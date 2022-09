Upcoming Indigenous Awareness/Commemoration Activities at CFB Halifax / Prochaines activités de sensibilisation et de commémoration liées aux cultures autochtones à la BFC Halifax

Upcoming Indigenous Awareness/Commemoration Activities at CFB Halifax

There are several activities taking place this week at CFB Halifax to honour Indigenous peoples in Canada. These activities will be in recognition of the National Day for Truth and Reconciliation, Treaty Day and Mi’kmaq History Month. Local Defence Team members are encouraged to participate in any/all of the following. For more information, please contact the Atlantic Defence Aboriginal Advisory Group (ADAAG) at Halifax.DAAG@forces.gc.ca.

Thursday, 29 September: Orange Shirt Day, Smudging Ceremony and Every Child Matters Flag Raising at CFB Halifax, Admiralty Garden & S90 (starting at 7:30 am)

Friday, 30 September – The National Day for Truth and Reconciliation and Every Child Matters Flag Raising at CFB Halifax, S90 (8:00 am)

Saturday, 1 October – Treaty Day and Mi’kmaq Grand Council Flag Raising at CFB Halifax, S90 (8:00 am)

Monday, 3 October – Mi’kmaq Grand Council Flag Raising at CFB Halifax, S90 (8:00 am)

Thursday, 29 September: Orange Shirt Day, Smudging Ceremony and Every Child Matters Flag Raising at CFB Halifax (starting at 7:30 am)

On September 29, ahead of the National Day for Truth and Reconciliation, all local Defence Team members are invited to wear an orange shirt to raise awareness about the Canadian residential school system and to honour the experiences of First Nations, Inuit and Metis survivors, their families and communities in the spirit of reconciliation.

The $2 Dress with a Difference fee will be in effect for military members who choose to participate. Proceeds will be donated to the Orange Shirt Society: www.orangeshirtday.org

Those wearing No 5 Operational Dress may wear an Orange Shirt instead of the black, blue or tan one and you can donate the $2 if you choose to. However, not necessary if wearing the Orange shirt with No 5 Operational Dress.

At 7:30 am, the Atlantic Defence Aboriginal Advisory Group (ADAAG) – in conjunction with the Mi’kmaw Native Friendship Centre – invites all local Defence Team members to a smudging ceremony which will be held at Admiralty Garden next to the Naval Museum of Halifax.

A smudging ceremony is a custom of many Indigenous cultures. It is a way to create a cleansing smoke bath that is used to purify the body, aura, energy, ceremonial/ritual space, or any other space as well as personal articles. Elder Debbie Eisan, Honourary Captain (Navy), will present the teachings on this ancient ceremony and will bless the site to be used as a designated area for anyone who wishes to smudge when needed at any time in the future. Medicine bundles are available at Canadian Forces Health Services Centre (Atlantic) – building S80 – from Lori Pelchat in General Mental Health, and at the Padres office in S90 for anyone who needs them.

The Every Child Matters Flag will be raised during morning colours (8:00 am) at S90, Stadacona Base, with the Stadacona Band playing O Canada, followed by a performance by the drum group “Mothers of Knokomis”. A video montage of the event will be available on the CFB Halifax Facebook Page: www.Facebook.com/BaseHalifax.

Friday, 30 September – National Day for Truth and Reconciliation and Every Child Matters Flag Raising at CFB Halifax (8:00 am)

September 30th marks the National Day for Truth and Reconciliation which seeks to honour First Nations, Inuit, and Metis survivors, their families and communities, ensure the public commemoration of their rich history and to acknowledge a legacy of residential schools which remains a vital part of the reconciliation process. On this day, Defence Team members are encouraged to participate in commemorative events throughout their communities to reflect and learn about the ongoing impact of residential schools on Indigenous peoples.

Defence Team members are also encouraged to find resources to help them broaden their awareness of the difficult legacy of the residential school system in Canada. The CAF offers an Introduction to Indigenous Cultures course on the Defence Learning Network (DLN) portal. Recognizing that not everything can be covered, the course is nevertheless the beginning of an important dialogue among Indigenous and non-Indigenous people about the diverse cultures of the Indigenous Peoples in Canada. It is mandatory for all Regular Force and full-time Reserve Force members, and highly encouraged for DND civilian employees.

Saturday, 1 October – Treaty Day and Mi’kmaq Grand Council Flag Raising at CFB Halifax (8:00 am) & Monday, 3 October – Mi’kmaq Grand Council Flag Raising at CFB Halifax (8:00 am)

Treaty Day celebrations are held on October 1 and mark the beginning of Mi’kmaq History Month in Nova Scotia. Treaty Day is meant to honour the relationship and incredible contributions of Mi’kmaq people in our province. The Mi’kmaq Grand Council Flag will be raised during morning colours (8:00 am) at CFB Halifax on October 1 and on October 3 to recognize Treaty Day. Personnel are encouraged to attend to show support for this important day and to learn about Mi’kmaq culture.

Prochaines activités de sensibilisation et de commémoration liées aux cultures autochtones à la BFC Halifax

Plusieurs activités auront lieu cette semaine à la BFC Halifax pour rendre hommage aux peuples autochtones du Canada. Ces activités seront organisées en reconnaissance de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, du Jour du traité et du Mois de l’histoire des Mi’kmaq. Les membres de l’Équipe de la Défense locale sont invités à participer à l’une des activités suivantes ou à toutes ces activités. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Groupe consultatif des Autochtones de la Défense de l’Atlantique (GCADA) à Halifax.DAAG@forces.gc.ca.

