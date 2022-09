Allies at sea, rivals on the court / Alliés en mer, rivaux sur le terrain

Crew from HMCS Summerside and HMCS Kingston joined their Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) colleagues for a friendly basketball tournament while alongside in early August. After a number of close games through the weekend of August 5-7, the Lithuanian sailors from LNS Kursis claimed the tournament victory.

Les équipages du NCSM Summerside et du NCSM Kingston se sont joints à leurs collègues du 1er Groupe permanent de lutte contre les mines de l’OTAN (SNMCMG1) pour un tournoi de basket-ball amical pendant qu’ils étaient à quai au début d’août. Après un certain nombre de parties serrées au cours du week-end du 5 au 7 août, les marins lituaniens du LNS Kursis ont remporté le tournoi.