A Holiday Message from the CFB Halifax Base Commander / Message des fêtes du commandant de la BFC Halifax

A Holiday Message from the CFB Halifax Base Commander

Greetings, CFB Halifax.

It’s hard to believe that the holiday season is upon us already! Looking back at 2021, we’ve had quite a year. Our Defence community (and indeed all Canadians and citizens across the globe) have been managing our personal and professional lives amidst multiple and ongoing waves and surges of the COVID-19 virus. Despite these challenges, I am incredibly proud of how our CFB Halifax team has been able to continue supporting our people and operations.

Our Base team has had many successes this past year, supporting multiple large-scale activities including CUTLASS FURY 21, the 2021 National Defence Workplace Charitable Campaign, helping HMCS Harry DeWolf prepare for its inaugural voyage and, of course, supporting normal operations locally and abroad including OP REASSURANCE, OP PROJECTION and OP LENTUS. These are just a few of a long list of Base accomplishments in 2021; I can’t thank our team enough for its dedication through this difficult period. I encourage you to learn about some other great successes from our team through the CFB Halifax Year in Review social media series which launches on our Base social media channels on December 14! Follow along on Facebook, Instagram and Twitter.

Did you know that our Year in Review series is one of many projects led by student employees at CFB Halifax? I would like to take the opportunity to acknowledge all co-operative education and Federal Student Work Experience Program (FSWEP) students who have been employed across the Base in 2021. Our Base Business Management (BBM) team and units’ student supervisors have been absolutely critical to the success of the Base’s student hiring initiative, which gives high school and post-secondary students the opportunity to explore career options with the Department of National Defence (DND) and CFB Halifax. I have no doubt that these efforts to employ students are helping to shape the diverse and highly capable Base team of the future. I want to extend my sincere thanks to all those who enable the success of this initiative each year, most importantly the students (or students-turned-fulltime employees) who are contributing so positively to our CFB Halifax community and culture.

Beyond our core Base team, local lodger units have performed some absolutely critical tasks this year. I would like to take a moment to thank the team at Canadian Forces (CF) Health Services Centre (Atlantic) for its successful roll-out of the local Canadian Armed Forces (CAF) COVID-19 vaccination campaign, which resulted in the full vaccination of 94% of local CAF members. CF Health Services Centre (Atlantic) also played an important role in the CAF-run Nova Scotia civilian COVID-19 vaccination clinic that launched in June 2021 as part of OP VECTOR. Personnel from CF Health Services Centre (Atlantic) assisted with this clinic from mid-June to mid-July and administered an impressive number of doses to Nova Scotians. The expertise and professionalism displayed by this team cannot be understated.

In order to further support our workforce’s fight against COVID-19 in 2021, Maritime Forces Atlantic (MARLANT) established a well-received Rapid Testing initiative across the Base which is still in operation. I encourage all military and civilian members of our Defence Team to continue getting tested weekly, even if you are fully vaccinated. The main location for rapid testing is located at HMC Dockyard in the main lobby of building D200, Monday-Friday from 0700-1300. Weekly testing sites continue to take place in the main lobby of D201 on Wednesdays from 0800-1200, the Shearwater Sea King Club on Thursdays from 0800-1200, and in the main lobby of Base headquarters, Stadacona S90, on Fridays from 0800-1200. Moving forward, in addition to making rapid testing part of our regular routine, it is important that each and every one of us continue to follow all public health measures and restrictions identified internally (via MARLANT Safety & Environment) and externally (via provincial and territorial governments).

It’s no surprise that 2021 has handed our Defence family some additional challenges above and beyond COVID-19. I know that many of us are feeling the strain and repercussions of the ongoing sexual misconduct and discrimination crisis that that has come into sharp focus this year. These situations have been difficult on our entire Defence community. We, as a Base team, have done our best to respond through the introduction of town halls, workshops and our adherence to mandatory, online training that has provided much needed education on these issues. Just last month we were happy to host Madame Justice Louise Arbour on Base during which she spoke with our members as part of an independent, external review into harassment and sexual misconduct within the Department of National Defence (DND) and the CAF. We all need to commit to listening, learning, and continuing to call out and take action against inappropriate, discriminatory and derogatory behaviours – no matter how big or small – in order to foster positive culture change within our Defence community. And while our Base team looks forward to some policy direction from the national level, we remain committed to identifying local solutions as well.

