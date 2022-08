HMCS Vancouver tests electronic warfare capabilities during RIMPAC / Le NCSM Vancouver teste ses capacités de guerre électronique pendant le RIMPAC

HMCS Vancouver tests electronic warfare capabilities during RIMPAC

By Lt(N) Michelle Scott,

HMCS Vancouver

HMCS Vancouver became the first Royal Canadian Navy (RCN) vessel to tactically launch a surface off-board passive decoy (SOPD) as part of electronic warfare (EW) tactics training during the Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022 exercise.

“Electronic Warfare is, by far, the most effective defensive method against Anti-Ship Missiles,” said Lieutenant (Navy) Adelaide Hawco, a member of the trail staff on board HMCS Vancouver from Canadian Forces Maritime Warfare Centre (CFMWC).

Over eight days, subject-matter experts from the CFMWC led the ship’s crew through various tactics trials as part of the Technical Cooperation Program Anti-Ship Threat Project Arrangement (TAPA). TAPA is a Five Eyes cooperative series of EW exercises that test current and future non-kinetic defensive tactics and procedures. RCN ships test theoretical tactics in real time using real missiles and ammunition to prove their viability. TAPA trials have been a regular RIMPAC component since 2006.

The SOPD is one component of the Halifax-class Anti-Ship Missile (ASM) Defence suite. It is a spherical inflatable decoy launched from the ship to attract Radio Frequency Missiles.

“TAPA22 with HMCS Vancouver was extremely successful and a huge step forward for RCN Electronic Warfare tactics and procedures,” Lt(N) Hawco said. “There were some significant milestones during the week: an effective hard-kill/soft-kill combination solution was identified and confirmed for specific current threat Anti-Ship Missiles, and sophisticated jamming techniques were refined.”

EW differs from traditional kinetic warfare and hard-kill tactics as it does not employ munitions to destroy a target. Soft-kill tactics are used to disable an enemy without destructive force; this is done through distraction and seduction to divert an attack. Launching the SOPD was just one of the many sophisticated EW tactics trialled while Vancouver supported TAPA22.

Over the week, the ship tested and fine-tuned its multi ammunition soft-kill system (MASS) capabilities. MASS is an automated decoy system that fires a wall of chaff to confuse sensor-guided missiles and disguise a vessel. Vancouver also fired its Dueras rocket system, which is built onto the ship’s MASS launcher. The rockets fire a decoy rocket to protect the ship from Anti-Ship Missiles and infrared threats in an asymmetrical threat environment.

For Master Sailor Matthew Cormier, Fire Control Supervisor in HMCS Vancouver, TAPA22 was a chance to see the growth of his team’s skills in the EW environment.

“TAPA was extremely busy but very rewarding as it not only honed our team skills, but provided an excellent opportunity to contribute critical data to the teams ashore working to develop new and innovative tactics for us to employ in the future,” he said.

According to Lt(N) Hawco, the lessons from HMCS Vancouver during TAPA22 will immediately benefit RCN deploying platforms.

TAPA is conducted every two years in conjunction with RIMPAC. Twenty-six nations, 38 surface ships, four submarines, nine national land forces, more than 30 unmanned systems, approximately 170 aircraft, and more than 25,000 personnel were training in and around the Hawaiian Islands and Southern California from June 29 to Aug. 4. The world’s largest international maritime exercise, RIMPAC provides a unique training opportunity while fostering and sustaining cooperative relationships among participants critical to ensuring the safety of sea lanes and security on the world’s oceans. RIMPAC 2022 is the 28th exercise in the series that began in 1971.

Le NCSM Vancouver teste ses capacités de guerre électronique pendant le RIMPAC

Par la Ltv Michelle Scott,

NCSM Vancouver

Le NCSM Vancouver est devenu le premier navire de la Marine royale canadienne (MRC) à lancer tactiquement un leurre passif hors-bord de surface (LPHS) dans le cadre de l’entraînement aux tactiques de guerre électronique (GE) de l’exercice Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022.

