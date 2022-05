14 Wing Greenwood wins curling invitational tournament / La 14e Escadre Greenwood remporte un tournoi de curling sur invitation 

14 Wing Greenwood wins curling invitational tournament

By Joanie Veitch,

Trident Staff

Following a tight final game, the team from 14 Wing Greenwood won 7-6 over CFB Halifax’s #2 team in the curling invitational championship, winning both bragging rights and a special trophy to take back to the squadron.

The curling tournament was played in a double round-robin format from April 11-14 at the CFB Halifax Curling Club, with two teams from CFB Halifax and a team from 14 Wing Greenwood competing.

While the event didn’t fit the bill as a true regional tournament, participants had nothing but praise — especially given the ever-changing situation regarding restrictions on events due to COVID-19.

“It was a pleasure for us to come up from Greenwood for the event. It’s been really enjoyable for all of us to get out and meet people,” said Capt Jeff McRae, skip for the 14 Wing Greenwood team. “It was a good competition with excellent sportsmanship. Top marks to PSP Halifax for making it happen.”

Along with Capt McRae as skip, the championship team from 14 Wing Greenwood included Capt Paul Bailey, Capt Sarah Fralick, Capt Mike Duncan and Capt Joseph Ryan.

On the opposing team in the final game — CFB Halifax’s team #2 — were Cdr Nick Buxton as skip, along with Lt(N) James Adams, Lt(N) Aaron Bradley and PO2 Greg Moffat.

Organizing sports events during the COVID-19 pandemic has been difficult but curling has proven one of the more resilient sports, said Isaac Habib, Fitness and Sports Coordinator at PSP Halifax.

“We’ve had to take some pauses but, for the most part, we’ve been able to run the full curling schedule,” said Habib. “Curling is a very social sport and, as a region, we wanted to see some kind of competition happen so we organized this as an invitational tournament.”

Following the championship match, Habib presented the Greenwood team with a special trophy, which they get to keep at 14 Wing until next year.

Dubbing it “the challenge cup”, Habib told participants that the trophy had previously been in storage at CFB Halifax Curling Club before it was found and cleaned up by staff for the event.

“This was our first invitational curling challenge and a great competition,” he said. “It’s exciting to be doing things again.”

La 14e Escadre Greenwood remporte un tournoi de curling sur invitation

Par Joanie Veitch,

Équipe du Trident

Au terme d’une finale serrée, l’équipe de la 14e Escadre Greenwood a remporté la partie 7 à 6 contre l’équipe no 2 de la BFC Halifax lors du championnat de curling sur invitation, obtenant ainsi le droit de se vanter et un trophée spécial à rapporter à l’escadron.

Il s’agissait d’un tournoi à la ronde à double élimination qui s’est déroulé du 11 au 14 avril au Club de curling de la BFC Halifax et auquel ont participé deux équipes de la BFC Halifax et une équipe de la 14e Escadre Greenwood.

Même si l’événement n’a pas été considéré comme un véritable tournoi régional, les participants n’ont eu que des éloges à formuler, en particulier, compte tenu de l’évolution constante des restrictions imposées aux activités liées à la COVID-19.

« Ce fut un plaisir pour nous de nous rendre à Greenwood pour participer à l’événement. C’était vraiment agréable pour nous tous de sortir et de rencontrer des gens », déclare le Capt Jeff McRae, capitaine de l’équipe de la 14e Escadre Greenwood. « Nous avons eu droit à une bonne compétition marquée d’un excellent esprit sportif. Bravo au PSP Halifax qui a rendu cet événement possible. »

Outre le capitaine de l’équipe, le Capt McRae, l’équipe championne de la 14e Escadre Greenwood était composée du Capt Paul Bailey, de la Capt Sarah Fralick, du Capt Mike Duncan et du Capt Joseph Ryan.

Quant à l’équipe finaliste, l’équipe no 2 de la BFC Halifax, elle comptait le Capf Nick Buxton comme capitaine de l’équipe, ainsi que le Ltv James Adams, le Ltv Aaron Bradley et le M 2 Greg Moffat.

« Organiser des événements sportifs pendant la pandémie de

COVID-19 a été difficile, mais le curling s’est avéré être l’un des sports qui se sont le mieux adaptés », déclare Isaac Habib, coordonnateur du conditionnement physique et des sports du PSP Halifax.

« Nous avons dû faire quelques pauses mais, la plupart du temps, nous avons été en mesure de respecter le programme complet de curling », indique Habib. « Le curling est un sport très social et, en tant que région, nous voulions assister à une certaine forme de compétition, alors nous avons organisé ce tournoi sur invitation. »

Au terme de la finale du championnat, Habib a remis à l’équipe de Greenwood un trophée spécial, qu’elle pourra conserver à la 14e Escadre jusqu’à l’an prochain.

Surnommé « la Coupe du défi », Habib a raconté aux participants que le trophée avait été entreposé jusque-là au Club de curling de la BFC Halifax avant que le personnel ne le trouve et le nettoie pour l’événement.

« Il s’agissait de notre premier tournoi de curling sur invitation et d’une excellente compétition », dit-il. « C’est excitant de reprendre les choses en main. »