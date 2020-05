North American Occupational Safety and Health (NAOSH) Week

By MARLANT SEO,

North American Occupational Safety and Health (NAOSH) Week was first launched in June 1997, marked by an agreement between Canada, the United States and Mexico. During the North American Free Trade Agreement (NAFTA) talks between the governments of Mexico, United States, and Canada, workplace safety within the boundaries of all three nations was discussed by labour department representatives. Canada’s representative at these talks was familiar with Canada’s COHS Week and he suggested to his Mexican and American counterparts that their countries may wish to become involved in a similar endeavour.

This years’ theme: “Together We Can Create Safe Workplaces and Communities” is particularly relevant during the current COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has impacted all of us and changed the way we do things. This year NAOSH week can still be celebrated virtually using #SafetyandHealthWeek. We are all helping to keep our communities safe by practicing physical distancing, washing our hands frequently, coughing and sneezing into our sleeve or tissue and ensuring enhanced cleaning of commonly touched surfaces. You are encouraged to participate in NAOSH week by submitting personalized suggestions regarding the additional measures taken in your workplace and home to prevent health and safety mishaps to MARL SE at +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca. The most interesting suggestions will be shared with the larger MARLANT community.

For more information related to NAOSH week or MARLANT Safety and Environmental programs check out our website at http://halifax.mil.ca/MarlantSafetyEnvironment/ or contact 902-427-1571.

Together We Can Create Safety Workplaces and Communities!

Safety Tips – Monday: Why Work Safely – Take Time for Self-Reflection

In order to deliberately do something day after day, you need a reason. You eat because you need food to live. You sleep because your body needs the rest. You go to work to provide for yourself and your family.

Have you stopped to think about your reasons for working safely? Do you follow safety procedures because your employer says you must or to get promoted? Stop and think – you have far better reasons for working safely, and here are only a few examples:

You want to continue working to support your family in the comfortable lifestyle to which they have become accustomed.

Some accidents result in months of pain and even hospital stays. Some pain is chronic and is never resolved.

A disability could end all your favorite recreational activities.

A head injury could impact your ability to speak, read, or even enjoy your favorite TV show.

You want to enjoy life with your family and friends without the changes that a significant injury would impose.

You have plans for the future. Career! Family! Kids! Grandkids! Travel! Retirement!

A workplace accident can permanently change all your plans in an instant. With an accident, you could be on your way to the hospital and might need many months of painful therapy to recover. Think about how much is resting on your shoulders every day, and all the people who are counting on you to come home safely. Working safe is really a small price to pay for having the ability to enjoy your life and to look forward to a long and healthy future with your family and friends!

What additional personalized reasons do you have to work safely? Send your personalized reasons to MARL SE at +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Safety Tips – Tuesday: Health and Safety While Working from Home

As workplaces try to prevent the spread of COVID-19, many employees are finding themselves unconventionally working from home. While working from home has clear advantages, it is important to remember that new workspaces can pose concerns. Where you work and how you work is important to your health and safety. The following recommendations will help ensure you stay safe and healthy while working from home:

1) Check your posture regularly.

Maintain proper posture, paying careful attention to positioning of head, neck, spine, arms, wrists, hips, thighs and feet. Basically, ensure the small of your back is supported, your shoulders are relaxed (not slumped and not elevated), and that there is no pressure under your thighs.

2) Don’t ignore discomfort!

There are many reasons why computer users experience discomfort. At best, discomfort is an annoyance and can inhibit productivity. At worst, it can lead to injuries and/or disabilities. It is important to address discomfort and the possible causes of it as soon as possible.

3) Take your breaks in full.

Take frequent mini-breaks throughout the day to give muscles and joints a chance to rest and recover. Your body wants you to move! Also be sure to take breaks in their entirety. Don’t short-change yourself, especially during your lunch hour. You can use a simple clock or timer on the screen when you take a break. If you return to your desk after only 40 minutes, walk for another 20.

4) Avoid distractions.

