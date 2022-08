Annual campaigns raise more than $140,000 for children and their families / Les campagnes annuelles permettent de collecter plus de 140 000 $ pour les enfants et leurs familles

Annual campaigns raise more than $140,000 for children and their families

Running in two separate relay runs earlier this summer, teams from two Canadian Navy frigates — HMCS Charlottetown and HMCS St. John’s — raised nearly $145,000 for Make-A-Wish Canada, helping support critically-ill children and their families.

Starting at North Cape, PEI for their 19th annual Run 4 Wishes campaign, the HMCS Charlottetown team ran more than 400 kilometres from June 30 to July 4, raising over $36,000 for the PEI chapter of Make-A-Wish Canada. Since it first started, the Run 4 Wishes campaign has raised over $545,000.

Beginning their 27th annual Run the Rock campaign in Port aux Basques, a team of 14 runners from HMCS St. John’s covered more than 900 kilometres from July 7 to July 18, going well over their target of $100,00 to raise more than $108,000 for children and families in need in Newfoundland and Labrador.

“So many people were super generous, putting $20s and even $50s into the bucket… it was just incredible,” said Master Sailor Gregory Fillmore, the team lead with HMCS St. John’s.

The runners had set stops along the way. In some towns, when a team member had a personal connection to the area or family living there, special gatherings were held to welcome the team and raise even more money, said MS Fillmore, giving a special shoutout to the families of S1 Joel Goodyear, MS Michael Thoms, PO2 Nicolas Earle, SLt Lacey Gilley and S2 Heidi Hennebury for their efforts.

Explaining the strategy, MS Fillmore said the team divvied up into three groups — one group to fundraise in the community they were starting from, one group to run, and the third to go to the next stop, to begin fundraising there.

“It worked really well. The run days were hard, as you had to do a lot of kilometres, but then you’d get two days off running and you could be out meeting people,” said MS Fillmore, giving credit to one of their team members, MS Mark Brown, a long distance runner, for covering extra ground for the group.

“We were pretty fortunate to have him. I think he broke the record for the number of kilometres run by a member of the Run the Rock team.”

Meeting the “wish kids” along the way was a big highlight for the team, he added, noting that one of the children was at the closing ceremonies with his family.

“They were in St. John’s for a hospital appointment, and after the run was over we found out that they got the news that he was cancer free so he got to ring the bell, that was pretty special for all of us,” said MS Fillmore.

After holding their annual Run 4 Wishes run virtually due to the COVID-19 pandemic, it was great to be back running in person in PEI, said PO1 Jonathan Lindal with the HMCS Charlottetown team.

Hitting daily averages between 70 to 90 kilometres, the team of runners stopped at communities along the way to collect donations and meet with supporters, and to meet wish recipients — children who’ve either had a wish granted or are waiting for their wish to be granted, PO1 Lindal explained.

“Getting to meet the wish children really puts it all in perspective… it brings it all home why we do this and it definitely makes your legs feel a little bit lighter as you’re out there running towards the end of the day,” he said. “This is an amazing event. I feel fortunate to have the opportunity to take part in it… it’s the absolute highlight of my career.”

Les campagnes annuelles permettent de collecter plus de 140 000 $ pour les enfants et leurs familles

Lors de deux courses à relais distinctes plus tôt cet été, des équipes de deux frégates de la Marine canadienne – le NCSM Charlottetown et le NCSM St. John’s – ont recueilli près de 145 000 $ pour Make-A-Wish Canada, afin d’aider les enfants gravement malades et leurs familles.

Partant de North Cape, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour sa 19e campagne annuelle Run 4 Wishes, l’équipe du NCSM Charlottetown a couru plus de 400 kilomètres du 30 juin au 4 juillet, recueillant plus de 36 000 $ pour la section de l’Île-du-Prince-Édouard de Make-A-Wish Canada. Depuis son lancement, la campagne Run 4 Wishes a permis de recueillir plus de 545 000 $.

Débutant sa 27e campagne annuelle Run the Rock à Port aux Basques, une équipe de 14 coureurs du NCSM St. John’s a parcouru plus de 900 kilomètres du 7 au 18 juillet, dépassant largement son objectif de 100 000 $ et recueillant plus de 108 000 $ pour les enfants et les familles dans le besoin à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Tant de gens ont été super généreux, mettant 20 $ et même 50 $ dans le seau… c’était tout simplement incroyable », a déclaré le Matelot-chef Gregory Fillmore, chef d’équipe du NCSM St. John’s.

Les coureurs avaient prévu des arrêts en cours de route. Dans certaines villes, lorsqu’un membre de l’équipe avait un lien personnel avec la région ou une famille qui y vivait, des rassemblements spéciaux ont été organisés pour accueillir l’équipe et recueillir encore plus d’argent, a déclaré le Matc Fillmore, en félicitant tout particulièrement les familles du Mat1 Joel Goodyear, du Matc Michael Thoms, du M2 Nicolas Earle, de la Ens1 Lacey Gilley et de la Mat2 Heidi Hennebury pour leurs efforts.

Expliquant la stratégie, le Matc Fillmore a expliqué que l’équipe s’est divisée en trois groupes : un groupe pour collecter des fonds dans la communauté d’où ils partaient, un groupe pour courir, et le troisième pour se rendre au prochain arrêt, pour y commencer la collecte de fonds.

« Cela a très bien fonctionné. Les jours de course étaient difficiles, car il fallait faire beaucoup de kilomètres, mais nous avions ensuite deux jours de repos pour aller à la rencontre des gens », a déclaré le Matc Fillmore, en attribuant le mérite à l’un des membres de l’équipe, le Matc Mark Brown, un coureur de fond, qui a couvert le terrain supplémentaire pour le groupe.

« Nous avons eu beaucoup de chance de l’avoir. Je pense qu’il a battu le record du nombre de kilomètres courus par un membre de l’équipe Run the Rock. »

La rencontre avec les « enfants de rêve » tout au long du parcours a été un grand moment pour l’équipe, a-t-il ajouté, notant que l’un des enfants était présent aux cérémonies de clôture avec sa famille.

« Ils étaient à St. John’s pour un rendez-vous à l’hôpital, et après la course, nous avons appris qu’ils avaient appris qu’il n’avait plus de cancer et qu’il pouvait donc sonner la cloche. C’était assez spécial pour nous tous », a déclaré le Matc Fillmore.

Après avoir tenu leur course annuelle Run 4 Wishes virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19, c’était formidable de revenir courir en personne à l’Î.-P.-É., a déclaré le M1 Jonathan Lindal de l’équipe du NCSM Charlottetown.

Avec des moyennes quotidiennes de 70 à 90 kilomètres, l’équipe de coureurs s’est arrêtée dans des communautés le long du chemin pour recueillir des dons et rencontrer des partisans, ainsi que pour rencontrer les bénéficiaires de vœux – des enfants qui ont réalisé un vœu ou qui attendent que leur vœu soit réalisé, a expliqué le M1 Lindal.

« Rencontrer les enfants qui ont fait un vœu, c’est vraiment mettre les choses en perspective… c’est la raison pour laquelle nous faisons cela et cela rend vos jambes un peu plus légères lorsque vous courez vers la fin de la journée », a-t-il déclaré. « C’est un événement extraordinaire. Je me sens chanceux d’avoir l’opportunité d’y prendre part… c’est le point culminant de ma carrière. »