thierney Dignadice de Selkirk, au Manitoba, Sam Thompson d’Edmonton, en Alberta, et Beatrice KhunLee de Calgary, en Alberta. Les cinq cadets et cadets-cadres présents cet été sont venus de diverses régions du pays.

« C’est extrêmement impressionnant de passer du niveau 4 au niveau 6 en un été. Habituellement, nos cadets suivent des cours d’été intermédiaires, de niveau supérieur et avancé sur une période de trois ans. Toutefois, la plupart des cadets n’ont pas suivi cette progression en raison des fermetures liées à la COVID-19 », explique la lieutenante de vaisseau (Ltv) Amanda Norquay, coordonnatrice de voile de l’Unité régionale de soutien aux cadets (Nord-Ouest). « L’obtention du niveau de VoileCAN 6 les prépare à devenir instructeur à tous les niveaux, ce qui sera avantageux pour eux et pour le programme dans l’avenir. »

L’entraînement après la pandémie a été difficile, en raison du niveau et du maintien des compétences des instructeurs qui étaient plus bas que d’habitude, et de la possibilité que le cours ne soit pas offert cette année. Les dirigeants de l’Unité régionale de soutien aux cadets (Atlantique) ont relevé le défi d’assurer la prestation de l’entraînement et ont fait appel à la communauté civile pour accroître la capacité d’instruction. Des cadets de partout au Canada ont été formés au club nautique d’Armdale et hébergés à la 12e Escadre Shearwater, ce qui a permis de tenir ce cours contre toute attente.

L’obtention de trois certifications de niveau de VoileCAN 6 et de deux de niveau de VoileCAN 5 par un groupe de cinq cadets est une merveilleuse façon de prouver que le programme de voile est de retour et plus fort que jamais. De nombreux cadets envisagent de réintégrer le programme en tant qu’instructeur, alors gardez les yeux sur l’eau l’été prochain – vous pourriez bien voir de jeunes Canadiens obtenir des qualifications nationales et avoir beaucoup de plaisir à le faire.Le programme des cadets de la Marine est une initiative à l’intention des jeunes Canadiens âgés de 12 à 18 ans qui vise à développer, chez les jeunes, les qualités de leader et l’esprit de civisme, à promouvoir la forme physique et à susciter l’intérêt des jeunes pour les activités des Forces armées canadiennes. Pour obtenir plus de renseignements et pour trouver un corps de cadets de la Marine près de chez vous, consultez le site: www.canada.ca/cadets.