In a year that has presented its share of successes and challenges, I want to thank our Base family and lodger units for everything you have done to keep our community safe and secure. Whether it be practicing physical distancing, performing critical custodial duties across Base facilities, wearing a mask, getting vaccinated, or ensuring our ships receive the materiel, IT and administrative supports they need in order to deploy, you are the ones who have kept us moving forward. I would also like to extend my sincere gratitude to our incredible military families. While many of our Defence Team members are far from home each year, their families are still serving and sacrificing right along with them. Every single one of these families deserves our everlasting thanks, respect and support. Also, we can’t forget to acknowledge the important work done by our local Base emergency services – including the Military Police Unit Halifax, the Halifax Naval Fire Department, the Commissionaires and emergency response personnel – who are working hard every day (including the holiday season) to ensure that the Base remains safe and operational. Please join me in acknowledging our Defence Team members and their families, today and every day!

Wishing you all a safe, happy and healthy holiday season with your loved ones, and a prosperous New Year.

Remember to take care of yourselves and check on your neighbours.

Your Base Commander,

Capt(N) Sean Williams

Message des fêtes du commandant de la BFC Halifax

Bonjour chers membres de la BFC Halifax,

Il est difficile de croire que la période des fêtes est déjà à nos portes! Avec le recul, 2021 fut toute une année. Notre communauté de la Défense (et en fait tous les Canadiens et citoyens partout dans le monde) a dû concilier vie personnelle et vie professionnelle avec les multiples vagues et augmentations soudaines des cas de COVID-19. Je suis toutefois très fier de la façon dont l’équipe de la BFC Halifax a continué de soutenir nos gens et nos opérations malgré ces difficultés.

L’équipe de la Base a accumulé de nombreuses réussites au cours de la dernière année. Elle a notamment contribué à plusieurs activités à grande échelle comme l’exercice CUTLASS FURY 21 et la Campagne de charité en milieu de travail de la Défense nationale 2021. Elle a aidé le NCSM HARRY DEWOLF à se préparer pour son voyage inaugural et, bien sûr, elle a soutenu les opérations normales au pays et à l’étranger, notamment les opérations REASSURANCE, PROJECTION et LENTUS. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses réalisations du personnel de la Base en 2021. Je ne remercierais jamais assez l’équipe pour son dévouement pendant cette période difficile. Je vous invite à découvrir d’autres des grandes réussites de l’équipe dans le cadre de la série rétrospective de l’année de la BFC Halifax qui sera publiée sur les médias sociaux de la Base le 14 décembre. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

Saviez-vous que notre série rétrospective de l’année est l’un des nombreux projets menés par des étudiants à la BFC Halifax? Je souhaite donc profiter de l’occasion pour remercier tous les étudiants du programme d’enseignement coopératif et du Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETE) qui ont travaillé à la Base en 2021. Notre équipe de gestion opérationnelle de la Base (EGOB) et les superviseurs des étudiants dans les unités ont joué un rôle essentiel dans le succès de l’initiative d’embauche d’étudiants de la Base, qui donne aux étudiants de niveau secondaire et postsecondaire l’occasion d’explorer les possibilités qu’offre une carrière au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) et de la BFC Halifax. Je n’ai aucun doute sur le fait que les efforts déployés pour l’embauche des étudiants contribueront à doter la Base d’une équipe diversifiée et hautement compétente dans l’avenir. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui contribuent au succès de cette initiative chaque année, et surtout les étudiants (ou les étudiants devenus employés à temps plein) qui contribuent de façon si positive à la communauté et à la culture de la BFC Halifax.

Outre l’équipe principale, les unités hébergées de la Base ont accompli des tâches absolument essentielles cette année. Je tiens à remercier l’équipe du Centre des services de santé des Forces canadiennes (Atlantique) d’avoir lancé la campagne locale de vaccination contre la COVID-19 des Forces armées canadiennes (FAC), qui a permis de vacciner entièrement 94 p. 100 des militaires de la région. Le Centre des services de santé des FC (Atlantique) a également joué un rôle important dans la campagne de vaccination civile contre la COVID-19 en Nouvelle-Écosse, dirigée par les FAC. Cette initiative a été lancée en juin 2021 dans le cadre de l’opération VECTOR. Le personnel du Centre des services de santé des FC (Atlantique) a participé à la campagne de la mi-juin à la mi-juillet et a vacciné un nombre impressionnant de Néo-Écossais. L’expertise et le professionnalisme dont fait preuve cette équipe ne peuvent être sous-estimés.

