The best of both worlds: Life as a naval reservist with HMCS Scotian / Être un réserviste à bord du NCSM Scotian, c’est le meilleur des deux mondes

The best of both worlds: Life as a naval reservist with HMCS Scotian



By Joanie Veitch,

Trident Staff

When CPO1 (ret’d) David Hutt joined the naval reserves in 1975, he thought it would just be for the summer. He ended up staying for 40 years and was coxswain of HMCS Scotian, the Naval Reserve Division in Halifax, not just once, but twice — in 1995 and again in 2002.

“I stuck with it, I never thought I would when I started but there was such a sense of camaraderie, it was just amazing. I made so many friends during my time, many that I still keep in touch with more than 40 years later,” said CPO1 (ret’d) Hutt.

An electrician in his civilian life, CPO1 (ret’d) Hutt served full-time for six years, first working on the base in Halifax, then as coxswain with HMCS Kingston and finally with Sea Training Group Atlantic. In March 2001, he went back to part-time reserve life after he took on an electrician position, working on traffic signals for the city’s transportation department.

“I always thought I had the best of both worlds. I had my trade in the civilian world and as a bosun, I got to work on boats and have so many great experiences,” he said. “For 20-odd years, I never really took a vacation… but I really, truly enjoyed my time in the reserves. I was truly inspired by the commitment, dedication and loyalty — as well as the hard work and sacrifice — people were willing to make for the organization.”

There were difficult times too, said CPO1 (ret’d) Hutt. When Swissair Flight 111 went down off the coast of Nova Scotia on September 2, 1998, HMCS Kingston was the ready duty ship.

“I was coxswain with Kingston at the time and we were sailing out of the harbour within two hours of getting the call. We were the first ship on scene and we stayed at the Swissair site for almost two weeks,” he said. “It was tough, we had a really young crew at the time. We tried to keep them from seeing the worst of it, but it was nearly impossible.”

The following year, CPO1 (ret’d) Hutt was still with Kingston, the lead ship in its class, when they were the first Maritime Coastal Defence Vessel (MCDV) to cross the Atlantic in 1999.

CPO1 Hutt retired on July 4, 2015.

“Learning the ropes”

Growing up in a military family, A/SLt Emma Baines never imagined she would join the Canadian Armed Forces (CAF) but as she was nearing completion of her BSc at Saint Mary’s University in Halifax, she began to see it as a good option while she applied to medical school.

“I was in this transition time but the application process for med school can be quite lengthy so I wanted to do something that would keep me feeling like I’m moving forward. My dad was a big influence as he talked a lot about the benefits of being in the reserves. I decided to give it a shot.”

Joining HMCS Scotian in the spring of 2021, A/SLt Baines spent much of last summer in training as she — and other new reservists — developed their knowledge and skills, and worked on “learning the ropes” of seamanship.

At first, A/SLt Baines kept it quiet that her dad is Vice-Admiral Craig Baines, Commander of the RCN, but word eventually got out. When he attended her promotion to her current rank last November, “the cat was definitely out of the bag,” she said.

“I have to say, I’m a lot more interested in hearing what he has to say about his work now than when I was growing up. It’s given us a lot to talk about and I feel I can relate more to him now. It’s been really good.”

While she still has medical education in her sights, A/SLt Baines said she is mulling the possibility of joining the CAF full-time and becoming a medical officer.

“We’ll see what happens. I know I want to stay involved. It’s such a great experience and you meet people from so many different backgrounds from all across Canada. I’ve made some really close friends and could definitely see this becoming my career.”

“It becomes who they are”

Having watched, and worked with, hundreds of young reservists over the years, CPO1 Peggy Bradford said people forge strong friendships as they work together.

“If we can keep them for more than five years, we have them for life. It offers so much in the way of opportunity and experience… those who stay, it becomes who they are,” she said.

Now Naval Reserve Support Branch Chief, CPO1 Bradford was coxswain with HMCS Scotian from May 2018 to July 2021 and celebrated 40 years of service with the Naval Reserve last summer.

As HMCS Scotian approaches its 75th anniversary on April 23, 2022, CPO1 Bradford said she’s been reflecting on milestones.

“It’s significant. It gives us a chance to celebrate and think about our longevity… we can see where we’ve come from to get to where we are now.”

Être un réserviste à bord du NCSM Scotian, c’est le meilleur des deux mondes

Par Joanie Veitch

Équipe du Trident

Quand le PM 1 (retraité) David Hutt s’est joint à la Réserve navale en 1975, il pensait que ce ne serait que pour l’été. Il a fini par y rester pendant 40 ans et a servi comme capitaine d’armes du NCSM Scotian, la division de la Réserve navale d’Halifax, non pas une, mais bien deux fois, en 1995 et en 2002.

« J’ai tenu bon, je n’aurais jamais pensé le faire quand j’ai commencé, mais il y avait un tel sens de la camaraderie, c’était tout simplement incroyable. Je me suis fait tellement d’amis pendant cette période et j’ai gardé le contact avec beaucoup d’entre eux pendant plus de 40 ans », a déclaré le PM 1 (retraité) Hutt.