« La guerre électronique est, de loin, la méthode de défense la plus efficace contre les missiles antinavires », a déclaré le Lieutenant de vaisseau Adelaide Hawco, membre de l’état-major de piste à bord du NCSM Vancouver, du Centre de guerre maritime des Forces canadiennes (CGMFC).

Pendant huit jours, des experts en la matière du CGPMFC ont dirigé l’équipage du navire dans le cadre de divers essais tactiques dans le cadre de l’arrangement du projet de menace antinavire du Programme de coopération technique (TAPA). Le TAPA est une série d’exercices de guerre électronique réalisés en coopération par les Five Eyes et visant à tester les tactiques et procédures défensives non cinétiques actuelles et futures. Les navires de la MRC testent les tactiques théoriques en temps réel en utilisant des missiles et des munitions réels pour prouver leur viabilité. Les essais TAPA sont une composante régulière de RIMPAC depuis 2006.

Le LPHS est un élément de la suite de défense contre les missiles antinavires de la classe Halifax. Il s’agit d’un leurre gonflable sphérique lancé depuis le navire pour attirer les missiles à radiofréquence.

« L’exercice TAPA22 avec le NCSM Vancouver a été extrêmement fructueux et a constitué un grand pas en avant pour les tactiques et les procédures de guerre électronique de la MRC », a déclaré le Ltv Hawco. « Des étapes importantes ont été franchies au cours de la semaine : une solution efficace de combinaison hard-kill/soft-kill a été identifiée et confirmée pour des missiles antinavires spécifiques à la menace actuelle, et des techniques de brouillage sophistiquées ont été perfectionnées. »

La guerre électronique diffère de la guerre cinétique traditionnelle et des tactiques de destruction dure, car elle n’utilise pas de munitions pour détruire une cible. La guerre électronique diffère de la guerre cinétique traditionnelle et des tactiques de destruction dure, car elle n’utilise pas de munitions pour détruire la cible. Le lancement du LPHS n’était qu’une des nombreuses tactiques sophistiquées de guerre électronique testées pendant que le Vancouver soutenait le TAPA22.

Au cours de la semaine, le navire a testé et affiné les capacités de son système de destruction douce à munitions multiples. C’est un système de leurre automatisé qui tire un mur de paillettes pour confondre les missiles guidés par capteur et déguiser un navire. Le Vancouver a également tiré son système de roquettes Dueras, qui est intégré au lanceur du navire. Les roquettes tirent une roquette leurre pour protéger le navire des missiles antinavires et des menaces infrarouges dans un environnement de menaces asymétriques.

Pour le Matelot-chef Matthew Cormier, superviseur de la conduite de tir du NCSM Vancouver, la TAPA22 a été l’occasion de constater la croissance des compétences de son équipe dans l’environnement de guerre électronique.

« La TAPA a été extrêmement occupée, mais très gratifiante, car elle a non seulement permis de perfectionner les compétences de notre équipe, mais elle a aussi fourni une excellente occasion de fournir des données essentielles aux équipes à terre qui travaillent à l’élaboration de tactiques nouvelles et novatrices que nous pourrons utiliser à l’avenir », a-t-il déclaré.

Selon le Ltv Hawco, les leçons tirées du NCSM Vancouver lors de la TAPA22 profiteront immédiatement aux plateformes de déploiement de la MRC.

La TAPA est organisée tous les deux ans en même temps que le RIMPAC. Du 29 juin au 4 août, 26 nations, 38 navires de surface, quatre sous-marins, neuf forces terrestres nationales, plus de 30 systèmes sans pilote, environ 170 aéronefs et plus de 25 000 personnes se sont entraînés dans les îles hawaïennes et en Californie du Sud, ainsi qu’aux alentours. RIMPAC, le plus grand exercice maritime international au monde, offre une occasion unique de formation tout en favorisant et en maintenant des relations de coopération entre les participants, essentielles pour assurer la sécurité des voies maritimes et des océans du monde. RIMPAC 2022 est le 28e exercice de la série qui a débuté en 1971.