Afin de soutenir davantage notre personnel dans sa lutte contre la COVID-19 en 2021, les Forces maritimes de l’Atlantique (FMAR [A]) ont mis en place une initiative de test rapide sur l’ensemble de la Base, laquelle a été bien accueillie et est toujours en cours. J’encourage tous les militaires et les civils de l’équipe de la Défense à continuer à se faire tester chaque semaine, même s’ils sont entièrement vaccinés. Les tests rapides sont effectués principalement à l’arsenal CSM, dans le hall principal du bâtiment D200, du lundi au vendredi, de 7 h à 13 h. Chaque semaine, il est également possible de faire un test dans le hall principal du bâtiment D201 les mercredis, de 8 h à 12 h, au Club Sea King de Shearwater les jeudis, de 8 h à 12 h, et dans le hall principal du quartier général de la Base, bâtiment S90 Stadacona, les vendredis, de 8 h à 12 h. Par ailleurs, nous intégrerons les tests rapides dans notre routine, mais il sera aussi important que chacun d’entre nous continue à respecter toutes les mesures et restrictions de la santé publique internes (du service Sécurité et environnement des FMAR [A]) et externes (des gouvernements provinciaux et territoriaux).

Sans surprise, l’année 2021 a apporté à notre famille de la Défense des difficultés supplémentaires, en plus de la COVID-19. Je sais que beaucoup d’entre nous subissent des pressions ou les répercussions de la crise liée à l’inconduite sexuelle et à la discrimination qui a fait l’objet d’une attention particulière cette année. Ces situations ont été difficiles pour l’ensemble de la communauté de la Défense. En tant qu’équipe de la Base, nous avons fait de notre mieux pour répondre à cette crise en organisant des assemblées publiques et des ateliers, ainsi qu’en participant à une formation en ligne obligatoire qui a permis de fournir des renseignements indispensables sur ces enjeux. Le mois dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir la juge Louise Arbour à la Base. Au cours de sa visite, cette dernière s’est entretenue avec nos membres dans le cadre d’un examen externe indépendant sur le harcèlement et l’inconduite sexuelle au sein du MDN et des FAC. Nous devons tous nous engager à écouter, à apprendre, à continuer à dénoncer les comportements inappropriés, discriminatoires et désobligeants – peu importe leur importance – et à prendre des mesures contre ceux-ci afin de favoriser un changement de culture positif au sein de notre communauté de la Défense. Même si l’équipe de la Base attend avec impatience les orientations stratégiques à l’échelle nationale, nous restons déterminés à trouver également des solutions à l’échelle locale.

Au terme d’une année qui a présenté son lot de réussites et de défis, je tiens à remercier notre famille de la Base et nos unités hébergées de tout ce qu’elles ont fait pour assurer la sécurité de notre communauté. Que vous ayez pratiqué la distanciation physique, effectué des tâches de surveillance essentielles dans les installations de la Base, porté un masque, veillé à ce que nos navires reçoivent le matériel, les TI et le soutien administratif dont ils ont besoin pour être déployés ou que vous vous soyez fait vacciner, vous êtes ceux qui nous ont permis d’avancer. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude aux incroyables familles de nos militaires. Beaucoup de membres de l’Équipe de la Défense sont loin de chez eux chaque année, et comme eux, leurs familles servent le Canada et consentent des sacrifices. Chacune d’entre elles mérite nos remerciements, notre respect et notre soutien à jamais. Enfin, n’oublions pas de mentionner le travail essentiel des services d’urgence de la Base, notamment l’Unité de police militaire de Halifax, le Service d’incendie de la Marine d’Halifax, les commissionnaires et le personnel d’intervention en cas d’urgence. Ces hommes et ces femmes travaillent d’arrache-pied tous les jours (y compris pendant la période des fêtes) pour que la Base reste sécuritaire et opérationnelle. Je vous invite aujourd’hui à vous joindre à moi pour remercier les membres de l’Équipe de la Défense et leurs familles, aujourd’hui et tous les jours de l’année!

Je vous souhaite à tous un temps des fêtes tout en sécurité, en bonheur et en santé avec vos proches ainsi qu’une nouvelle année prospère.

N’oubliez de prendre soin de vous et de veiller sur vos proches.

Le commandant de la Base,

Capv Sean Williams