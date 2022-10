Autonomous vehicles tested during Exercise Dynamic Messenger / Véhicules autonomes testés lors de l’exercice Dynamic Messenger

The REMUS Autonomous Underwater Vehicle teams from HMCS Kingston and Summerside were hard at work recently, with the ships participating in NATO Exercise Dynamic Messenger from September 25 to 30 during their deployment with Standing Nato Mine Countermeasures Group One. Dynamic Messenger 22 was the first full NATO exercise that specifically focused on integrating unmanned systems into the maritime domain, and more specifically NATO Task Groups at sea, with more than 18 ships, 48 unmanned assets, and 1500 personnel from 16 NATO nations participating.

Les équipes de véhicules sous-marins autonomes REMUS des NCSM Kingston et Summerside étaient à pied d’œuvre récemment. Les navires ont participé à l’exercice Dynamic Messenger de l’OTAN du 25 au 30 septembre, dans le cadre de leur déploiement avec le premier groupe permanent de lutte contre les mines de l’OTAN. Dynamic Messenger 22 est le premier exercice complet de l’OTAN qui porte spécifiquement sur l’intégration de systèmes sans pilote dans le domaine maritime, et plus précisément sur les groupes opérationnels de l’OTAN en mer. Plus de 18 navires, 48 ressources sans pilote et 1 500 personnes de 16 pays de l’OTAN y ont participé.