If possible, work in a quiet room with the door closed. If there are distracting noises, try headphones, ear plugs, soft music or a quiet fan to reduce or mask the sounds.

5) Continue to socialize.

Don’t forget that not all stress is physical. To help fill the socializing gap while working remotely, find a colleague you can call when you’re feeling the need to chat. Hopping on a social video call instead isn’t a bad idea, either.

6) Exercise.

We all know that exercise is essential for overall health. You might be getting less of it when working at home. You may be walking less because you are not commuting to and from an office, going to meetings, and so on. Make sure that you make time to exercise when working at home.

With a little planning, we can ensure our health and wellness when working away from the office.

What additional measures have you taken in your workplace and home to prevent health and safety concerns? Send your personalized suggestion to MARL SE at +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Safety Tips – Wednesday: Child Safety During School and Daycare Closures

As schools and daycares are closed to prevent the spread of COVID-19, kids children of all ages are home for longer periods of time. Our homes are not just a place for us to live – they have become our offices, schools and playgrounds. This is a time when injuries for children may be on the rise, which can put families at risk during trips to the emergency room.

The good news is, there are safety precautions you can work into your busy days to help prevent injuries and keep kids safe at home, at play and on the road.

Safety at Home:

Store household cleaning products safely to prevent poisoning and save the IWK Regional Poison Centre number in your phone: 1-800-565-8161.

Keep all medicine out of children’s reach and sight, even medicine and vitamins you take every day.

Keep hot foods and beverages away from the edge of counters and tables.

Separate toys by age and keep small game pieces away from young children and toddlers.

Make sure young children are within arm’s reach of an adult during bath time and watch kids of all ages when they are swimming in backyard pools.

Create a safe place for kids to play by installing safety gates on stairs and guards on windows to prevent falls, keeping small objects and cords to window blinds out of reach and securing top-heavy furniture and TVs.

Staying Active and Injury Free – While Physical Distancing

Look left, right and left again before crossing the street.

Put phones and headphones down when crossing the street.

Wear a properly fitted helmet when biking, skateboarding, riding a scooter or in-line skating.

For additional information and tools, visit https://childsafetylink.ca/.

What additional measures have you taken in your home to prevent accidents? Send your personalized suggestions to MARL SE at +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail (SNASST)

La Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail (SNASST) a été lancée pour la première fois en juin 1997, en vertu d’un accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Au cours des pourparlers amorcés par les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique relativement à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les représentants des ministères du Travail des trois pays ont discuté de la question de la sécurité au travail sur leur territoire. Le représentant du Canada, qui connaissait bien la Semaine canadienne de l’hygiène et de la sécurité au travail, a suggéré à ses homologues mexicain et américain de tenir des initiatives sur la santé et la sécurité au travail semblables dans leur pays respectif.

« Ensemble, nous pouvons créer des milieux de travail et des communautés sécuritaires », tel est le thème cette année, qui est particulièrement pertinent dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19. La pandémie de COVID-19 nous touche tous et change nos façons de faire. Cette année, il est encore possible de souligner virtuellement la Semaine de la santé et de la sécurité. Nous contribuons tous à la sécurité de nos communautés en pratiquant l’éloignement physique, en nous lavant fréquemment les mains, en toussant et en éternuant dans notre coude ou dans un mouchoir de papier et en assurant un meilleur nettoyage des surfaces que tout le monde touche. Vous êtes invités à participer à la SNASST en envoyant vos propres suggestions concernant les mesures prises sur votre lieu de travail et chez vous pour prévenir les accidents en matière de sécurité et de santé à la section SE des FMAR(A), à l’adresse suivante : +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca. Les idées les plus intéressantes seront communiquées à l’ensemble des FMAR(A).

Pour en savoir davantage sur la SNASST ou sur les programmes de la section Sécurité et environnement des FMAR(A), consultez notre site Web à l’adresse http://halifax.mil.ca/MarlantSafetyEnvironment/ ou composez le 902-427-1571.

