36 CBG makes a splash at Canoe Sprint World Championships / Le 36 GBC fait sensation aux Championnats du monde de canoë-kayak sprint

Soldiers from 36 Canadian Brigade Group were recently out in their community supporting The 2022 International Canoe Federation (ICF) Canoe Sprint World Championships which took place from August 3 to 7 at Lake Banook in Dartmouth. Members of 36 CBG provided support to the event in the form of Flag Raising during medal presentations, as safety persons aboard recovery boats, as well as being present with a Recruiting booth.

Les soldats du 36e Groupe-brigade du Canada étaient récemment dans leur communauté pour soutenir les Championnats du monde de canoë-kayak sprint 2022 de la Fédération internationale de canoë (FIC), qui ont eu lieu du 3 au 7 août au lac Banook à Dartmouth. Les membres du 36 GBC ont apporté leur soutien à l’événement en levant le drapeau lors des remises de médailles, en agissant comme personnes chargées de la sécurité à bord des bateaux de récupération, ainsi qu’en étant présents avec un stand de recrutement.