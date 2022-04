Stadacona Band launches new Celtic ensemble / la Musique Stadacona lance un nouvel ensemble celtique

Hitting all the right notes: Stadacona Band launches new Celtic ensemble

By Joanie Veitch,

Trident Staff

When the Stadacona Band posted a video clip of the newly formed Celtic ensemble playing an Irish folk tune on the band’s Facebook page recently, it generated a bit of buzz, racking up more than 6,000 views in the following days.

“Celtic music is very well loved here on the East Coast,” said S1 Mark Morton, a percussionist with the Stadacona Band and the ensemble coordinator. “Actually, because this audience knows the music so well, there was some apprehension about forming the ensemble.”

The four members of the ensemble are PO1 Charmaine Chaddock, who plays tin whistle and occasionally spoons; PO1 Larry Bjornson on bass and guitar; PO2 Jeff Brancato playing mandolin, Irish bouzouki and guitar; and S1 Morton on violin and mandolin. All — with the exception of PO1 Bjornson — playing secondary instruments.

While the band has performed in the past with many Celtic-inspired arrangements and played with East Coast musicians, such as Scott Macmillan and Dave MacIsaac, the idea of forming a dedicated Celtic ensemble first came up at a Christmas party back in 2018. It wasn’t until a year and a half later that it really took hold.

Casting about for a project to work on during the initial “lockdown” phase of the COVID-19 pandemic in spring 2020, S1 Morton and some other band members returned to the ensemble idea.

Knowing the band had two “nice old violins from the 1800s” in its inventory, S1 Morton took one home to try out.

“I had taken violin lessons as a kid but when I first tried it again, I had to relearn everything… I felt like I was 10 years old again,” he said.

Still working to improve his proficiency on the violin, S1 Morton also purchased a mandolin. After spending some time “fiddling around” with the two instruments, he and the other three members of the new ensemble began sending each other song ideas and YouTube clips to try.

Drawing from the deep well of Celtic and traditional folk music, the group assembled a small repertoire of songs, some instrumental and some with vocals, with each of the members rehearsing mostly on their own at the beginning and in person whenever possible, depending on restrictions and work schedules.

Given the persistent COVID-19 situation, logistically it made more sense for the band to focus their efforts on smaller groupings, such as the brass and woodwind quintets, and the smaller jazz ensembles, as many of the activities that would have involved the regular band — things like change of command ceremonies, ship arrivals and departures, concerts and other public events — have been limited during the pandemic.

That’s how the Celtic ensemble got their debut last October — where they played two sets at the gala celebrating the 150th anniversary of the Cape Breton Highlanders Regiment, held in Sydney, NS.

“Nothing like jumping into the deep end for your first performance. It was well received but I figure there’s no tougher audience than that,” said S1 Morton.

Now that the group can practice together in person more consistently, S1 Morton said they’re looking forward to playing at more events. There’s just one snag… the ensemble doesn’t have an official name yet.

“We’re looking for name suggestions, something with a naval theme, of course,” he said.

Donner la note : la Musique Stadacona lance un nouvel ensemble celtique

Par Joanie Veitch,

Équipe du Trident

Lorsque la Musique Stadacona a publié récemment sur sa page Facebook un vidéoclip de l’ensemble celtique nouvellement formé en train de jouer l’air folklorique irlandais « Sí Beag, Sí Mhór », ce dernier a suscité un certain engouement et a été visionné plus de 6 000 fois dans les jours qui ont suivi.

« La musique celtique est très prisée ici sur la côte Est », déclare le Mat 1 Mark Morton, un percussionniste de la Musique Stadacona et le coordonnateur de l’ensemble. « En fait, comme le public connaît si bien cette musique, nous avions une certaine appréhension à former l’ensemble. »

Les quatre membres de l’ensemble sont la M 1 Charmaine Chaddock, au flageolet et à l’occasion aux cuillères, le M 1 Larry Bjornson, à la basse et à la guitare, le M 2 Jeff Brancato, à la mandoline, au bouzouki irlandais et à la guitare, et le Mat 1 Morton, au violon et à la mandoline. Tous – à l’exception du M 1 Bjornson — jouent des instruments secondaires.

Bien que le groupe se soit produit par le passé avec de nombreux arrangements d’inspiration celtique et ait joué avec des musiciens de la côte Est, comme Scott Macmillan et Dave MacIsaac, l’idée de former un ensemble celtique dédié a été évoquée pour la première fois lors d’une fête de Noël en 2018. Ce n’est qu’un an et demi plus tard qu’elle s’est vraiment concrétisée.

Alors qu’ils étaient en quête d’un projet sur lequel travailler pendant la phase initiale de « confinement » de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020, le Mat 1 Morton et quelques autres membres du groupe sont revenus à l’idée de l’ensemble.

Comme le groupe avait dans son inventaire deux « beaux violons anciens des années 1800 », le Mat 1 Morton en a ramené un chez lui pour l’essayer.

« Enfant, je suivais des cours de violon, mais lorsque j’ai voulu m’y remettre, j’ai dû tout réapprendre… J’avais l’impression d’avoir à nouveau dix ans », dit-il.

Alors qu’il cherchait toujours à améliorer sa maîtrise du violon, le Mat 1 Morton s’est également acheté une mandoline. Après avoir passé un certain temps à « manipuler » les deux instruments, lui et trois membres du nouvel ensemble ont commencé à se communiquer des mélodies et des vidéoclips sur YouTube à essayer.

En puisant dans le vaste répertoire de la musique celtique et de la musique folklorique traditionnelle, le groupe a constitué un petit répertoire de mélodies, dont certaines sont instrumentales et d’autres vocales. Au début, chacun des membres répétait surtout seul, puis en personne chaque fois que cela était possible, en fonction des restrictions et des horaires de travail.

Compte tenu de la situation persistante de la COVID-19, il était plus judicieux, d’un point de vue logistique, que la Musique concentre ses efforts sur de plus petits groupes, comme les quintettes de cuivres et de bois, et les plus petits ensembles de jazz, puisqu’un bon nombre d’activités auquel aurait participé l’orchestre régulier – notamment les cérémonies de passation de commandement, les arrivées et les départs de navires, les concerts et autres événements publics – ont été limitées pendant la pandémie.

C’est ainsi que l’ensemble celtique a fait ses débuts en octobre dernier – en jouant deux morceaux lors du gala en l’honneur du 150e anniversaire du Cape Breton Highlanders Regiment, qui s’est tenu à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

« Il n’y a rien de tel que se jeter à l’eau lors de sa première prestation. Elle a bien été accueillie, mais je crois qu’il n’y a pas de public plus difficile que celui-là », déclare le Mat 1 Morton.

Maintenant que le groupe peut se réunir en personne pour répéter de façon plus régulière, le Mat 1 Morton dit que l’ensemble a hâte de pouvoir jouer à un plus grand nombre d’événements. Il y a juste un hic… L’ensemble ne porte pas encore de nom officiel.

« Nous sommes à la recherche de suggestions de noms, un nom inspiré de la marine, bien entendu », indique-t-il.