Ensemble, nous pouvons créer des milieux de travail et des communautés sécuritaires.

Conseils de sécurité – Lundi: Pourquoi travailler en toute sécurité – Prenez le temps d’y réfléchir

Pour faire délibérément quelque chose jour après jour, il faut une raison. Vous mangez parce que vous avez besoin de nourriture pour vivre. Vous dormez parce que votre corps a besoin de repos. Vous allez travailler pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille.

Avez-vous pris le temps de réfléchir aux raisons qui font que vous souhaitez travailler en toute sécurité? Suivez-vous les procédures de sécurité parce que votre employeur vous y oblige ou pour obtenir une promotion? Prenez le temps d’y réfléchir – vous avez de bien meilleures raisons de travailler en toute sécurité. Voici quelques exemples :

Vous voulez continuer à travailler pour maintenir le mode de vie confortable auquel votre famille s’est habituée.

Certains accidents entraînent des mois de douleur et même des séjours à l’hôpital. Certaines douleurs sont chroniques et ne disparaissent jamais.

Un handicap pourrait mettre fin à toutes vos activités récréatives préférées.

Une blessure à la tête pourrait nuire à votre capacité de parler, de lire ou même de profiter de votre émission de télévision préférée.

Vous voulez profiter de la vie avec votre famille et vos amis sans les changements qu’une blessure importante imposerait.

Vous avez des projets pour l’avenir. Carrière! Famille! Enfants! Petits-enfants! Voyage! Retraite!

Un accident en milieu de travail peut changer de façon permanente tous vos projets en un instant. Si vous aviez un accident, vous devriez peut-être aller à l’hôpital et pourriez avoir besoin de plusieurs mois de thérapie douloureuse pour vous rétablir. Pensez à tout ce dont vous êtes responsable chaque jour, et à toutes les personnes qui veulent vous voir rentrer chez vous en toute sécurité. Travailler en toute sécurité est réellement un petit prix à payer pour pouvoir profiter de la vie et envisager un avenir long et sain avec votre famille et vos amis!

Quelles sont vos autres raisons personnelles de travailler en toute sécurité? Envoyez vos raisons personnelles à SE FMAR(A) à l’adresse +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca

Conseils de sécurité – Mardi :Santé et sécurité durant le travail à domicile

Alors que les lieux de travail tentent d’empêcher la propagation de la COVID-19, de nombreux employés se retrouvent à travailler de façon non conventionnelle depuis leur domicile. Bien que le travail à domicile présente des avantages évidents, il est important de ne pas oublier que les nouveaux espaces de travail peuvent poser des problèmes. Le lieu où vous travaillez et la manière dont vous travaillez sont importants pour votre santé et votre sécurité. Les recommandations suivantes vous aideront à rester en sécurité et en bonne santé lorsque vous travaillez à domicile :

1) Vérifiez régulièrement votre posture.

Maintenez une bonne posture, en faisant attention à la position de la tête, du cou, de la colonne vertébrale, des bras, des poignets, des hanches, des cuisses et des pieds. Essentiellement, assurez-vous que le bas de votre dos est soutenu, que vos épaules sont détendues (ni affaissées ni surélevées) et qu’il n’y a pas de pression sous vos cuisses.

2) N’ignorez pas l’inconfort!

Les raisons pour lesquelles les utilisateurs d’ordinateurs sont inconfortables sont nombreuses. Dans le meilleur des cas, l’inconfort est embêtant et peut nuire à la productivité. Dans le pire des cas, il peut entraîner des blessures ou des handicaps. Il est important de gérer sans tarder l’inconfort et ses causes possibles.

3) Prenez entièrement vos pauses.

Faites de fréquentes mini-pauses tout au long de la journée pour permettre aux muscles et aux articulations de se reposer et de se rétablir. Votre corps veut que vous bougiez! Veuillez également prendre entièrement vos pauses. Profitez-en au maximum, surtout pendant l’heure du dîner. Vous pouvez utiliser une simple horloge ou une minuterie sur l’écran lorsque vous faites une pause. Si vous retournez à votre bureau après seulement 40 minutes, marchez encore pendant 20 minutes.