Électricien dans le civil, le PM 1 (retraité) Hutt a servi à temps plein pendant six ans, d’abord à la base d’Halifax, puis comme capitaine d’armes sur le NCSM Kingston et enfin au sein du Groupe d’entraînement maritime de l’Atlantique. En mars 2001, il a repris un horaire à temps partiel dans la Réserve pour travailler sur les feux de circulation pour le service des transports de la ville.

« J’ai toujours pensé que j’avais le meilleur des deux mondes. J’avais mon métier dans le civil et je travaillais sur des bateaux comme manœuvrier, ce qui m’a permis de vivre de belles expériences. Pendant près de 20 ans, je n’ai jamais vraiment pris de vacances… mais j’ai vraiment adoré mon travail dans la Réserve. L’engagement, le dévouement et la loyauté du personnel, ainsi que les efforts incroyables et les sacrifices qu’il était prêt à faire pour l’organisation, ont été une véritable source d’inspiration pour moi », a ajouté le PM 1 (retraité) Hutt.

Il y a eu aussi des moments difficiles, a-t-il précisé. Lorsque le vol 111 de Swissair s’est écrasé au large de la Nouvelle-Écosse le 2 septembre 1998, le NCSM Kingston était le navire de garde.

« Nous avons quitté le port moins de deux heures après avoir reçu l’appel. Nous avons été le premier navire sur les lieux de l’écrasement et nous y sommes restés pendant près de deux semaines. C’était difficile, nous avions un équipage très jeune à l’époque. Nous avons essayé de lui épargner le pire, mais c’était presque impossible », a-t-il affirmé.

L’année suivante, le PM 1 (retraité) Hutt était encore à bord du Kingston, premier navire de sa classe, lorsque celui-ci est devenu le premier navire de défense côtière (NDC) à traverser l’Atlantique en 1999.

Le PM 1 Hutt a pris sa retraite le 4 juillet 2015.

« Apprendre les ficelles du métier »

Ayant grandi dans une famille de militaires, l’Ens 2 Emma Baines n’avait jamais imaginé qu’elle s’enrôlerait un jour dans les Forces armées canadiennes (FAC), mais alors qu’elle était sur le point de terminer son baccalauréat en sciences à l’Université Saint Mary’s à Halifax et de présenter sa candidature pour faire des études de médecine, elle a constaté que cela pouvait être une bonne option.

« Je me trouvais dans une période de transition et, comme le processus de demande d’admission à la faculté de médecine peut être assez long, je voulais faire quelque chose qui me donnerait l’impression d’avancer. Mon père me parlait abondamment des avantages d’être dans la Réserve et a donc été pour beaucoup dans ma décision de tenter ma chance. »

L’Ens 2 Baines s’est jointe à l’équipage du NCSM Scotian au printemps 2021. Elle a passé une bonne partie de l’été dernier à s’entraîner avec d’autres nouveaux réservistes afin de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et d’apprendre les ficelles du métier de matelot.

Au début, l’Ens 2 Baines n’a pas dit aux autres que son père était le vice-amiral Craig Baines, commandant de la MRC, mais la rumeur a fini par circuler. C’est lorsqu’il a assisté en novembre dernier à sa promotion à son grade actuel qu’on a « découvert le pot aux roses », a-t-elle déclaré.

« Je dois dire que je m’intéresse davantage aujourd’hui à ce qu’il a à me raconter sur son travail que lorsque j’étais enfant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire et j’ai l’impression d’être plus proche de lui maintenant. C’est vraiment bien. »

L’Ens 2 Baines caresse toujours le projet de faire des études de médecine, mais elle a dit qu’elle envisageait la possibilité de se joindre aux FAC à temps plein comme médecin militaire.

« Nous verrons bien ce qui se passera. Je sais que je souhaite rester dans la Marine. C’est une expérience formidable et on rencontre des gens de différents horizons et de toutes les régions du Canada. Je me suis fait des amis très proches et je pourrais certainement en faire une carrière. »

« Le travail forge leur personnalité »

La PM 1 Peggy Bradford qui, au fil des années, a eu l’occasion d’observer des centaines de jeunes réservistes et de travailler avec eux, a affirmé que les gens tissaient de solides amitiés en travaillant ensemble.

Nous constatons que si nous pouvons les garder pour plus de cinq ans, nous les avons pour la vie. Ce travail offre un vaste éventail de possibilités et d’expériences … pour ceux qui restent … le travail forge leur personnalité », a-t-elle expliqué.

Première maître du service de soutien de la Réserve navale, la PM 1 Bradford a occupé le poste de capitaine d’armes à bord du NCSM Scotian, de mai 2018 à juillet 2021, et a célébré ses 40 ans de service au sein de la Réserve navale l’été dernier.

À l’approche du 75e anniversaire du NCSM Scotian, le 23 avril 2022, la PM 1 Bradford se rappelle les étapes importantes de sa carrière.

« C’est énorme! Nous aurons l’occasion de célébrer et de réfléchir au chemin que nous avons parcouru… du point de départ au point où nous en sommes. »