Jeudi 29 septembre : Journée du chandail orange, cérémonie de purification et lever du drapeau Chaque enfant compte à la BFC Halifax, Jardin de l’Amirauté et bâtiment S90 (à partir de 7 h 30)

Vendredi 30 septembre – Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et lever du drapeau Chaque enfant compte à la BFC Halifax, bâtiment S90 (8 h)

Samedi 1er octobre – Jour du traité et lever du drapeau du grand Conseil des Mi’kmaq à la BFC Halifax, bâtiment S90 (8 h)

Lundi 3 octobre – Lever du drapeau du grand Conseil des Mi’kmaq à la BFC Halifax, bâtiment S90 (8 h)

Jeudi 29 septembre : Journée du chandail orange, cérémonie de purification et lever du drapeau Chaque enfant compte à la BFC Halifax (à partir de 7 h 30).

Le 29 septembre, en prévision de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, tous les membres de l’Équipe de la Défense locale sont invités à porter un chandail orange afin de susciter une prise de conscience à l’égard du système des pensionnats du Canada et de souligner les expériences des Premières Nations, des Inuits et des Métis, de leurs familles et de leurs communautés, dans un esprit de réconciliation.

Les frais de 2 $ pour le programme « Tenue décontractée » seront en vigueur pour les militaires qui choisissent de participer. Les recettes seront versées à l’Orange Shirt Society : www.orangeshirtday.org. Les personnes qui portent la tenue opérationnelle n° 5 peuvent porter un chandail orange au lieu du haut noir, bleu ou havane et vous pouvez faire don de 2 $ si vous le souhaitez. Cela n’est toutefois pas nécessaire si vous portez un chandail orange avec la tenue opérationnelle n° 5.

À 7 h 30, le Groupe consultatif des Autochtones de la Défense de l’Atlantique (GCADA), en collaboration avec le Centre d’amitié autochtone des Mi’kmaw, invite tous les membres de l’Équipe de la Défense locale à une cérémonie de purification qui aura lieu dans le Jardin de l’Amirauté situé à côté du Musée naval d’Halifax.

Une cérémonie de purification est une coutume de nombreuses cultures autochtones et sert à créer un bain de fumée utilisé pour purifier le corps, l’aura, l’énergie, le lieu de la cérémonie ou du rite, ou tout autre lieu ainsi que les articles personnels. L’Aînée Debbie Eisan, capitaine de vaisseau honoraire, présentera les enseignements de cette ancienne cérémonie et bénira le lieu pour qu’il serve d’endroit désigné à tous ceux qui souhaitent se purifier, au besoin, à tout moment futur. Des sacs de médecine sont offerts au Centre des Services de santé des Forces canadiennes (Atlantique) – bâtiment S80 – auprès de Lori Pelchat des Services généraux de santé mentale, et au bureau de l’aumônier, au bâtiment S90 pour quiconque en a besoin.

Le drapeau Chaque enfant compte sera hissé pendant la cérémonie des couleurs du matin (8 h) au bâtiment S90, base de Stadacona, avec la Musique Stadacona qui jouera l’Ô Canada, suivi d’un spectacle du groupe de tambours « Mothers of Nokomis) ». Un montage vidéo de l’activité sera offert sur la page Facebook de la BFC Halifax : www.Facebook.com/BaseHalifax.

Vendredi 30 septembre – Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et lever du drapeau Chaque enfant compte à la BFC Halifax (8 h)

Le 30 septembre marque la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui vise à rendre hommage aux personnes des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont vécu ces expériences, à leurs familles et à leurs communautés, à assurer une commémoration publique de leur riche histoire et à reconnaître les conséquences des pensionnats, ce qui demeure un aspect essentiel du processus de réconciliation. Ce jour-là, les membres de l’Équipe de la Défense sont invités à participer aux activités commémoratives prévues dans leurs collectivités afin de réfléchir aux répercussions des pensionnats sur les peuples autochtones et d’en apprendre davantage à ce sujet.

Les membres de l’Équipe de la Défense sont également invités à trouver des ressources qui les aideront à mieux comprendre les conséquences difficiles du système des pensionnats au Canada. Les FAC offrent un cours d’introduction aux cultures autochtones sur le portail du Réseau d’apprentissage de la Défense (RAD). Ce cours reconnaît que tout ne peut être couvert, mais est néanmoins le début d’un dialogue important entre les Autochtones et les non-Autochtones sur les diverses cultures des peuples autochtones du Canada. Il est obligatoire pour tous les membres de la Force régulière et de la Force de réserve à temps plein, et les employés civils du MDN sont fortement encouragés à le suivre.

Samedi 1er octobre – Jour du traité et lever du drapeau du grand Conseil des Mi’kmaq à la BFC Halifax (8 h) et lundi 3 octobre – Lever du drapeau du grand Conseil des Mi’kmaq à la BFC Halifax (8 h)

Les célébrations du Jour du traité ont lieu le 1er octobre et marquent le début du Mois de l’histoire des Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse. Le Jour du traité vise à souligner les relations et les incroyables contributions du peuple des Mi’kmaq avec notre province. Le drapeau du grand conseil des Mi’kmaq sera hissé pendant la cérémonie des couleurs du matin (8 h) à la BFC Halifax, le 1er et le 3 octobre, pour souligner le Jour du traité. Nous invitons le personnel à participer pour montrer son appui à l’occasion de cette journée importante et afin d’en apprendre davantage sur la culture micmaque.