4) Évitez les distractions.

Si possible, travaillez dans une pièce calme avec la porte fermée. S’il y a des bruits qui vous dérangent, essayez des écouteurs, des bouchons d’oreille, de la musique douce ou un ventilateur silencieux pour réduire ou masquer les sons.

5) Continuez d’entretenir des relations.

N’oubliez pas que le stress n’est pas seulement physique. Pour vous aider à combler l’absence de relations lorsque vous travaillez à distance, trouvez un collègue que vous pouvez appeler lorsque vous ressentez le besoin de bavarder. Faire un appel vidéo social n’est pas une mauvaise idée non plus.

6) Faites de l’exercice.

Nous savons tous que l’exercice est essentiel pour la santé en général. Vous en faites peut-être moins lorsque vous travaillez à la maison. Vous marchez peut-être moins parce que vous ne faites pas la navette entre votre domicile et votre bureau, n’allez pas aux réunions, etc. Veuillez prendre le temps de faire de l’exercice lorsque vous travaillez à domicile.

Avec un peu de planification, nous pouvons assurer notre santé et notre bien-être lorsque nous travaillons à l’extérieur du bureau.

Quelles mesures supplémentaires avez-vous prises à votre lieu de travail et domicile pour prévenir les problèmes de santé et de sécurité? Envoyez votre suggestion personnelle à SE FMAR(A) à l’adresse suivante : +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.

Conseils de sécurité – Mercredi: Sécurité des enfants lors des fermetures d’écoles et de garderies

Comme les écoles et les garderies sont fermées pour empêcher la propagation de la COVID-19, les enfants de tous âges restent à la maison plus longtemps. Nos maisons ne sont pas seulement une résidence, elles sont devenues nos bureaux, nos écoles et nos terrains de jeux. Il s’agit d’une période où les enfants peuvent davantage se blesser, ce qui peut constituer un risque pour les familles lors des visites aux urgences.

La bonne nouvelle est qu’il existe des mesures de sécurité que vous pouvez intégrer à vos journées bien remplies pour aider à éviter les blessures et assurer la sécurité des enfants à la maison, pendant qu’ils jouent et sur la route.

La sécurité à la maison :

Conservez les produits d’entretien ménager en lieu sûr pour éviter tout empoisonnement et conservez le numéro du Centre antipoison régional IWK dans votre téléphone : 1-800-565-8161.

Gardez tous les médicaments hors de la portée et loin de la vue des enfants, même les médicaments et les vitamines que vous prenez chaque jour.

Gardez les boissons et les aliments chauds loin du bord des comptoirs et des tables.

Séparez les jouets par groupe d’âge et gardez les petites pièces de jeu loin des jeunes enfants et des bambins.

Veillez à ce que les jeunes enfants soient à portée de la main d’un adulte pendant l’heure du bain et surveillez les enfants de tous âges lorsqu’ils nagent dans les piscines dans les cours arrière.

Créez un endroit sûr pour les enfants en installant des barrières de sécurité dans les escaliers et des systèmes de protection aux fenêtres pour éviter les chutes, en gardant les petits objets et les cordons des stores hors de portée et en fixant les meubles lourds et les téléviseurs.

Rester actif et ne pas se blesser – Tout en pratiquant l’éloignement physique

Regardez à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue.

Cessez d’utiliser vos téléphones et vos écouteurs lorsque vous traversez la rue.

Portez un casque correctement ajusté lorsque vous faites du vélo, de la planche à roulettes, de la trottinette ou du patin à roues alignées.

Pour plus de renseignements et d’outils, consultez le site https://childsafetylink.ca/.

Quelles mesures supplémentaires avez-vous prises dans votre domicile pour prévenir les accidents? Envoyez vos suggestions personnelles à SE FMAR(A) à l’adresse suivante : +N48FormationSafetyandEnvironment@forces.gc.ca.