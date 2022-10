Afghanistan veteran, former RCMP inspector named CEO of Commissionaires Nova Scotia / Un vétéran de l’Afghanistan et ancien inspecteur de la GRC nommé PDG de Les Commissionnaires Nouvelle-Écosse

Afghanistan veteran, former RCMP inspector named CEO of Commissionaires Nova Scotia

By Trident Staff

Commissionaires Nova Scotia has announced that Afghanistan veteran, former RCMP Inspector and current Army Reservist Barry Pitcher has been named the new CEO of the not-for-profit organization.

In a press release on September 12, Commissionaires NS said that Pitcher was driven to the role due to his personal connection to Commissionaires through his career, including an experience earlier this year working with the organization on a recruiting initiative.



“I have always had the utmost respect for the security professionals who work at Commissionaires. They were the steadfast keepers of all my places of employment while I was in uniform,” Mr. Pitcher is quoted as saying.

The press release notes that Mr. Pitcher, originally from Mount Pearl, Newfoundland, is a Royal Roads Military College graduate and former CAF member, spending seven years with the Regular Force and deploying to Afghanistan in 2007. He has been a member of the Primary Reserve since 2010, and is a Lieutenant Colonel with 5th Canadian Division in Halifax, having served as Operations Officer for the local response to the COVID-19 pandemic. Most recently, Mr. Pitcher was the Community Engagement and Event Lead for the federal government’s apology to the descendants of the No. 2 Construction Battalion. He also spent 24 years with the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) before retiring in 2019 at the rank of Inspector.

Mr. Pitcher sits on the board for the Royal Nova Scotia International Tattoo and is also a volunteer with Family SOS, Feed Nova Scotia, and Team Rubicon.

“I’m starting my new role with high energy for employee and community relations. Engagement will be a key theme for me, and I aspire to represent all the communities we serve equally,” he said.

Commissionaires Nova Scotia is a member of the national Commissionaires organization, with 15 divisions across Canada. They offer security services including guarding, event security, risk assessment, background screening, and more, with a mandate to provide meaningful employment to veterans of the CAF and RCMP, which make up a significant percentage of their workforce.

Un vétéran de l’Afghanistan et ancien inspecteur de la GRC nommé PDG de Les Commissionnaires Nouvelle-Écosse

Par l’équipe du Trident

Les Commissionnaires Nouvelle-Écosse a annoncé que Barry Pitcher, vétéran de l’Afghanistan, ancien inspecteur de la GRC et actuel réserviste de l’armée, a été nommé nouveau PDG de l’organisme sans but lucratif.

Dans un communiqué de presse publié le 12 septembre, Les Commissionnaires N.-É. a déclaré que M. Pitcher a été choisi pour ce poste en raison des liens personnels qu’il a entretenus avec Les Commissionnaires au cours de sa carrière, notamment l’expérience qu’il a vécue plus tôt cette année en travaillant avec l’organisme dans le cadre d’une initiative de recrutement.

« J’ai toujours eu le plus grand respect pour les professionnels de la sécurité qui travaillent chez Les Commissionnaires. Ils ont été les gardiens inébranlables de tous mes lieux de travail pendant que je portais l’uniforme », aurait déclaré M. Pitcher.

Le communiqué de presse précise que M. Pitcher, originaire de Mount Pearl, à Terre-Neuve, est diplômé du Royal Roads Military College et ancien membre des FAC. Il a passé sept ans dans la Force régulière et a été déployé en Afghanistan en 2007. Il est membre de la Première réserve depuis 2010, et est lieutenant-colonel au sein de la 5e Division canadienne à Halifax, où il a occupé le poste d’officier des opérations pour l’intervention locale lors de la pandémie de COVID-19. Plus récemment, M. Pitcher était le responsable de l’engagement communautaire et des événements pour les excuses du gouvernement fédéral aux descendants du bataillon de construction no 2. Il a également passé 24 ans au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avant de prendre sa retraite en 2019 au grade d’inspecteur.

M. Pitcher siège au conseil d’administration du Royal Nova Scotia International Tattoo et est également bénévole auprès de Family SOS, Feed Nova Scotia et Team Rubicon.

«Je commence mon nouveau rôle avec beaucoup d’énergie pour les relations avec les employés et la communauté. L’engagement sera un thème clé pour moi, et j’aspire à représenter toutes les communautés que nous servons de manière égale », a-t-il déclaré.

Les Commissionnaires Nouvelle-Écosse est membre de l’organisation nationale Les Commissionnaires, qui compte 15 divisions à travers le Canada. L’organisme offre des services de sécurité, y compris le gardiennage, la sécurité d’événements, l’évaluation des risques, la vérification des antécédents et plus encore, et a pour mandat d’offrir des emplois intéressants aux anciens combattants des FAC et de la GRC, qui constituent un pourcentage important de son effectif.