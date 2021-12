Asterix crew expand their Walk for Autism / L’équipage de l’Asterix élargit sa marche pour l’autisme

Asterix crew expand their Walk for Autism

By S1 Chris Richards,

NRU ASTERIX

Raise your hand if you or someone you know has Autism in their family. You’d be surprised to know that there are more of you than you think.

I am a father of three amazing kids, two boys and a girl, and both of my boys are Autistic. I’m used to the questions and the looks, and I know that our family life is very different from everyone else’s. It is what it is. Without the support of organizations like Autism Nova Scotia, however, our life would be infinitely harder.

Autism Nova Scotia is a community-based organization that builds understanding, acceptance, and inclusion for individuals on the Autism Spectrum and their families through leadership, advocacy, training and programming. They are always looking for support for their great work through awareness, funds, volunteers, and memberships One of their major charity drives is the annual Walk Your Way for Autism, held throughout the province by Autism Nova Scotia’s nine Chapter Regions.

Over recent years I have been able to successfully challenge my crewmates to raise funds and awareness by supporting the Walk for Autism. The first year, I was deployed with HMCS Toronto and we managed to scrape up $4,000. The next year, I was posted to NRU Asterix, and despite their smaller crew size and the impact of the COVID-19 pandemic, we were still able to raise $1,500.

This year, I issued a challenge to our crew. I wanted to match or beat last year’s final tally. Due to the fluctuating COVID restrictions in Nova Scotia, Autism Nova Scotia decided to postpone their Walk date until September, and that allowed us to hold a couple of extra events to help raise money to the team.

This year, our sailing schedule put us back in Halifax for the Walk date, but COVID restrictions meant that it was going to be another Virtual Walk for Autism. This allowed our crew to be able to walk in their neighbourhoods, with their families, and also meant that all of our crew, including our RAS teams from the West Coast and the civilian hitch that wasn’t onboard, were able to participate with us. With maximum participation comes maximum dividends. The crew not only met my challenge of doing better than last year, they crushed it, raising $2,100.00 for Autism Nova Scotia, putting us, again, as the second-highest corporate fundraising team in the Halifax-area, coming in behind Autism Nova Scotia’s own team.

A big shout out goes to both hitches of our civilian crew, who made up a good chunk of our donations this year, as well as one of our former members who auctioned off not just one, but three spa days to our Sick Bay bathtub. With team involvement like we have on Asterix, I am sure we will be as successful next year.

L’équipage de l’Asterix élargit sa marche pour l’autisme

Par le Mat 1 Chris Richards,

URN ASTERIX

Levez la main si vous êtes autiste ou si quelqu’un de votre entourage a une personne autiste dans sa famille. Vous seriez surpris d’apprendre que vous être plus nombreux que vous ne le pensez.

Je suis le père de trois enfants extraordinaires, deux garçons et une fille, et mes deux garçons sont autistes. Je suis habitué aux questions et aux regards, et je sais que notre vie de famille est très différente de celle des autres. C’est comme ça. Toutefois, sans le soutien d’organismes comme Autism Nova Scotia, notre vie serait infiniment plus difficile.

Autism Nova Scotia est un organisme communautaire qui favorise la compréhension, l’acceptation et l’inclusion des personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme et de leur famille, au moyen de son leadership, de la défense de leurs droits, de la formation et de programmes. L’organisme est toujours à la recherche d’appui, sous forme de sensibilisation, de financement, de bénévoles et de membres pour accomplir son excellent travail. L’une de ses principales campagnes de charité est le Walk Your Way for Autism (marche annuelle pour l’autisme), qui se tient dans toute la province et est organisée par les neuf chapitres régionaux d’Autism Nova Scotia.

Au cours des dernières années, j’ai réussi à mettre mes coéquipiers au défi de recueillir des fonds et de sensibiliser la population en participant à la Walk Your Way for Autism. La première année, j’étais affecté au NCSM Toronto et nous sommes tout juste parvenus à amasser 4 000 $. L’année suivante, j’ai été affecté à l’URN Asterix, et malgré la taille réduite de son équipage et l’incidence de la pandémie de COVID-19, nous avons tout de même été en mesure de recueillir 1 500 $.

Cette année, j’ai lancé un défi à notre équipage. Je voulais égaler ou battre le montant final de l’an dernier. En raison des restrictions changeantes liées à la COVID-19 en Nouvelle-Écosse, Autism Nova Scotia a décidé de reporter la date de leur marche à septembre, ce qui nous a permis d’organiser quelques activités supplémentaires pour aider l’équipe à recueillir des fonds.

Cette année, notre calendrier de navigation nous a ramenés à Halifax à temps pour la marche. Toutefois, en raison des restrictions liées à la COVID-19, la marche pour l’autisme devait à nouveau se faire virtuellement. Ainsi, les membres de notre équipage ont pu marcher dans leur quartier accompagné de leur famille, mais également l’ensemble de l’équipage a pu y participer avec nous, y compris les équipes de REM de la côte Ouest et les membres civils qui n’étaient pas à bord. Avec une participation maximale, on obtient des résultats maximaux. L’équipage n’a pas seulement relevé mon défi visant à mieux faire que l’an dernier, il l’a écrasé. Il a recueilli 2 100 $ pour Autism Nova Scotia, ce qui nous a permis de nous classer, une fois de plus, au deuxième rang des équipes ayant recueilli le plus de fonds dans la région d’Halifax, derrière l’équipe d’Autism Nova Scotia.

Nous tenons à remercier nos deux équipes de membres civils, qui ont recueilli une bonne partie de nos dons cette année, ainsi que l’un de nos anciens membres qui a vendu aux enchères non pas une, mais trois visites en station thermale à notre bain de l’infirmerie. Grâce à une équipe aussi impliquée que celle de l’URN Asterix, je suis certain que nous connaîtrons autant de succès l’an prochain.