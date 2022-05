2022 Navy Bike Ride / Défi-vélo de la Marine 2022

2022 Navy Bike Ride – Riding Together as One Navy Strong

By RCN

The 2022 Navy Bike Ride, presented by BMO is now open for registration! With this year’s slogan of One Navy Strong, we are ready to ride together with cyclists across the country to support our Navy family and community from June 12 to August 7. Whether you are near or far, cyclists of any age and ability all across Canada are invited to register and join our sailors, soldiers and aviators deployed around the globe in this year’s free virtual event.

Designed as a fun, family friendly event, there are many ways for you to participate. From June 12 – August 7 you must complete 28 rides. This number represents the 24 Naval Reserve Divisions, 3 naval bases and Naval Headquarters across Canada. If you’re looking to really challenge yourself, you can participate in a new challenge for 2022 called the premium Admiral’s Tour presented by Thales. This challenge allows you to select from three distances and receive an exclusive Navy Bike Ride coin upon completion. You can complete your virtual ride any day, any time during the 10-day race completion period (July 29 – August 7, 2022).

Cycling may seem like an odd connection to have with the Navy, however, it has long been a tradition. It can be difficult for a sailor to stay in shape when they are deployed onboard a ship for months at a time and very few warships have a large enough space to dedicate to a gym. However, a stationary bicycle is compact enough to squeeze into tight spots all over the ship.

The Navy Bike Ride supports the Royal Canadian Navy community with proceeds going to the Royal Canadian Naval Benevolent Fund, Support our Troops and Soldier On. The funds raised during the Navy Bike Ride is one the most direct ways for Canadians to support the recovery, rehabilitation, and reintegration of members with physical and/or mental health illness or injury and to contribute to building family resilience. It’s also an excellent way to learn more about your Navy and be able to interact directly with sailors.

Buckle up your helmets and come together in the 2022 Navy Bike Ride event in the spirit of camaraderie and community to support the men and women who serve.Ready to register? Head to our official Race Roster page at https://raceroster.com/events/2022/56957/navy-bike-ride-2022 and sign up now to make our unique event part of your 2022 ride season.

Défi-vélo de la Marine 2022 – Roulons ensemble en tant que Marine unie et forte

Par MRC

L’inscription pour le Défi-vélo de la Marine 2022, présenté par la BMO, est maintenant commencée! Le slogan de cette année est une « Marine unie et forte » et nous sommes prêts à rouler avec les cyclistes de partout au pays à l’appui de la famille et de la communauté de notre Marine, du 12 juin au 7 août 2022. Les cyclistes de tout âge et de toute capacité de tout le Canada sont invités à s’inscrire et à se joindre à nos marins, à nos soldats et à nos aviateurs qui sont déployés dans le monde entier pour participer à l’activité virtuelle gratuite de cette année.

Il peut sembler étrange d’associer le cyclisme à la Marine, mais il s’agit d’une tradition de longue date. Il peut être difficile pour un marin de rester en forme lorsqu’il est déployé à bord d’un navire pendant plusieurs mois consécutifs, et très peu de navires de guerre disposent d’un espace suffisamment grand pour accueillir un centre de conditionnement physique. En revanche, un vélo stationnaire est suffisamment compact pour se glisser dans les endroits les plus exigus du navire.

Il s’agit d’une activité amusante pour toute la famille à laquelle vous pouvez participer de plusieurs façons. Du 12 juin au 7 août, vous devez effectuer 28 trajets à vélo. Ce nombre représente les 24 divisions de la Réserve navale, les trois bases navales et le quartier général de la Marine du Canada. Pour ceux qui souhaitent vraiment se dépasser, vous pouvez participer au nouveau défi 2022 appelé le Défi de l’Amiral, présenté par Thales. Ce défi vous permet de choisir parmi trois distances à parcourir et de recevoir une pièce de collection exclusive du Défi-vélo de la Marine. Vous pouvez effectuer votre trajet virtuel n’importe quel jour, à tout moment de la journée pendant la période de 10 jours de la randonnée (du 29 juillet au 7 août).

Le Défi-vélo de la Marine vise à appuyer la communauté de la Marine royale canadienne. Les recettes de cette activité sont versées à la Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne, à Appuyons nos troupes et à Sans limites. Les fonds recueillis pendant le Défi-vélo de la Marine constituent l’un des moyens les plus directs pour les Canadiens de contribuer au rétablissement, à la réadaptation et à la réintégration des membres atteints d’une maladie ou d’une blessure physique ou mentale, ainsi qu’au renforcement de la résilience des familles. C’est également une excellente façon d’en apprendre davantage sur la Marine et de pouvoir interagir directement avec les marins.

Enfilez votre casque et participez au Défi-vélo de la Marine 2022 dans un esprit de camaraderie et de communauté pour soutenir les hommes et les femmes au service du Canada.Prêt à vous inscrire? Rendez-vous sur Race Roster https://raceroster.com/events/2022/56957/navy-bike-ride-2022 et inscrivez-vous dès maintenant pour intégrer cette activité unique à votre saison de vélo 2022!