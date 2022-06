NATO Operation Sea Guardian wraps up another patrol / L’opération Sea Guardian de l’OTAN achève une nouvelle patrouille

NATO Operation Sea Guardian wraps up another patrol in Western Mediterranean

By NATO MARCOM,

NATO’s maritime task group concluded its third round of focused patrols in the Western Mediterranean Sea as part of NATO’s Operation Sea Guardian (OSG) on May 12.

Led by NATO Allied Maritime Command (MARCOM) in Northwood, OSG is a fusion of information designed to create a comprehensive picture of daily activities in the Mediterranean. OSG units comprised flagship Italian Navy patrol vessel ITS Borsini (P491), supported by a submarine from Portugal, as well as air units from Canada, Greece, Italy, Portugal, Spain, and Turkey.

“Effective coordination and communication between all participating units led to a very successful round of focused patrols,” Commander Nicasio Falica, Italian Navy, Task Group Commander. “These patrols help NATO provide a broad picture of the maritime environment in the Western Mediterranean Sea to all seafarers. They help us understand the most up-to-date patterns of life in the region, enhancing situational awareness for everyone.”

At the end of the patrols, ITS Borsini conducted a port visit to Algiers, Algeria, one of NATO’s partner Nations via the Mediterranean Dialogue (MD) framework. NATO staff met with the Algerian Navy Commander of the Central Maritime Zone, visited the Central Museum of the Army, and hosted the Italian ambassador to Algeria. The visit strengthened NATO’s partnership and cooperation with Algeria in the maritime security domain.

NATO’s Operation Sea Guardian remains one of the most important tools for NATO to increase cooperation and interoperability with Allies and Partner nations in the Mediterranean Sea and to enhance capacity building in the frame of maritime security. These focused patrols contribute to maintain maritime situational awareness, to deter terrorism and mitigate the risk of threats to security in the Mediterranean Sea.

L’opération Sea Guardian de l’OTAN achève une nouvelle patrouille en Méditerranée occidentale

Par NATO MARCOM

Le 12 mai, le groupe opérationnel maritime de l’OTAN a achevé sa troisième série de patrouilles ciblées en Méditerranée occidentale dans le cadre de l’opération Sea Guardian (OSG) de l’OTAN.

Dirigée par le Commandement maritime allié de l’OTAN (MARCOM) à Northwood, l’OSG est une fusion d’informations destinée à dresser un tableau complet des activités quotidiennes en Méditerranée. Les unités de l’OSG comprenaient le navire de patrouille amiral de la marine italienne ITS Borsini (P491), soutenu par un sous-marin du Portugal, ainsi que des unités aériennes du Canada, de la Grèce, de l’Italie, du Portugal, de l’Espagne et de la Turquie.

«Une coordination et une communication efficaces entre toutes les unités participantes ont permis de mener à bien une série de patrouilles ciblées», a déclaré le commandant Nicasio Falica, de la marine italienne, commandant du groupe opérationnel. «Ces patrouilles aident l’OTAN à fournir à tous les marins une image globale de l’environnement maritime en Méditerranée occidentale. Elles nous aident à comprendre les schémas de vie les plus récents dans la région, ce qui améliore la connaissance de la situation pour tout le monde.»

À la fin des patrouilles, l’ITS Borsini a effectué une visite portuaire à Alger, en Algérie, l’un des pays partenaires de l’OTAN dans le cadre du Dialogue méditerranéen (DM). Le personnel de l’OTAN a rencontré le commandant de la zone maritime centrale de la marine algérienne, visité le musée central de l’armée et accueilli l’ambassadeur d’Italie en Algérie. Cette visite a permis de renforcer le partenariat et la coopération de l’OTAN avec l’Algérie dans le domaine de la sécurité maritime.

L’opération Sea Guardian de l’OTAN reste l’un des outils les plus importants dont dispose l’OTAN pour accroître la coopération et l’interopérabilité avec les Alliés et les pays partenaires en Méditerranée et pour renforcer les capacités dans le cadre de la sécurité maritime. Ces patrouilles ciblées contribuent à maintenir la connaissance de la situation maritime, à dissuader le terrorisme et à atténuer le risque de menaces pour la sécurité en mer Méditerranée.